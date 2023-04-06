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    Остановит ли «Вест Хэм» «Ньюкасл»?

    «Вест Хэм» — «Ньюкасл». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, АПЛ, 5 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Ньюкасл»
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    «Ньюкасл» выиграл три последних матча
    «Вест Хэм» сыграет на своем поле с «Ньюкаслом» в рамках отложенного матча 7-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 апреля, начало — в 22:00 мск. «Вест Хэм» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Апреля 2023 года
    Вест Хэм
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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 27 очков.

    Команда Дэвида Мойеса выиграла лишь два из семи предыдущих матчей в АПЛ. В прошлом туре клуб как выиграл — у «Саутгемптона» (1:0) дома.

    Коэффициенты матча Вест Хэм — Ньюкасл

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    Также лондонцы вышли в четвертьфинал Лиги конференций, где на предыдущей стадии прошли «АЕК Ларнака» со счетом 6:0 по сумме двух матчей.

    Все прогнозы на АПЛ

    Вот уже четыре поединка кряду «Молотобойцы» не знают поражений при трех победах, так что находятся в неплохой форме.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 50 очков.

    «Сороки», конечно же, оказались не готовы к борьбе за титул, для них это пока что чересчур сложная задача.

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    • Но вполне вероятно, что команда Эдди Хау сможет вырвать путевку в Лигу чемпионов. В этом плане все очень даже реально.

    Коллектив выиграл три последних матча, так что находится в отличной форме и способны увезти домой максимум очков.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Ньюкасл», коэффициент на победу которого равен 2,18. Успех «Вест Хэма» оценивается в 3,44, ничья — также в 3,44.

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    Гости выиграли три последних матча кряду.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Ньюкасл» выиграет за 2,18.

    Еще один вариант ставки — «Ньюкасл» выиграет и тотал больше 1,5 голов за 2,55, ведь в четырех последних победных матчах гостей было забито больше 1,5 голов.

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    «Вест Хэм» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 06.04.2023. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Вест Хэм» «Ньюкасл»?
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