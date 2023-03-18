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    БАТЭ начинает и выигрывает

    «Гомель» — БАТЭ. Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, чемпионат Белоруссии, 18 марта 2023 года

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    БАТЭ
    «Гомель» сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках 1-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 18 марта, начало — в 16:00 мск. «Гомель» — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 18 Марта 2023 года
    Гомель
  • Белоруссия. Высшая лига
    •  Гомель 16:00 БАТЭ БАТЭ
  • Борисов
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    «Гомель»

    Эта команда уже начала новый сезон. Правда, в Суперкубке Белоруссии гомельчане уступили солигорскому «Шахтеру» (0:1).

    А вот в контрольных матчах «Гомель» выглядел не лучшим образом. Например, команда минимально уступила скромному брянскому «Динамо» (0:1).

    В своем предыдущем поединке «Гомель» добился лишь ничьей. В контрольной встрече команда расписала мировую с «Ислочью» (3:3).

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    Поединки с БАТЭ для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков гомельчане выиграли лишь в одном.

    Наверняка хозяева постараются дать бой одному из фаворитов чемпионата. Месяц назад в контрольной встрече гомельчанам это удалось (0:0).

    БАТЭ

    Эта команда предыдущий чемпионат завершила на 3 месте. Вот и в новый сезон БАТЭ вступает с надеждой побороться за чемпионский титул.

    В контрольных матчах команда выглядела выгодно. Правда, в последнем борисовцы сенсационно уступили могилевскому «Днепру» (1:3).

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    • Последний свой поединок БАТЭ выиграл. Команда в кубковой встрече не оставила шансов «Белшине» (5:0).

    Причем в первом кубковом матче борисовцы выиграли с таким же счетом. Они уже в полуфинале Кубка Белоруссии, и теперь постараются столь же ярко начать и чемпионат.

    БАТЭ явно горит желанием разжиться стартовой викторией. Состав у команды сильный, что должно найти отображение в результатах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу БАТЭ предлагают — 1.82.

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    На викторию «Гомеля» дают — 4.30, ничья оценена — в 3.64.

    БАТЭ выглядит куда мощнее гомельчан, и наверняка начнет встречу с активных атак.

    Наш прогноз — Победа БАТЭ в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Победа БАТЭ во 2 тайме за 2.16.

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    «Гомель» — БАТЭ: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 18.03.2023. Прогнозы на футбол. БАТЭ начинает и выигрывает
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