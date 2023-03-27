Италия U21
Итальянцы являются довольно крепкой командой. Вот только стабильности ей явно недостает, что мешает добиваться чего-то серьезного.
Да и в контрольных матчах Италия U21 смотрелась не столь монолитно. Например, команда уступила немецким сверстникам (2:4).
А вот в матче с молодыми сербами Италия U21 добыла уверенную победу (0:2). Правда, с японцами команда расписала лишь мировую (1:1).
Поединки с украинцами для команды складываются исторически успешно. Обе очных встречи были выиграны, причем обе с минимальным счетом.
Италия U21 явно намеревается сыграть первым номером. Состав у команды по именам выглядит вполне прилично.
Украина U21
Молодые украинцы традиционно сильны. Между тем, нередко команда теряет очки в матчах с не самыми сильными соперниками.
Украина U21 пару дней назад победила в контрольной встрече. Датчан «желто-синие» переиграли со счетом 3:2.
Последнее поражение молодых украинцев пришлось еще на сентябрь прошлого года. Тогда команда уступила словакам (3:2).
А вот дать бой итальянцам украинская молодежка явно постарается. Мотивация проявить себя на фоне статусного оппонента у команды имеется.
Украина U21 наверняка будет действовать вторым номером. Свои шансы «желто-синие» будут искать на контратаках.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Италии U21 предлагают — 1.83.
На викторию Украины U21 дают — 3.60, ничья оценена — в 3.50.
Украинцы
Наш прогноз — Фора Украины +0.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.25.