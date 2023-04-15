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    «Сливочные» начнут без прелюдий

    «Кадис» — «Реал» Мадрид. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Примера, 15 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кадис» — «Реал» Мадрид
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    Лука Модрич
    «Кадис» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 22:00 мск. «Кадис» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 15 Апреля 2023 года
    Кадис
  • Испания. Примера
    •  Кадис 22:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    «Кадис»

    Эта команда традиционно борется за выживание. Правда, «Кадис» явно прибавил в последнее время, и уже занимает 14 место.

    Главной проблемой команды является слабая атака. В 28 поединках игроки «Кадиса» забили всего 23 мяча.

    Коэффициенты матча Кадис — Реал Мадрид

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    В минувшем туре Примеры команда добыла три важнейших балла. На выезде «Кадис» одолел «Бетис» (0:2).

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    Вот только оборона команды частенько дает сбои. В сетке ворот «Кадиса» побывало уже 40 мячей.

    «Кадису» не впервой отбирать очки у «сливочных». Из 5 последних очных поединков команда дважды сыграла вничью при одной победе.

    «Реал» Мадрид

    «Сливочные» безнадежно отстали от «Барселоны». Гандикап в 13 очков видится почти приговором в чемпионской гонке.

    Главной бедой мадридцев являются ненадежные тылы. В 28 поединках Примеры она дала результативный сбой уже 24 раза.

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    • Свой последний поединок команда провела удачно. «Реал» Мадрид в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов переиграл «Челси» (2:0).

    А вот до того королевский клуб уступил «Вильярреалу» (2:3) в рамках Примеры. Именно эта неудача почти перечеркнула шансы команды Карло Анчелотти на чемпионскую корону.

    «Реал» Мадрид наверняка сыграет первым номером. Карим Бензема и Лука Модрич уж точно покажут привычную активность у ворот соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 1.55.

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    На викторию «Кадиса» дают — 6.00, ничья оценена — в 4.20.

    Мадридцы явно намерены до конца бороться за чемпионство, а значит, начнут встречу активно.

    Наш прогноз — Победа «Реала» Мадрид в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.00.

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    «Кадис» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 15.04.2023. Прогнозы на футбол. «Сливочные» начнут без прелюдий
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