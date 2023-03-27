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    Украинская молодежка даст бой итальянцам

    Италия U21 — Украина U21. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, товарищеский матч, 27 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Италия U21 — Украина U21
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    Даниил Сикан
    Италия U21 сыграет на своем поле с Украиной U21 в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 27 марта, начало — в 19:00 мск. Италия U21 — Украина U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Италия U21

    Итальянцы являются довольно крепкой командой. Вот только стабильности ей явно недостает, что мешает добиваться чего-то серьезного.

    Да и в контрольных матчах Италия U21 смотрелась не столь монолитно. Например, команда уступила немецким сверстникам (2:4).

    А вот в матче с молодыми сербами Италия U21 добыла уверенную победу (0:2). Правда, с японцами команда расписала лишь мировую (1:1).

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    Поединки с украинцами для команды складываются исторически успешно. Обе очных встречи были выиграны, причем обе с минимальным счетом.

    Италия U21 явно намеревается сыграть первым номером. Состав у команды по именам выглядит вполне прилично.

    Украина U21

    Молодые украинцы традиционно сильны. Между тем, нередко команда теряет очки в матчах с не самыми сильными соперниками.

    Украина U21 пару дней назад победила в контрольной встрече. Датчан «желто-синие» переиграли со счетом 3:2.

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    • Последнее поражение молодых украинцев пришлось еще на сентябрь прошлого года. Тогда команда уступила словакам (3:2).

    А вот дать бой итальянцам украинская молодежка явно постарается. Мотивация проявить себя на фоне статусного оппонента у команды имеется.

    Украина U21 наверняка будет действовать вторым номером. Свои шансы «желто-синие» будут искать на контратаках.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Италии U21 предлагают — 1.83.

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    На викторию Украины U21 дают — 3.60, ничья оценена — в 3.50.

    Украинцы в последнем своем поединке смотрелись весьма привлекательно, и явно способны пободаться с итальянцами.

    Наш прогноз — Фора Украины +0.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.25.

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    Италия U21 — Украина U21: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 27.03.2023. Прогнозы на футбол. Украинская молодежка даст бой итальянцам
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