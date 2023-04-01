ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Боруссия»Чемпионские гонки, места в еврокубках, вылеты и битва за честь. За чем следить в топ-5 лигах Европы Маурисио ПочеттиноТренерская карусель. Как сборная Бразилии может помочь Почеттино оказаться в «Реале» UFLUFL: шесть главных моментов, увиденных в геймплейном видео
    Все новости спорта

    «Брайтон» и «Брентфорд» не выявят сильнейшего

    «Брайтон» — «Брентфорд». Ставка (к. 4.20) и прогноз на чемпионат Англии по футболу 1 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Брентфорд Прогнозы на Брайтон энд Хоув Альбион Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Брентфорд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Брентфорд»
    «Брайтон» сыграет на своем поле против «Брентфорда» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 17:00 мск. «Брайтон» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Апреля 2023 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 17:00 Брентфорд Брентфорд
  • Брентфорд
    •

    «Брайтон»

    «Альбион» в текущем сезоне английской Премьер-лиги является крепким середняком. В настоящий момент «чайки» занимают седьмое место в турнирной таблице. В активе команды из Брайтона 42 очка.

    Подопечные Роберто Де Дзерби претендуют на попадание в еврокубки. Они лишь на пять пунктов отстают от пятого «Ньюкасла», на семь — от четвертого «Тоттенхэма» и на восемь — от третьего «Манчестер Юнайтед».

    Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Брентфорд

    1X2Новым игрокам
  • 1.654.055.00Фрибет$40
    •

    Вся борьба еще впереди, хотя думается, что для «Брайтона» это уже успешный сезон. Также команда продолжает борьбу в Кубке Англии. В четвертьфинале второго по престижности турнира страны «Альбион» разгромил «Гримсби» и пробился в полуфинал, где сыграет против «Манчестер Юнайтед».

    Все прогнозы на АПЛ

    В последних матчах английского первенства «Брайтон» обыграл «Кристал Пэлас» (1:0) и «Вест Хэм» (4:0), но сыграл вничью с «Лидсом» (2:2) и уступил «Фулхэму» (0:1).

    «Брентфорд»

    Команда из одноименного города также является середняком лиги и располагается вслед за соперником. В активе «пчел» также 42 пункта по итогам 27 матчей и восьмая строчка в турнирной таблице.

    От вылета команда из Брентфорда себя уже давно спасла, но у нее есть прекрасная возможность побороться даже за топ-5, поскольку отставание небольшое, а из всех Кубков подопечные Томаса Франка уже вылетели.

    На счету «Брентфорда» в текущем сезоне 43 забитых мяча. Пропустила команда 34 гола. Из этого можно сделать вывод, что команда проводит достаточно результативные матчи.

  • Похоже, Конте не виноват. Решения Леви — возможно, главная проблема «Тоттенхэма»
  • В любой непонятной и сложной ситуации крайним в «Тоттенхэме» делают главного тренера
  • 28/03/2023

    • В последней игре «Брентфорд» в родных стенах сыграл вничью с «Лестером» (1:1), а до этого на выезде обыграл «Саутгемптон» (2:0), но также в гостях проиграл «Эвертону» (0:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом противостояния «Брайтон», коэффициент на победу которого равен 1,67.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Успех «Брентфорда» оценивается в 5,10, ничья — в 4,20.

    Наши прогноз и ставка на этот матч — ничья, поскольку встречаются команды примерно одного уровня.

    Также поставим на то, что обе команды забьют. Хороший коэффициент дают на такой исход.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.16
  • Прогноз на матч Алькарас — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Питтсбург — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Дефенса и Хустисия — Велес Сарсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Милуоки — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Детройт — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Рыбакина — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аргентинос Хуниорс — Годой Крус
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Денвер — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Касива Рейсол — Урава Редс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Банга — Хегельман Литауэн
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Нюрнберг — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Фортуна — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Брайтон» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (4.20), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на футбол. «Брайтон» и «Брентфорд» не выявят сильнейшего
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры