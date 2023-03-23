23 марта в Тегеране сборная Ирана примет сборную России в рамках товарищеского матча, начало которого в 20:00 по мск. Иран — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Иран

Сборная Ирана попала на чемпионат мира, где выступала в группе В с Англией, США и Уэльсом. По итогам трех туров команда заняла третье место с 3 очками и отставанием от Англии на 2 пункта.

Иранцы сотворили сенсацию, обыграв сборную Уэльса со счетом 2:0. Это была единственная победа на турнире для «персидских леопардов».

Коэффициенты матча Иран — Россия 1X2Новым игрокам 2.323.303.35Фрибет$40

Помимо этого хозяева потерпели крупное поражение от Англии со счетом 2:6 и проиграли сборной США, но со скромным счетом 0:1. Тут иранцы оказали сопернику сильное сопротивление.

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Для чемпионата мира Иран выступил вполне достойно, учитывая, что в последних двух турах он пропустил только один мяч.

Россия

Российская команда пропустила ЧМ, хотя прошла в стыковые раунды и должна была встретиться с Польшей, чтобы поспорить за выход в основной турнир.

Россияне довольствовались товарищескими матчами. Результаты оказались не очень уверенными. Кроме победы над кыргызами (2:1) радоваться нечему.

Сборная России не смогла победить сборные Таджикистана и Узбекистана. В обоих случаях была зафиксирована нулевая ничья. Так что к матчу подопечные Валерия Карпина подошли еще и с безголевой серией.

Перед этой игрой Карпин не может рассчитывать на Алексея Миранчука, который получил травму в «Торино». Вне заявки Александр Головин из-за повреждения мышцы бедра. Травма у Георгия Джикии.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают сборную Ирана фаворитом с коэффициентом 2.32. Ставка на победу сборной России принимается с котировкой 3.35. За 3.30 можно взять ставку на ничью.

Иран очень хорошо выступил на мундиале, несмотря на место, которое он занял. Для россиян, которые не смогли забить узбекам и таджикам, это очень грозный соперник.

Иран будет принимать на своем поле, что даст ему дополнительное преимущество. В таком случае победа хозяев выглядит не таким уж нереальным исходом. Для уверенных — ставка на победу Ирана.

Будет ли встреча результативной? Скорее всего нет. В 4 из 5 матчей с участием иранцев тотал был меньше 2.5. У России в трех из четырех встреч забивалось не больше гола. Ставка на тотал меньше 2 принимается с котировкой 2.18.

А еще есть дерзкая ставка на матч Италия — Англия за 5.50.