«Гомель»
Эта команда уже начала новый сезон. Правда, в Суперкубке Белоруссии гомельчане уступили солигорскому «Шахтеру» (0:1).
А вот в контрольных матчах «Гомель» выглядел не лучшим образом. Например, команда минимально уступила скромному брянскому «Динамо» (0:1).
В своем предыдущем поединке «Гомель» добился лишь ничьей. В контрольной встрече команда расписала мировую с «Ислочью» (3:3).
Поединки с БАТЭ для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков гомельчане выиграли лишь в одном.
Наверняка хозяева постараются дать бой одному из фаворитов чемпионата. Месяц назад в контрольной встрече гомельчанам это удалось (0:0).
БАТЭ
Эта команда предыдущий чемпионат завершила на 3 месте. Вот и в новый сезон БАТЭ вступает с надеждой побороться за чемпионский титул.
В контрольных матчах команда выглядела выгодно. Правда, в последнем борисовцы сенсационно уступили могилевскому «Днепру» (1:3).
Последний свой поединок БАТЭ выиграл. Команда в кубковой встрече не оставила шансов «Белшине» (5:0).
Причем в первом кубковом матче борисовцы выиграли с таким же счетом. Они уже в полуфинале Кубка Белоруссии, и теперь постараются столь же ярко начать и чемпионат.
БАТЭ явно горит желанием разжиться стартовой викторией. Состав у команды сильный, что должно найти отображение в результатах.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу БАТЭ предлагают — 1.82.
На викторию «Гомеля» дают — 4.30, ничья оценена — в 3.64.
БАТЭ
Наш прогноз — Победа БАТЭ в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Победа БАТЭ во 2 тайме за 2.16.