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    Быстрый голевой обмен заказывали?!

    Италия — Англия. Дерзкая ставка за 5.50 на матч Евро-2024 23 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Италия — Англия
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    Харри Кейн
    Италия сыграет на своем поле с Англией в рамках 1-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 23 марта, начало — в 22:45 мск. Италия — Англия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа C 23 Марта 2023 года
    Италия
  • Рим
    •  Италия 22:45 Англия Англия
  • Лондон
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    Италия

    Италия минувший Мундиаль пропустила, так что твердо намерена попасть на Евро. Группа у «Скуадры Адзурры» непростая, и важно стартовать удачно.

    Разумеется, дополнительной мотивацией для хозяев станет статус оппонента. Матчи с англичанами всегда отличаются своей принципиальностью.

    Коэффициенты матча Италия — Англия

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    В своем последнем поединке итальянцы потерпели поражение. В контрольной встрече они уступили Австрии (2:0).

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    Поединки с англичанами для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних Италия выиграла один раз при 4 паритетах.

    Нет сомнений, что итальянцы будут активно атаковать. Успешный старт в квалификации может стать отличным психологическим подспорьем.

    Англия

    Англия на Мундиале дошла до четвертьфинала. Там команда обиднейшим образом уступила французам (1:2).

    Состав у англичан — один из сильнейших на континенте. Чего стоит только суперфорвард Харри Кейн?!

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  • 19/03/2023

    • Очевидно, что англичане будут активно атаковать. Да и побед над Италией не было еще с 2012 года.

    Родоначальники футбола явно будут бороться за 1 место в группе. Причем даже ничейный результат в битве с главным конкурентом будет считаться успехом.

    Кейн и компания уж точно начнут встречу активно. Да и кроме лидера атак у англичан есть кому забивать.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Англии предлагают — 2.63.

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    На викторию Италии дают — 2.70, ничья оценена — в 3.20.

    Обеим командам кровь из носу нужно активно атаковать, чем они и займутся с первых минут встречи.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Обе забьют в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 9.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    Италия — Англия: прогноз, ставка (5.50), статистика, коэффициенты матча 23.03.2023. Прогнозы на футбол. Быстрый голевой обмен заказывали?!
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