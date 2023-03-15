Победили «Зенит» и арбитра. У «Динамо» отобрали в Петербурге железный пенальти

«Зенит» на своем поле в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России уступил в серии пенальти «Динамо» — 1:1 (4:5 по пенальти) . «Бело‑голубые» открыли счет на первой минуте матча. Полузащитник гостей Николя Нгамале пробил из‑за пределов штрафной, мяч попал в штангу, отскочил в спину голкиперу «Зенита» Александру Васютину и закатился в ворота. На 36‑й минуте полузащитник петербургской команды Зелимхан Бакаев сравнял счет. В серии пенальти точнее были игроки московской команды — 5:4. Динамовцы вышли в полуфинал Пути регионов Кубка России, «Зенит» завершил выступление на турнире.

Удивительные составы

Корреспондент Sportbox.ru Кирилл Гальцов удивлен, что на важный кубковый матч команды выбрали неосновных голкиперов.

«На игру Кубка России с "Динамо" "Зенит" предстал в неожиданном составе. Не было в заявке дисквалифицированного за драку со "Спартаком" лучшего бомбардира РПЛ Малкома. По этой же причине пропускали игру основной защитник петербуржцев Родригао и опорный полузащитник Вильмар Барриос.

Последний, справедливости ради, в любом случае не смог бы принять участие в матче из-за травмы. И это была огромная проблема для Сергея Семака, потому что от Барриоса зависит очень многое в игре "Зенита". По-прежнему травмирован нападающий Иван Сергеев, поэтому альтернативы Матео Кассьерре сейчас просто нет. Зато получил свой шанс Зелимхан Бакаев, который пока больше сидит в запасе, чем играет.

Но главным сюрпризом от "Зенита" стал выбор голкипера. В воротах сыграл 28-летний воспитанник местной "Смены" Александр Васютин, который прошел через молодежный состав действующего чемпиона России, но за взрослую команду сыграл всего два матча в карьере. В остальное время он катался по скандинавским странам и радовал болельщиков в Финляндии, Швеции и Норвегии. Тем не менее, Семак доверил ему место в основе.

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У "Динамо" также в воротах был неосновной голкипер. Антон Шунин не полетел в Санкт-Петербург, а его место занял Игорь Лещук. Не увидели мы и Федора Смолова, у которого, по информации от пресс-службы "бело-голубых", небольшая травма».

Славиша Йоканович Главный тренер «Динамо» Вопрос о судействе не для меня. Я уже говорил об этом после «Краснодара». Там тоже был странный момент, когда второй мяч был забит из офсайда. В таком случае рефери нужно иметь степень ответственности за решения. Это в их компетенции. Да, ситуация странная. Но это могут разбирать специальные комитеты. Они разбирают моменты. Подобные решения не красят российский футбол.

Конфуз Васютина на 12-й секунде

Автор «Спорт день за днём» Алексей Михайлов доволен посещаемостью кубкового матча в Петербурге, который начался неожиданным голом на первой же минуте.

«На этом матче не требовался нашумевший Fan ID, и фанатский "Вираж" целиком заполнил сектор D на "Газпром-Арене". Атмосфера на трибунах существенно отличалась от той, что была в первых домашних матчах года в РПЛ. В разгар второго тайма диктор озвучил цифру в 31 087 зрителей. Неплохой показатель для вечера среды.

В Петербург приехала и небольшая группа болельщиков "Динамо". В нынешнее время это — почти уникальный случай для московских команд на выезде. К примеру, фанаты "Спартака" из-за Fan ID бойкотируют даже те матчи, на которых он не нужен.

Игра между "Зенитом" и "Динамо" началась довольно неожиданно — с автогола воспитанника петербуржцев Александра Васютина, которому главный тренер Сергей Семак доверил место Михаила Кержакова в воротах.

Динамовцы только развели мяч в центральном круге, как последовал навес из глубины на Николя Нгамалё. Камерунец нашел свободное пространство и пробил низом с дальней дистанции. Мяч попал в штангу, а затем стукнулся о спину Васютина и заскочил за линию ворот».

Сергей Семак главный тренер «Зенита» Матч начался с пропущенного мяча. Мы оказались в сложной ситуации. В первом тайме контролировали игру, выглядели нормально. Забили мяч. Во втором тайме не было явных голевых моментов. Настоящая кубковая игра с обоюдными шансами на победу. Действительно, в концовке игры оборонялись низко. Мы сделали всевозможные замены, чтобы освежить игру. В концовке матча кому-то из ребят было тяжело.

