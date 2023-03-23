23 марта в 20:00 по московскому времени в рамках товарищеского матча Иран примет дома Россию. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор Фонбет Василий Уткин Иран — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

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Иран

Предстоящая встреча с Россией станет для Ирана первой после мундиаля. В ней же дебютирует и новый главный тренер сборной Амир Галеной, который сменил на этой должности Карлуша Кейруша.

Португалец оставил свой пост сразу после вылета иранцев с чемпионата мира, на групповой стадии которого они заняли третье место. Добыть очки удалось лишь в матче с Уэльсом (2:0). Встречи с Англией и США завершились поражениями (2:6 и 0:1 соответственно).

Россия

Россия не принимает участие в отборочном турнире чемпионата Европы. Именно поэтому коллектив Валерия Карпина продолжает цикл товарищеских встреч.

В прошлом году их было всего три: с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0). России удалось поразить ворота лишь в противостоянии с киргизами.

Статистика личных встреч

Сборные встречались друг с другом всего два раза. Оба матча также прошли в рамках товарищеских встреч. Первая из них состоялась в 2011 году. Тогда успех праздновала сборная Ирана (1:0).

Следующая игра прошла только через шесть лет и завершилась ничьей (1:1).

Ставка Василия Уткина на матч Иран — Россия

Два последних матча Ирана как на чемпионате мира, так и в рамках товарищеских встреч завершились сухой победой одной из команд.

Россия на протяжении двух матчей подряд не совершала результативных действий. К тому же ближайшая игра станет первой для обеих сборных в 2023 году.

Можно смело сказать, что для подопечных Валерия Карпина иранцы будут самыми серьезными соперниками за последний год. Именно поэтому есть все основания предполагать, что в предстоящем матче голы забьет только одна команда.

А еще прогноз на матч Иран — Россия дали эксперты LiveSport.Ru.

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