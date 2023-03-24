Чехия сыграет на своем поле с Польшей в рамках 1-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 24 марта, начало — в 22:45 мск. Чехия — Польша: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чехия

Чехам откровенно повезло со жребием. Кроме сборной Польши конкуренцию за 1-2 места составить им попросту некому.

Правда, стабильностью результатов чехи не балуют. В матчах с крепкими оппонентами команда испытывает заметные сложности.

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В своем предыдущем поединке Чехия проиграла. Контрольный матч с Турцией привел к поражению (2:1).

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Поединки с Польшей для чехов традиционно проходят сложно. Из пяти последних матчей выиграно 3 при 2 коллизиях.

Чехия явно намеревается успешно начать отборочный цикл. Впрочем, даже ничья с поляками будет расцениваться как неплохой результат.

Польша

Поляки не столь успешно выступили на чемпионате мира. «Кадра» вылетела в 1/8 финала, уступив блестящим французам (3:1).

Польша все так же зависит от формы своей главной звезды. Роберт Левандовский иногда фактически в одиночку вытягивает свою команду.

Главным бичом команды является не самая высокая надежность тылов. Оборона поляков дает сбои в матчах с сильными оппонентами.

А вот стартовать с победы для гостей дело крайне важное. Левандовский на месте, а это, как ни крути, ресурс!

Польша явно будет действовать первым номером. «Кадра» более 7 лет не обыгрывала чехов, а это, извините, мотивация!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Чехии предлагают — 2.25.

На викторию Польши дают — 3.20, ничья оценена — в 3.20.

Польша выглядит сильнее чехов , и вообще, вполне способна пройти всю дистанцию отбора на одном дыхании.

Наш прогноз — Победа Польши. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.20. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.20.