Не ругайте Васютина!

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов считает, что быстрый гол «Динамо» — недоработка тренерского штаба «Зенита» и всей команды, оказавшейся неготовой к быстрому старту.

«Главный же сюрприз касался выбора голкипера. Кержаков играл в Ульяновске, но сейчас логично было бы увидеть полностью выздоровевшего Одоевского. Однако с первых минут появился Васютин, который лишь зимой вернулся из аренды и не играл за сине-бело-голубых почти три года.

И явно не такого возвращения ждал вратарь. Со стартового свистка едва прошло десять секунд, а Васютин уже забил автогол. Конечно, это несчастный случай: Нгамале попал в штангу, от нее мяч отскочил в голкипера, от него — в ворота. Может быть, Александр запоздал с прыжком, но это не та ситуация, когда за автогол нужно ругать футболиста. Скорее стоит ругать всю команду и тренерский штаб: "Динамо" сразу же после назначения Славиши Йокановича стало агрессивно разыгрывать мяч с центра поля и часто бьет по воротам на первых секундах. "Зенит" к этому оказался не готов.

Хозяева вообще нервно начали встречу — терялись под прессингом, давали передачи невпопад. Даже попадание Густаво Мантуана в перекладину не выправило картину. "Зенит" проснулся только ближе к исходу получаса, когда Дуглас неплохо пробил после розыгрыша штрафного. А вскоре забил: Бакаев, как и в игре с "Волгой", головой замкнул навес с левого фланга».

Саба Сазонов Защитник «Динамо» Забили, скажем так, немного неожиданный гол. Потом отошли к своим воротам, дали слишком много «Зениту» владеть мячом. Они сравняли счет. Во втором тайме стали действовать активнее. Не удалось забить с игры, зато выиграли серию пенальти. Не секрет, что мы играем на контратаках. Как перехватываем мяч, бежим вперед. К «Зениту» в серии пенальти не готовились. Не нужно мне рассуждать, кто был ближе к победе, потому что выиграли мы.

Творчество Клаудиньо и голова Бакаева

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов отдает должное игрокам «Зенита», которые сумели отыграться еще до перерыва.

«Команда Славиши Йокановича отрезками прилично прессинговала "Зенит", однако хозяева выходили из обороны через низовые передачи и пытались использовать свободное пространство. Но большую часть времени "Динамо", выйдя вперёд, проводило в позиционной защите. Успешно организовывало искусственное положение вне игры — зенитовцы несколько раз попадали в офсайдные ловушки.

Счёт вынуждал сине-бело-голубых включиться на сто процентов с самого начала, а не катать мяч в среднем темпе и брать паузы, как было в первых матчах РПЛ. В отсутствие Малкома команда Сергея Семака сделала акцент на левую часть поля, где отдававший много красивых, нестандартных передач Клаудиньо, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан и приходивший к ним Вендел устраивали бразильский карнавал. Да и новый левый центрбек Роберт Ренан стремился обострять каждым пасом, тогда как его напарник Дмитрий Чистяков, как правило, отдавал мяч поперёк поля или ближнему.

Мантуан попал в перекладину после ошибки Игоря Лещука, который подменял Антона Шунина. А на 36-й минуте "Зенит" отыгрался благодаря созданной бразильцами комбинации. Ренан с Клаудиньо довели мяч до Дугласа Сантоса, и тот наконец-то выполнил точный кросс. До этого у лидера РПЛ были проблемы с последним пасом. Скучавший справа Зелимхан Бакаев отработал момент безупречно — продавил Дмитрия Скопинцева. Он и "Волге" так забил головой».

Константин Тюкавин Нападающий «Динамо» Конечно, не ожидали, что поведем в счете на 16-й секунде с «Зенитом». Хорошо, что забили так рано, были этому очень рады. Быстрый гол всегда выбивает соперника из колеи. Думаю, что они тоже не ожидали такого начала матча. Был ли пенальти? Я считаю, что нужно было ставить. Как и все считают, что нужно было назначать. Идет подача в штрафную — мне бьют по ноге. Судья пошел посмотреть VAR и сказал: «Недостаточное касание». А какое тогда касание ноги должно быть, перелом ноги или что? Раньше за подобное давали пенальти. Но я уже забыл про это. Главное, что нам удалось одержать победу и пройти дальше.

КУ-КУ, …!

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак иронизирует над более чем спорными решениями решениями арбитра Евгения Кукуляка и задается вопросом, насколько предвзятыми они были.

