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    Сенегальцы обеспечат голепад

    Сенегал — Мозамбик. Прогноз, ставка (к. 3.20) на футбол, Кубок африканских наций, 24 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Сенегала
    Прогноз и ставки на Сенегал — Мозамбик
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    Калиду Кулибали
    Сенегал сыграет на своем поле с Мозамбиком в рамках 3-го тура квалификации Кубка африканских наций. Матч пройдет 24 марта, начало — в 22:00 мск. Сенегал — Мозамбик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сенегал

    Сенегал на последнем Мундиале смотрелся симпатично. Правда, там команда остановилась в 1/8 финала, уступив англичанам.

    В своей группе квалификации на Кубок африканских наций команда пребывает на 1 месте. В двух матчах набрано 6 очков.

    В своем последнем матче команда добыла викторию в серии пенальти. Сенегал в финале чемпионата африканских наций оказался удачливее Алжира.

    Прогнозы на Кубок Африки

    До того сборная Сенегала добыла 3 победы подряд. Причем сенегальцы не пропускают на протяжении 4 последних поединков.

    Сенегал наверняка будет активно атаковать. Команда мотивирована максимально оторваться от конкурентов.

    Мозамбик

    Эта команда находится на 2 месте в группе. Правда, в двух матчах сборная Мозамбика забила только 2 мяча.

    Свой последний поединок сборная Мозамбика проиграла. Мадагаскар оказался сильнее — 3:1.

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    • Мозамбик проиграл два своих последних поединка. Зато до них команда переиграла сборную Ливии (3:2).

    Матчи с сенегальцами для команды — настоящее испытание. Из 5 последних очных поединков Мозамбик проиграл 4 раза.

    Мозамбик явно будет действовать вторым номером. Вот только шансов в матче с лидером у гостей маловато.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Сенегала предлагают — 1.28.

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    На викторию Мозамбика дают — 12.00, ничья оценена — в 5.25.

    Сенегал в разы сильнее соперника, с которым, к тому же, традиционно успешно играет с ним.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.20. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.62.

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    Сенегал — Мозамбик: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 24.03.2023. Прогнозы на футбол. Сенегальцы обеспечат голепад
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