«Вест Хэм»
«Вест Хэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 27 очков.
Команда Дэвида Мойеса выиграла лишь два из семи предыдущих матчей в АПЛ. В прошлом туре клуб как выиграл — у «Саутгемптона» (1:0) дома.
Коэффициенты матча Вест Хэм — Ньюкасл
Также лондонцы вышли в четвертьфинал Лиги конференций, где на предыдущей стадии прошли «АЕК Ларнака» со счетом 6:0 по сумме двух матчей.
Вот уже четыре поединка кряду «Молотобойцы» не знают поражений при трех победах, так что находятся в неплохой форме.
«Ньюкасл»
«Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 50 очков.
«Сороки», конечно же, оказались не готовы к борьбе за титул, для них это пока что чересчур сложная задача.
Но вполне вероятно, что команда Эдди Хау сможет вырвать путевку в Лигу чемпионов. В этом плане все очень даже реально.
Коллектив выиграл три последних матча, так что находится в отличной форме и способны увезти домой максимум очков.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Ньюкасл», коэффициент на победу которого равен 2,18. Успех «Вест Хэма» оценивается в 3,44, ничья — также в 3,44.
Гости выиграли три последних матча кряду.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Ньюкасл» выиграет за 2,18.
Еще один вариант ставки — «Ньюкасл» выиграет и тотал больше 1,5 голов за 2,55, ведь в четырех последних победных матчах гостей было забито больше 1,5 голов.