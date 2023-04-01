«Эльче» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 27-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 22:00 мск. «Эльче» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эльче»

Эта команда нынешний сезон откровенно проваливает. «Эльче» находится на самом дне таблицы Примеры с 13 очками в активе.

Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Эльчеа» в 26 матчах забили всего лишь 19 раз.

Коэффициенты матча Эльче — Барселона 1X2Новым игрокам 9.005.001.35Фрибет$40

В своем предыдущем поединке «Эльче» не смог разжиться очками. На выезде команда уступила «Реал Сосьедаду» (2:0).

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Что говорить, если в 26 матчах «Эльче» выиграл только дважды?! Да и 51 пропущенный мяч — явный показатель проблем.

Матчи с каталонцами для команды традиционно складываются неудачно. Да и вообще, «Эльче» по игре — уж точно не ровня лидеру Примеры.

«Барселона»

Каталонцы на всех парах мчатся к долгожданному чемпионству. Гандикап от мадридского «Реала» вырос до 12 очков.

Оборона каталонцев — настоящий железобетон. В 26 матчах каталонцы пропустили всего лишь 9 мячей.

Свой последний поединок команда провела блестяще. «Барселона» фактически сняла вопрос о чемпионстве, переиграв в Эль-Классико «Реал» (2:1).

Роберт Левандовский давненько не забивает. Сейчас на счету поляка 15 голов в Примере. Пора бы улучшать статистику!

Гости явно намерены добыть 3 очка. Каталонцы по всем параметрам выглядят мощнее соперника, и уж точно планируют приблизиться к вожделенному титулу.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Барселоны» предлагают — 1.33.

На викторию «Эльче» дают — 9.00, ничья оценена — в 5.00.

Каталонцы наверняка будут активно атаковать на протяжении всей встречи , да и Левандовский мотивирован вернуться на забивной путь.

Наш прогноз — Фора «Барселоны» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.