В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в Орландо на «Кия Центр» 19 ноября. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.84.
«Орландо»
Турнирная таблица: в Восточной конференции «Орландо» занимает 8-е место, одержав шесть побед и потерпев семь поражений.
Последние матчи: «маги» в гостях обыграли «Бостон» (115:105). Весомый вклад в успех команды внёс Десмонд Бэйн, который отправил в кольцо соперника 24 очка.
Не сыграют: Паоло Банкеро, Джонатан Айзек, Ной Пенда.
Состояние команды: «Орландо» одержал победу в четвёртом матче подряд, помимо встречи с «кельтами» «маги» переиграли «Милуоки» (107:99), «Юту» (123:108), «Сакраменто» (107:100).
«Филадельфия»
Турнирная таблица: в Восточной конференции «Филадельфия» занимает первое место, одержав 12 побед и потерпев 3 поражения.
Последние матчи: «76-е» на выезде обыграли «Бруклин» (135:123). Ключевую роль в победе команды сыграл Джоэл Эмбиид, который отправил в кольцо соперника 37 очков.
Не сыграют: в лазарете команды находятся Ариэль Хукпорти, Доминик Бэрлоу и Бона Адем.
Состояние команды: в последних матчах регулярного чемпионата «Филадельфия» одержала победы над «Индианой» (131:124), «Торонто» (123:112), «Чикаго» (127:121), а также проиграла «Бостону» (101:123).
Статистика для ставок
- «Филадельфия» занимает 1-е место в Восточной конференции
- «Орландо» занимает 8-е место в Восточной конференции
- В этом сезоне соперники еще не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Филадельфии» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.83. На победу «Орландо» — 1.98.
Ф1 (+1.5) и Ф2 (-1.5) принимаются с коэффициентом — 1.88 и 1.92.
Прогноз: «Филадельфия» подходит к матчу в статусе лидера Восточной конференции и выиграла четыре из пяти последних встреч. Команда обладает более стабильным составом и мощным атакующим потенциалом. «Орландо» сейчас тоже на подъеме, однако отсутствие Паоло Банкеро может сказаться на действиях хозяев.
Ставка: Победа «Филадельфии» с коэффициентом 1.83.
Прогноз: «Орландо» выиграл четыре матча подряд и наверняка постарается навязать борьбу лидеру конференции. При этом «Филадельфия» превосходит соперника по глубине состава и результативности. Учитывая домашний фактор «магов», ожидаем достаточно упорную встречу, в которой гости вряд ли добьются крупного преимущества.
Ставка: Ф1 (+1.5) с коэффициентом 1.88.