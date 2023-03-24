Сенегал
Сенегал на последнем Мундиале смотрелся симпатично. Правда, там команда остановилась в 1/8 финала, уступив англичанам.
В своей группе квалификации на Кубок африканских наций команда пребывает на 1 месте. В двух матчах набрано 6 очков.
В своем последнем матче команда добыла викторию в серии пенальти. Сенегал в финале чемпионата африканских наций оказался удачливее Алжира.
До того сборная Сенегала добыла 3 победы подряд. Причем сенегальцы не пропускают на протяжении 4 последних поединков.
Сенегал наверняка будет активно атаковать. Команда мотивирована максимально оторваться от конкурентов.
Мозамбик
Эта команда находится на 2 месте в группе. Правда, в двух матчах сборная Мозамбика забила только 2 мяча.
Свой последний поединок сборная Мозамбика проиграла. Мадагаскар оказался сильнее — 3:1.
Мозамбик проиграл два своих последних поединка. Зато до них команда переиграла сборную Ливии (3:2).
Матчи с сенегальцами для команды — настоящее испытание. Из 5 последних очных поединков Мозамбик проиграл 4 раза.
Мозамбик явно будет действовать вторым номером. Вот только шансов в матче с лидером у гостей маловато.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Сенегала предлагают — 1.28.
На викторию Мозамбика дают — 12.00, ничья оценена — в 5.25.
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.20. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.62.