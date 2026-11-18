прогноз на матч НБА, ставка за 1.87

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в Орландо на «Кия Центр» 19 ноября. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.84.

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«Орландо»

Турнирная таблица: в Восточной конференции «Орландо» занимает 8-е место, одержав шесть побед и потерпев семь поражений.

Последние матчи: «маги» в гостях обыграли «Бостон» (115:105). Весомый вклад в успех команды внёс Десмонд Бэйн, который отправил в кольцо соперника 24 очка.

Не сыграют: Паоло Банкеро, Джонатан Айзек, Ной Пенда.

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Состояние команды: «Орландо» одержал победу в четвёртом матче подряд, помимо встречи с «кельтами» «маги» переиграли «Милуоки» (107:99), «Юту» (123:108), «Сакраменто» (107:100).

«Филадельфия»

Турнирная таблица: в Восточной конференции «Филадельфия» занимает первое место, одержав 12 побед и потерпев 3 поражения.

Последние матчи: «76-е» на выезде обыграли «Бруклин» (135:123). Ключевую роль в победе команды сыграл Джоэл Эмбиид, который отправил в кольцо соперника 37 очков.

Не сыграют: в лазарете команды находятся Ариэль Хукпорти, Доминик Бэрлоу и Бона Адем.

Состояние команды: в последних матчах регулярного чемпионата «Филадельфия» одержала победы над «Индианой» (131:124), «Торонто» (123:112), «Чикаго» (127:121), а также проиграла «Бостону» (101:123).

Статистика для ставок

«Филадельфия» занимает 1-е место в Восточной конференции

«Орландо» занимает 8-е место в Восточной конференции

В этом сезоне соперники еще не встречались

На что ставят в матче Орландо — Филадельфия Букмекерские коэффициенты на матч Орландо — Филадельфия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Филадельфии» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.83. На победу «Орландо» — 1.98.

Ф1 (+1.5) и Ф2 (-1.5) принимаются с коэффициентом — 1.88 и 1.92.

Прогноз: «Филадельфия» подходит к матчу в статусе лидера Восточной конференции и выиграла четыре из пяти последних встреч. Команда обладает более стабильным составом и мощным атакующим потенциалом. «Орландо» сейчас тоже на подъеме, однако отсутствие Паоло Банкеро может сказаться на действиях хозяев.

1.84 Победа «Филадельфии» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.84 на матч «Орландо» — «Филадельфия» принесёт прибыль 840₽, общая выплата — 1840₽

Ставка: Победа «Филадельфии» с коэффициентом 1.83.

Прогноз: «Орландо» выиграл четыре матча подряд и наверняка постарается навязать борьбу лидеру конференции. При этом «Филадельфия» превосходит соперника по глубине состава и результативности. Учитывая домашний фактор «магов», ожидаем достаточно упорную встречу, в которой гости вряд ли добьются крупного преимущества.

1.88 Ф1 (+1.5) Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч «Орландо» — «Филадельфия» принесёт прибыль 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: Ф1 (+1.5) с коэффициентом 1.88.