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    «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптон» сыграют вничью

    «Ноттингем Форест» — «Вулверхэмптон». Ставка (к. 3.15) и прогноз на чемпионат Англии по футболу 1 апреля 2023 года

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    «Вулверхэмптон»
    «Ноттингем Форест» сыграет на своем поле против «Вулверхэмптона» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 17:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Апреля 2023 года
    Ноттингем Форест
  • Ноттингем
    •  Ноттингем Форест 17:00 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
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    «Ноттингем Форест»

    «Форест» в текущем сезоне продолжает борьбу за сохранение прописки в английской Премьер-лиге. Команда из Ноттингема настоящий момент занимает шестнадцатое место в турнирной таблице. В активе «красных» 26 очков после 27 матчей.

    «Ловкие деревья» лишь на два пункта опережают «Вест Хэм» и «Борнмут», которые находятся в зоне вылета. В турнирной таблице такая плотность, что до 12 позиции, которую занимает «Кристал Пэлас», «лесников» отделяет лишь один пункт.

    Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Вулверхэмптон

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    В этом сезоне «Ноттингем Форест» смог 22 раза поразить ворота соперника, а в свои пропустил уже 49 мячей, что является одним из худших показателей. Из Кубков Англии подопечные Стива Купера уже давно вылетели и могут сконцентрироваться на АПЛ.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Ноттингем» не побеждает с 5 февраля, когда обыграл «Лидс» (1:0). В последних играх «Форест» проиграл «Ньюкаслу» (1:2) и «Тоттенхэму» (1:3), а также сыграл вничью с «Эвертоном» (2:2).

    «Вулверхэмптон»

    «Волки» также проводят не совсем удачный сезон и борются за выживание в элитном английском дивизионе. «Бродяги» провели уже 28 матчей в Английской премьер-лиге, в которых набрали 27 очков. В настоящий момент команда занимает тринадцатое место в турнирной таблице.

    Команда из Вулверхэмптона опережает зону вылета на три пункта. Соперниками подопечных Хулена Лопетеги в борьбе за место в АПЛ помимо «Ноттингема» будут «Кристал Пэлас», «Лидс», «Эвертон», «Лестер», «Вест Хэм», «Борнмут» и «Саутгемптон».

    «Вулверхэмптон» продолжает борьбу лишь в одном турнире, поэтому может полностью быть сконцентрированным на Премьер-лиге. Думается, что «Вулвз» сможет сохранить место в элите.

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    • В последних матчах «Вулверхэмптон» уступил «Лидсу» (2:4) и «Ньюкаслу» (1:2), но оказался сильнее «Тоттенхэма» (1:0).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают совсем небольшим фаворитом поединка «Вулверхэмптон», коэффициент на победу которого равен 2,70.

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    Триумф «Ноттингема» оценивается в 2,90, ничья — в 3,15.

    Обе команды борются за выживание и для них каждое очко на вес золота, поэтому поставим на ничью.

    Также сделаем ставку на то, что будет низовой матч и команды забьют менее трех мячей на двоих.

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    «Ноттингем Форест» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на футбол. «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптон» сыграют вничью
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