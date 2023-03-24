Сенегал сыграет на своем поле с Мозамбиком в рамках 3-го тура квалификации Кубка африканских наций. Матч пройдет 24 марта, начало — в 22:00 мск. Сенегал — Мозамбик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сенегал

Сенегал на последнем Мундиале смотрелся симпатично. Правда, там команда остановилась в 1/8 финала, уступив англичанам.

В своей группе квалификации на Кубок африканских наций команда пребывает на 1 месте. В двух матчах набрано 6 очков.

В своем последнем матче команда добыла викторию в серии пенальти. Сенегал в финале чемпионата африканских наций оказался удачливее Алжира.

Прогнозы на Кубок Африки

До того сборная Сенегала добыла 3 победы подряд. Причем сенегальцы не пропускают на протяжении 4 последних поединков.

Сенегал наверняка будет активно атаковать. Команда мотивирована максимально оторваться от конкурентов.

Мозамбик

Эта команда находится на 2 месте в группе. Правда, в двух матчах сборная Мозамбика забила только 2 мяча.

Свой последний поединок сборная Мозамбика проиграла. Мадагаскар оказался сильнее — 3:1.

Мозамбик проиграл два своих последних поединка. Зато до них команда переиграла сборную Ливии (3:2).

Матчи с сенегальцами для команды — настоящее испытание. Из 5 последних очных поединков Мозамбик проиграл 4 раза.

Мозамбик явно будет действовать вторым номером. Вот только шансов в матче с лидером у гостей маловато.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Сенегала предлагают — 1.28.

На викторию Мозамбика дают — 12.00, ничья оценена — в 5.25.

Сенегал в разы сильнее соперника , с которым, к тому же, традиционно успешно играет с ним.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.20. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.62.