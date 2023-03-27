Италия U21 сыграет на своем поле с Украиной U21 в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 27 марта, начало — в 19:00 мск. Италия U21 — Украина U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Италия U21

Итальянцы являются довольно крепкой командой. Вот только стабильности ей явно недостает, что мешает добиваться чего-то серьезного.

Да и в контрольных матчах Италия U21 смотрелась не столь монолитно. Например, команда уступила немецким сверстникам (2:4).

А вот в матче с молодыми сербами Италия U21 добыла уверенную победу (0:2). Правда, с японцами команда расписала лишь мировую (1:1).

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Поединки с украинцами для команды складываются исторически успешно. Обе очных встречи были выиграны, причем обе с минимальным счетом.

Италия U21 явно намеревается сыграть первым номером. Состав у команды по именам выглядит вполне прилично.

Украина U21

Молодые украинцы традиционно сильны. Между тем, нередко команда теряет очки в матчах с не самыми сильными соперниками.

Украина U21 пару дней назад победила в контрольной встрече. Датчан «желто-синие» переиграли со счетом 3:2.

Последнее поражение молодых украинцев пришлось еще на сентябрь прошлого года. Тогда команда уступила словакам (3:2).

А вот дать бой итальянцам украинская молодежка явно постарается. Мотивация проявить себя на фоне статусного оппонента у команды имеется.

Украина U21 наверняка будет действовать вторым номером. Свои шансы «желто-синие» будут искать на контратаках.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Италии U21 предлагают — 1.83.

На викторию Украины U21 дают — 3.60, ничья оценена — в 3.50.

Украинцы в последнем своем поединке смотрелись весьма привлекательно , и явно способны пободаться с итальянцами.

Наш прогноз — Фора Украины +0.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.25.