«Брайтон»
«Альбион» в текущем сезоне английской Премьер-лиги является крепким середняком. В настоящий момент «чайки» занимают седьмое место в турнирной таблице. В активе команды из Брайтона 42 очка.
Подопечные Роберто Де Дзерби претендуют на попадание в еврокубки. Они лишь на пять пунктов отстают от пятого «Ньюкасла», на семь — от четвертого «Тоттенхэма» и на восемь — от третьего «Манчестер Юнайтед».
Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Брентфорд
Вся борьба еще впереди, хотя думается, что для «Брайтона» это уже успешный сезон. Также команда продолжает борьбу в Кубке Англии. В четвертьфинале второго по престижности турнира страны «Альбион» разгромил «Гримсби» и пробился в полуфинал, где сыграет против «Манчестер Юнайтед».
В последних матчах английского первенства «Брайтон» обыграл «Кристал Пэлас» (1:0) и «Вест Хэм» (4:0), но сыграл вничью с «Лидсом» (2:2) и уступил «Фулхэму» (0:1).
«Брентфорд»
Команда из одноименного города также является середняком лиги и располагается вслед за соперником. В активе «пчел» также 42 пункта по итогам 27 матчей и восьмая строчка в турнирной таблице.
От вылета команда из Брентфорда себя уже давно спасла, но у нее есть прекрасная возможность побороться даже за топ-5, поскольку отставание небольшое, а из всех Кубков подопечные Томаса Франка уже вылетели.
На счету «Брентфорда» в текущем сезоне 43 забитых мяча. Пропустила команда 34 гола. Из этого можно сделать вывод, что команда проводит достаточно результативные матчи.
В последней игре «Брентфорд» в родных стенах сыграл вничью с «Лестером» (1:1), а до этого на выезде обыграл «Саутгемптон» (2:0), но также в гостях проиграл «Эвертону» (0:1).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом противостояния «Брайтон», коэффициент на победу которого равен 1,67.
Успех «Брентфорда» оценивается в 5,10, ничья — в 4,20.
Наши прогноз и ставка на этот матч — ничья, поскольку встречаются команды примерно одного уровня.
Также поставим на то, что обе команды забьют. Хороший коэффициент дают на такой исход.