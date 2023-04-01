«Брайтон» сыграет на своем поле против «Брентфорда» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 17:00 мск. «Брайтон» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

«Альбион» в текущем сезоне английской Премьер-лиги является крепким середняком. В настоящий момент «чайки» занимают седьмое место в турнирной таблице. В активе команды из Брайтона 42 очка.

Подопечные Роберто Де Дзерби претендуют на попадание в еврокубки. Они лишь на пять пунктов отстают от пятого «Ньюкасла», на семь — от четвертого «Тоттенхэма» и на восемь — от третьего «Манчестер Юнайтед».

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Вся борьба еще впереди, хотя думается, что для «Брайтона» это уже успешный сезон. Также команда продолжает борьбу в Кубке Англии. В четвертьфинале второго по престижности турнира страны «Альбион» разгромил «Гримсби» и пробился в полуфинал, где сыграет против «Манчестер Юнайтед».

Все прогнозы на АПЛ

В последних матчах английского первенства «Брайтон» обыграл «Кристал Пэлас» (1:0) и «Вест Хэм» (4:0), но сыграл вничью с «Лидсом» (2:2) и уступил «Фулхэму» (0:1).

«Брентфорд»

Команда из одноименного города также является середняком лиги и располагается вслед за соперником. В активе «пчел» также 42 пункта по итогам 27 матчей и восьмая строчка в турнирной таблице.

От вылета команда из Брентфорда себя уже давно спасла, но у нее есть прекрасная возможность побороться даже за топ-5, поскольку отставание небольшое, а из всех Кубков подопечные Томаса Франка уже вылетели.

На счету «Брентфорда» в текущем сезоне 43 забитых мяча. Пропустила команда 34 гола. Из этого можно сделать вывод, что команда проводит достаточно результативные матчи.

В последней игре «Брентфорд» в родных стенах сыграл вничью с «Лестером» (1:1), а до этого на выезде обыграл «Саутгемптон» (2:0), но также в гостях проиграл «Эвертону» (0:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом противостояния «Брайтон», коэффициент на победу которого равен 1,67.

Успех «Брентфорда» оценивается в 5,10, ничья — в 4,20.

Наши прогноз и ставка на этот матч — ничья, поскольку встречаются команды примерно одного уровня.

Также поставим на то, что обе команды забьют. Хороший коэффициент дают на такой исход.