Италия сыграет на своем поле с Англией в рамках 1-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 23 марта, начало — в 22:45 мск. Италия — Англия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Италия

Италия минувший Мундиаль пропустила, так что твердо намерена попасть на Евро. Группа у «Скуадры Адзурры» непростая, и важно стартовать удачно.

Разумеется, дополнительной мотивацией для хозяев станет статус оппонента. Матчи с англичанами всегда отличаются своей принципиальностью.

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В своем последнем поединке итальянцы потерпели поражение. В контрольной встрече они уступили Австрии (2:0).

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Поединки с англичанами для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних Италия выиграла один раз при 4 паритетах.

Нет сомнений, что итальянцы будут активно атаковать. Успешный старт в квалификации может стать отличным психологическим подспорьем.

Англия

Англия на Мундиале дошла до четвертьфинала. Там команда обиднейшим образом уступила французам (1:2).

Состав у англичан — один из сильнейших на континенте. Чего стоит только суперфорвард Харри Кейн?!

Очевидно, что англичане будут активно атаковать. Да и побед над Италией не было еще с 2012 года.

Родоначальники футбола явно будут бороться за 1 место в группе. Причем даже ничейный результат в битве с главным конкурентом будет считаться успехом.

Кейн и компания уж точно начнут встречу активно. Да и кроме лидера атак у англичан есть кому забивать.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Англии предлагают — 2.63.

На викторию Италии дают — 2.70, ничья оценена — в 3.20.

Обеим командам кровь из носу нужно активно атаковать , чем они и займутся с первых минут встречи.

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Обе забьют в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 9.00. Для остальных — более умеренный прогноз.