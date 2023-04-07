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    «Уотфорд» попытается вернуться в борьбу за плей-офф

    «Уотфорд» — «Хаддерсфилд Таун». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Чемпионшип, 7 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Уотфорд» — «Хаддерсфилд Таун»
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    «Уотфорд»
    «Уотфорд» сыграет на своем поле с «Хаддерсфилд Таун» в рамках 40-го тура Чемпионшипа. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 17:00 мск. «Уотфорд» — «Хаддерсфилд Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 07 Апреля 2023 года
    Уотфорд
  • Уотфорд
    •  Уотфорд 17:00 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Чемпионшип
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    «Уотфорд»

    Команда является середняком английского Чемпионшипа, занимая 11-е место в турнирной таблице. «Уотфорд» еще имеет теоретические шансы на попадание в плей-офф чемпионата, команда отстает от необходимой 6-й строчки на 6 баллов.

    «Уотфорд» проводит довольно ровный сезон, у команды 14 побед, 13 ничей и 12 поражений. Также, средние показатели по забитым и пропущенным — 45 и 42 соответственно.

    В последних 5-и матчах у команды лишь одна победа над «Бирмингемом» (3:0), две ничьих и столько же поражений. За этот период «Уотфорд» забил всего 4 гола и 4 раза пропустил.

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    Стоит отметить, что в последних турах команда довольно неплохо выступает на своем поле, выиграв 2 матча и трижды сыграв ничью за последние 5 домашних игр. Команда занимает 8-е место по этом показателю в лиге с 9-ю викториями в 19-и встречах.

    «Хаддерсфилд Таун»

    Положение команды в турнирной таблице близко к плачевному. «Хаддерсфилд» занимает 22-е место в лиге, находясь в зоне вылета. Команда имеет все шансы сохранить прописку в Чемпионшипе в нынешнем сезоне, но для этого необходимо чаще побеждать.

    «Хаддерсфилд» имеет одинаковое количество очков со спасительной 21-й строчкой, но плотность турнирной таблицы Чемпионшипа не дает возможности расслабиться.

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    • К тому же, «Хаддерсфилд» начал регулярно набирать очки. В последних 5-и матчах у команды лишь одно поражение, две победы и столько же ничейных результатов.

    «Хаддерсфилд» не так много забивает в последнее время, команда поразила ворота соперников лишь 2 раза в 4-х матчах, но в последнем матче против «Мидлсбро» команда умудрилась забить 4 мяча, выиграв со счетом 4:2.

    Стоит отметить, что «Хаддерсфилд» и «Уотфорд» уже встречались в нынешнем сезоне. В рамках 23-го тура Чемпионшипа «Уотфорд» на чужом поле переиграл соперника (2:0), ударив в стров ворот 6 раз за матч против двух от «Хаддерсфилда».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «Уотфорд», коэффициент на победу которого равен 1.71. Успех «Хаддерсфилда» оценивается в 5.20, ничья — в 3.55.

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    «Уотфорд» выступает на своем поле очень в последнее время, что не скажешь о «Хаддерсфилде». Команда занимает предпоследнее место по этому показателю, выиграв всего 3 матча из 19-и гостевых.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Уотфорд» победит и тотал 1.5 больше за 2.10.

    Еще один вариант ставки — индивидуальный тотал «Хаддерсфилда» 0.5 меньше за 2.04.

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    «Уотфорд» — «Хаддерсфилд Таун»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на футбол. «Уотфорд» попытается вернуться в борьбу за плей-офф
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