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    «Нюрнберг» имеет шансы на успех?

    «Нюрнберг» — «Дармштадт». Ставки (к. 2.32) и прогноз на Бундеслигу 2 31 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нюрнберг» — «Дармштадт»
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    Квадво Дуа
    «Нюрнберг» и «Дармштадт» сыграют 31 марта в 19:30 мск в рамках матча 26-го тура второго дивизиона чемпионата Германии. «Нюрнберг» — «Дармштадт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 31 Марта 2023 года
    Нюрнберг
  • Нюрнберг
    •  Нюрнберг 19:30 Дармштадт 98 Дармштадт 98
  • Германия. Вторая Бундеслига
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    «Нюрнберг»

    Хозяева занимают 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги 2. На их счету 29 очков после 25 матчей. По результатам у коллектива 8 побед, 5 ничьих и 12 поражений.

    «Горожане» набрали 4 очка в последних двух турах. Они обыграли «Айнтрахт» из Брауншвейга (2:0). С «Арминией» команда сыграла вничью (2:2).

    Коэффициенты матча Нюрнберг — Дармштадт 98

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    Последнее поражение коллектив потерпел 4 марта, когда на выезде проиграл «Гамбургу» с крупным счетом 0:3. Это было единственное фиаско в последних четырех матчах турнира.

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    «Нюрнберг» выиграл 3 домашних поединка подряд, не пропустив при этом ни одного мяча. Из 37 пропущенных голов в сезоне лишь 12 припадают на домашние выступления.

    «Дармштадт»

    Гости возглавляют турнирную таблицу с 52 очками на счету. Они не являются лидерами по забитым голам, но при этом имеют самую надежную оборону, у которой наименьший показатель пропущенных мячей (21).

    Тем не менее оборона допустила два поражения подряд. «Дармштадт» проиграл «Арминии» (1:3) и «Хайденхайму» (0:1). Правда в прошлом туре «лилии» смогли прервать серию, выиграв у «Кайзерслаутерна» (2:0).

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    • Всего у команды в сезоне 15 побед и лишь 3 поражения. Остальные 7 результатов — это ничьи. Ближайший оппонент в таблице — «Хайденхайм». Он находится в двух очках.

    Все 3 поражения в этом сезоне клуб потерпел именно на выезде. В гостях он проиграл два раза подряд.

    Ставки и прогноз

    Букмекеры расходятся во мнениях и не могут дать четкого ответа на вопрос о фаворите. Перевес на стороне гостей, но незначительный — 3.30 и 2.16.

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    «Нюрнберг» выиграл 3 домашних матча подряд, а соперник проиграл два подряд на выезде. Последний домашний матч с «Дармштадтом» «легенды» выиграли 3:1.

    К том же в последнее время гости стали чаще пропускать и смогли сохранить свои ворота сухими лишь в одном из четырех матчей. Кто любит рисковать, может поставить на победу «Нюрнберга» с форой (0) за 2.32.

    «Нюрнберг» хорошо играет дома, мало пропускает. Игра не будет результативной. Максимум — это 2 гола. Вторая ставка — тотал меньше 2.5 за 1.73.

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    «Нюрнберг» — «Дармштадт»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 31.03.2023. Прогнозы на футбол. «Нюрнберг» имеет шансы на успех?
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