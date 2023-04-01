«Эльче»
Эта команда нынешний сезон откровенно проваливает. «Эльче» находится на самом дне таблицы Примеры с 13 очками в активе.
Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Эльчеа» в 26 матчах забили всего лишь 19 раз.
Коэффициенты матча Эльче — Барселона
В своем предыдущем поединке «Эльче» не смог разжиться очками. На выезде команда уступила «Реал Сосьедаду» (2:0).
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Что говорить, если в 26 матчах «Эльче» выиграл только дважды?! Да и 51 пропущенный мяч — явный показатель проблем.
Матчи с каталонцами для команды традиционно складываются неудачно. Да и вообще, «Эльче» по игре — уж точно не ровня лидеру Примеры.
«Барселона»
Каталонцы на всех парах мчатся к долгожданному чемпионству. Гандикап от мадридского «Реала» вырос до 12 очков.
Оборона каталонцев — настоящий железобетон. В 26 матчах каталонцы пропустили всего лишь 9 мячей.
Свой последний поединок команда провела блестяще. «Барселона» фактически сняла вопрос о чемпионстве, переиграв в Эль-Классико «Реал» (2:1).
Роберт Левандовский давненько не забивает. Сейчас на счету поляка 15 голов в Примере. Пора бы улучшать статистику!
Гости явно намерены добыть 3 очка. Каталонцы по всем параметрам выглядят мощнее соперника, и уж точно планируют приблизиться к вожделенному титулу.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Барселоны» предлагают — 1.33.
На викторию «Эльче» дают — 9.00, ничья оценена — в 5.00.
Каталонцы
Наш прогноз — Фора «Барселоны» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.