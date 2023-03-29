Взлеты и падения Озила. Был шикарным плеймейкером, но так и не привык к тактическим изменениям

Ничто так не заставляет почувствовать себя старым, как новости о завершении карьеры футболиста, особенно в тех случаях, когда вы помните его молодым, подающим большие надежды талантом. Но недавнее заявление Месута Озила — это не только напоминание о вашем возрасте. Это еще и своеобразный футбольный знак, пишет The Athletic.

Это не тот случай, когда футболист завершает карьеру из-за проблем со здоровьем или из-за банального отсутствия интереса к игре и мотивации, которая крайне важна на столь высоком уровне.

Это нечто иное, история игрока, который в начале 2010-х выполнял роль «футуристического» плеймейкера, но к концу того же десятилетия его манера игры явно устарела. Жизнь проходит быстро, а футбол эволюционирует еще быстрее.

Озил впервые впечатлил на молодежном чемпионате Европы в 2009 году. И примерно в то же время он регулярно впечатлял своей игрой в составе бременского «Вердера».

Но по-настоящему большинство болельщиков узнали о нем на чемпионате мира 2010 года. На этом турнире Месут стал, пожалуй, главной звездой сборной Германии.

Месут Озил — одна из главных звезд сборной Германии 2010-х globallookpress.com

Бундестим забила четыре мяча в ворота Австралии в матче группового этапа. Затем были яркие победы над Англией и Аргентиной. И Озил почти всегда был катализатором мощных немецких атак. А еще он забил шикарный гол в ворота Ганы в заключительном матче группового этапа. Это была новая сборная Германии, которая максимально отличалась от той, что два года назад играла на Евро-2008. И впервые за долгое время она действительно показала яркий футбол. А Озил был, пожалуй, даже ключевым игроком в этой команде.

Наблюдать за игрой Озила вживую было настоящим удовольствием.

Вряд ли в то время кто-то лучше умел находить пространство между линиями. Он постоянно менял свою позицию, в зависимости от того, где находятся его противники.

Допустим, если Месут оказывался в поле зрения центрального защитника, он просто опускался глубже. А если его замечал опорный полузащитник — он просто поднимался выше. Озил постоянно выдергивал соперников со своих позиций, чтобы помочь партнерам по команде получить дополнительное пространство.

Отчасти именно это заставило Озила чувствовать себя столь продвинутым. Он не был классическим десятым номером, который играет, как правило, в центральной зоне. Чаще всего он отходил дальше, действуя больше как вингер. И порой его результативные передачи напоминали отдельный вид искусства. Таких примеров можно вспомнить немало.

Свой лучший футбол Озил показывал в мадридском «Реале», который в то время тренировал Жозе Моуринью.

Месут процветал на позиции левого центрального полузащитника, регулярно обеспечивая Криштиану Роналду проникающими передачами и помогая ему находить пространство. Моуринью не всегда доверял Озилу в Эль Класико, предпочитая играть с тремя опорными или ставя его на правый фланг, но при этом для «Особенного» он все равно был идеальным плеймейкером.

Месут Озил и Криштиану Роналду globallookpress.com

В 2013 году Озил отправился в английскую Премьер-лигу. А «Реал» в следующие пять сезонов четыре раза выиграл Лигу чемпионов. Между тем, пребывание Месута в «Арсенале» превратилось в утомительную мыльную оперу.

Итог: «Арсенал» заплатил за Озила на тот момент рекордную для себя сумму, немец отлично начал, регулярно ассистировал партнерам, выдал блестящую первую половину сезона-2015/2016, слабо провел вторую, трижды стал победителем Кубка Англии, а потом начались бесконечные проблемы, критика, непонятный период при Унаи Эмери, постоянные разговоры о контракте и, наконец, игнорирование со стороны Микеля Артеты, а также комментарии в социальных сетях о матчах «Арсенала», в которых он не участвовал.

Озил стал не просто футболистом, а предметом различных новостей. И это печальная ситуация для застенчивого человека. Однажды Месут признался, что он с трудом отважился на переезд в Лондон, поскольку не любит привлекать внимание.

Но в какой-то момент он все еще оставался великолепным игроком. И произошедшее с Озилом породило дискуссию — чего люди хотят от футбола: чего-то гениального или бесконечных усилий?

Поклонники Озила наверняка напомнят, что он стал победителем чемпионата мира 2014 года. И мало того, что Месут здорово выступал на международных турнирах — в 2010, 2012, 2014 и 2016 годах — его регулярно признавали игроком года в Германии. На уровне сборных — и в отборочных матчах, и в товарищеских — он действительно был невероятно хорош.

Но в каком-то смысле это можно было бы считать двусмысленным комплиментом.

Уже давно известно, что футбол сборных и на клубном уровне — это не одно и то же. Это не так быстро, здесь далеко не все основано на прессинге. Грубо говоря, футбол на уровне сборных — проще. А у некоторых игроков заметно больше свободы. Озила это полностью устраивало: вялый футбол, который в тактическом плане отставал от клубного, наверное, на десятилетие.

Месут Озил globallookpress.com

В клубном футболе Озил был далеко не так успешен. Отчасти по косвенным причинам. Например, в «Арсенале» у него было не лучшее взаимодействие с Оливье Жиру. Так получилось, что у них были схожие потребности. Жиру тоже хотел, прежде всего, помогать партнерам по команде.

Но были и серьезные тактические проблемы. Озил далеко не всегда прикладывал усилия в игре без мяча. В некоторых матчах ему приходилось выполнять оборонительную работу, но он не делал этого или делал очень плохо.

И проблема была не только в нежелании Озила прессинговать. Проблема была в том, что он был достаточно уязвим в такой игре. Можно вспомнить февраль 2014 года, когда «Арсенал» проиграл на поле «Ливерпуля» со счетом 1:5. Месут оказался совершенно не готов к невероятно интенсивному футболу «мерсиайдцев».

К слову, единственный гол «Арсенала» в том матче забил Микель Артета, который позже стал тренером Озила в лондонском клубе. К тому времени, почти шесть лет спустя, Месут стал серьезной проблемой. Поначалу испанец давал ему игровое время, но очень быстро пришел к выводу, что способности немца не компенсируют его недостатков.

Месут Озил внимательно слушает Микеля Артету globallookpress.com

И когда Артета решил избавиться от него, ни один другой топ-тренер не поднял руки, чтобы выразить свое несогласие. Переезд в Турцию всегда выглядел логичным, но даже там у Озила ничего не получилось. Скорее всего, большинство болельщиков сейчас даже не смогут сказать, за какой клуб тогда играл Месут.

В футбольном плане Озил — это сплошные противоречия.

Он был классным плеймейкером, который вдруг стал человеком вчерашнего дня. Он был самоотверженным футболистом, которого не считали командным игроком. Он отлично разгонял контратаки, но терялся на поле в чересчур интенсивных матчах. Он делал большое количество результативных передач, но многие быстро поняли, что о его игре нельзя судить только по статистике.

Озил — выдающийся немецкий талант своей эпохи, который остался не обочине, так и не сумев подстроиться под новые тактические нюансы, связанные, прежде всего, с прессингом.

Но все это делало Озила очаровательным игроком. Чужой, непонятый гений, возможно, недооцененный в свое время, а иногда и в своей стране.

Озил должен был символизировать развитие футбола 2010-х годов. В конце концов он это сделал, но не совсем так, как мы ожидали.