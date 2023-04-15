«Кадис» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 22:00 мск. «Кадис» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кадис»

Эта команда традиционно борется за выживание. Правда, «Кадис» явно прибавил в последнее время, и уже занимает 14 место.

Главной проблемой команды является слабая атака. В 28 поединках игроки «Кадиса» забили всего 23 мяча.

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В минувшем туре Примеры команда добыла три важнейших балла. На выезде «Кадис» одолел «Бетис» (0:2).

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Вот только оборона команды частенько дает сбои. В сетке ворот «Кадиса» побывало уже 40 мячей.

«Кадису» не впервой отбирать очки у «сливочных». Из 5 последних очных поединков команда дважды сыграла вничью при одной победе.

«Реал» Мадрид

«Сливочные» безнадежно отстали от «Барселоны». Гандикап в 13 очков видится почти приговором в чемпионской гонке.

Главной бедой мадридцев являются ненадежные тылы. В 28 поединках Примеры она дала результативный сбой уже 24 раза.

Свой последний поединок команда провела удачно. «Реал» Мадрид в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов переиграл «Челси» (2:0).

А вот до того королевский клуб уступил «Вильярреалу» (2:3) в рамках Примеры. Именно эта неудача почти перечеркнула шансы команды Карло Анчелотти на чемпионскую корону.

«Реал» Мадрид наверняка сыграет первым номером. Карим Бензема и Лука Модрич уж точно покажут привычную активность у ворот соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 1.55.

На викторию «Кадиса» дают — 6.00, ничья оценена — в 4.20.

Мадридцы явно намерены до конца бороться за чемпионство , а значит, начнут встречу активно.

Наш прогноз — Победа «Реала» Мадрид в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.00.