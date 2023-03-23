ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хвича КварацхелияИстория Кварадоны. Как Хвича Кварацхелия ворвался в число лучших вингеров мира Антон МиранчукБез Головина и Миранчука, но с семью спартаковцами. Сборная России готовится к Ирану Мойсес КайседоЕсли не Беллингем, то кто? Маунт, Барелла и еще 11 полузащитников для «Ливерпуля»
    Все новости спорта

    Россиян ждет тяжелое испытание в Тегеране

    Иран — Россия. Ставки (к. 2.32) и прогноз на товарищеский матч 23 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную России Прогнозы на футбол России Прогнозы на сборную Ирана
    Прогноз и ставки на Иран — Россия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Миранчук и Александр Головин пропустят матч из-за травм
    23 марта в Тегеране сборная Ирана примет сборную России в рамках товарищеского матча, начало которого в 20:00 по мск. Иран — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 23 Марта 2023 года
    Иран
  • Тегеран
    •  Иран 20:00 Россия Россия
  • Москва
    •

    Иран

    Сборная Ирана попала на чемпионат мира, где выступала в группе В с Англией, США и Уэльсом. По итогам трех туров команда заняла третье место с 3 очками и отставанием от Англии на 2 пункта.

    Иранцы сотворили сенсацию, обыграв сборную Уэльса со счетом 2:0. Это была единственная победа на турнире для «персидских леопардов».

    Коэффициенты матча Иран — Россия

    1X2Новым игрокам
  • 2.323.303.35Фрибет$40
    •

    Помимо этого хозяева потерпели крупное поражение от Англии со счетом 2:6 и проиграли сборной США, но со скромным счетом 0:1. Тут иранцы оказали сопернику сильное сопротивление.

    Все прогнозы на футбол

    Для чемпионата мира Иран выступил вполне достойно, учитывая, что в последних двух турах он пропустил только один мяч.

    Россия

    Российская команда пропустила ЧМ, хотя прошла в стыковые раунды и должна была встретиться с Польшей, чтобы поспорить за выход в основной турнир.

    Россияне довольствовались товарищескими матчами. Результаты оказались не очень уверенными. Кроме победы над кыргызами (2:1) радоваться нечему.

  • Без Головина и Миранчука, но с семью спартаковцами. Сборная России готовится к Ирану
  • Все о подготовке команды Валерия Карпина к матчу с одной из сильнейших команд Азии
  • Вчера

    • Сборная России не смогла победить сборные Таджикистана и Узбекистана. В обоих случаях была зафиксирована нулевая ничья. Так что к матчу подопечные Валерия Карпина подошли еще и с безголевой серией.

    Перед этой игрой Карпин не может рассчитывать на Алексея Миранчука, который получил травму в «Торино». Вне заявки Александр Головин из-за повреждения мышцы бедра. Травма у Георгия Джикии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают сборную Ирана фаворитом с коэффициентом 2.32. Ставка на победу сборной России принимается с котировкой 3.35. За 3.30 можно взять ставку на ничью.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Иран очень хорошо выступил на мундиале, несмотря на место, которое он занял. Для россиян, которые не смогли забить узбекам и таджикам, это очень грозный соперник.

    Иран будет принимать на своем поле, что даст ему дополнительное преимущество. В таком случае победа хозяев выглядит не таким уж нереальным исходом. Для уверенных — ставка на победу Ирана.

    Будет ли встреча результативной? Скорее всего нет. В 4 из 5 матчей с участием иранцев тотал был меньше 2.5. У России в трех из четырех встреч забивалось не больше гола. Ставка на тотал меньше 2 принимается с котировкой 2.18.

    А еще есть дерзкая ставка на матч Италия — Англия за 5.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.36
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Филадельфия — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Монреаль — Тампа
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вашингтон — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Бостон — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  4.84
  • Прогноз на матч Баффало — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Орландо — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бруклин — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Атланта — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Айлендерс — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Виннипег — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Велес Сарсфилд — Сентраль Кордова
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Иран — Россия: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 23.03.2023. Прогнозы на футбол. Россиян ждет тяжелое испытание в Тегеране
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры