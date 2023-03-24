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    «Кадра» переиграет чехов

    Чехия — Польша. Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, Евро-2024, 24 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2024 Прогнозы на сборную Чехии Прогнозы на сборную Польши
    Прогноз и ставки на Чехия — Польша
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    Роберт Левандовский
    Чехия сыграет на своем поле с Польшей в рамках 1-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 24 марта, начало — в 22:45 мск. Чехия — Польша: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа E 24 Марта 2023 года
    Чехия
  • Прага
    •  Чехия 22:45 Польша Польша
  • Варшава
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    Чехия

    Чехам откровенно повезло со жребием. Кроме сборной Польши конкуренцию за 1-2 места составить им попросту некому.

    Правда, стабильностью результатов чехи не балуют. В матчах с крепкими оппонентами команда испытывает заметные сложности.

    Коэффициенты матча Чехия — Польша

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    В своем предыдущем поединке Чехия проиграла. Контрольный матч с Турцией привел к поражению (2:1).

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    Поединки с Польшей для чехов традиционно проходят сложно. Из пяти последних матчей выиграно 3 при 2 коллизиях.

    Чехия явно намеревается успешно начать отборочный цикл. Впрочем, даже ничья с поляками будет расцениваться как неплохой результат.

    Польша

    Поляки не столь успешно выступили на чемпионате мира. «Кадра» вылетела в 1/8 финала, уступив блестящим французам (3:1).

    Польша все так же зависит от формы своей главной звезды. Роберт Левандовский иногда фактически в одиночку вытягивает свою команду.

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    • Главным бичом команды является не самая высокая надежность тылов. Оборона поляков дает сбои в матчах с сильными оппонентами.

    А вот стартовать с победы для гостей дело крайне важное. Левандовский на месте, а это, как ни крути, ресурс!

    Польша явно будет действовать первым номером. «Кадра» более 7 лет не обыгрывала чехов, а это, извините, мотивация!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Чехии предлагают — 2.25.

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    На викторию Польши дают — 3.20, ничья оценена — в 3.20.

    Польша выглядит сильнее чехов, и вообще, вполне способна пройти всю дистанцию отбора на одном дыхании.

    Наш прогноз — Победа Польши. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.20. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.20.

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    Чехия — Польша: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 24.03.2023. Прогнозы на футбол. «Кадра» переиграет чехов
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