«До перерыва москвичи редко пересекали центр поля и все же решение Славиши Йокановича заменить Арсена Захаряна на Луку Гагнидзе весьма удивило. Как удивило то, что вторую половину гости начали куда агрессивнее. Особо неприятные минуты питерцы пережили, когда Клаудиньо в попытке перехватить прострел на Тюкавина опоздал к эпизоду и врезал форварду сзади по ноге.

Ассистенты на ВАР минуты три искали повод не поставить пенальти, но, видимо, не нашли, и к монитору пришел Евгений Кукуляк. Казалось, что у него нет вариантов, но он долго смотрел в монитор, явно не желая признавать очевидного, и в конце концов принял огонь на себя, отказав гостям в очевидном праве на 11-метровый.

Все футбольные трансферы

Неужели "Газпром" настолько всемогущ, что поставить пенальти в ворота "Зенита" в Петербурге это так страшно? И как тут не вспомнить легендарный твит "Уфы", вынесенный в этот подзаголовок?»

Дуглас Сантос Защитник «Зенита» К сожалению, в футболе такое происходит. Тяжело начинать игру, пропустив на первой минуте. Нам удалось вернуть свой ритм и показывать свой футбол, создавать моменты. Это не тот матч, который мы хотели провести. Но такие матчи нужны, чтобы извлекать из них уроки и становиться лучше. Пенальти — это лотерея. Я выбрал сторону, вратарь тоже. Если бы он прыгнул в другую сторону, результат был бы другим. К сожалению, наши мысли совпали, и он отразил этот удар. Очень грустно. Но не только победы дают пищу для размышления. Нам не хватило интенсивности, мы не смогли показать ту игру, которую следовало. Именно когда тебе не хватает интенсивности, игра подкидывает тебе неприятные сюрпризы. Это и случилось сегодня. Мы не показали ту игру, которую должны.

Лещук блеснул в серии пенальти

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой хвалит динамовцев, которых не сломило неадекватное судейство, и которые сумели добиться итоговой победы.

«Не назначив пенальти в ворота "Зенита", Кукуляк в итоге дал пробить их больше 10. Основное время так и закончилось со счётом 1:1. Причём, в концовке встречи уже давило "Динамо". Удивительно, но сил питерцам будто так и не хватило. В итоге уже "зенитовцы" были больше рады послематчевой серии, чем "Динамо". Перед самым свистком Вячеслав Грулёв попал в штангу, он мог решить все вопросы ещё в основное время.

В серии пенальти точнее оказались москвичи. Васютин первым потащил удар Грулёва (вот уж кто стал неудачником матча), но Лещук, поругавшись с кем-то за воротами, выдал сейвы после ударов Кузяева и Сантоса. В итоге именно "Динамо" прошло дальше. Золотого дубля у "Зенита" уже точно не будет. Хотя с такой судейской клоунадой кто ещё знает, вдруг соперника дисквалифицируют».

Александр Васютин Голкипер «Зенита» Быстрый розыгрыш. Немного потеряли бдительность в начале. Слишком просто за 10-15 секунд пропускать гол. Не хватило. Дотянулся, должен был перевести мяч на угловой. Могу только извиниться за пропущенный гол. Момент с неназначенным пенальти? Затрудняюсь что-то сказать. Много народу. Не видел момент. Удивился, что такая долгая пауза была. Конечно, когда ты играешь за «Зенит», ты хочешь выигрывать во всех турнирах, в которых принимаешь участие.

Очередной судейский скандалище

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев впечатлен, насколько откровенно арбитр матча закрывал глаза на очевидный фол игрока «Зенита».

«А вот после перерыва пошла уже совсем другая игра — поначалу равная, а затем и с большим преимуществом "Динамо". И здесь мы вновь вынуждены говорить не о футболе, а о судействе.

Вот интересно — все болельщики видят удар Клаудиньо по ноге Тюкавина, видят комментаторы, видят журналисты, видит ВАР, пригласивший Евгения Кукуляка исправить ошибку к монитору, видит эксперт Алексей Николаев, тут же в прямом эфире констатирующий, что это пенальти.

Слепота поражает только одного человека. Как раз того, который и должен принять решение. Очередной судейский скандалище.

Динамовцам нужно отдать должное — этот эпизод их не сломал. Грулев после передачи пробил в штангу, имелся шикарный момент у Макарова, но в итоге все решали послематчевые пенальти, в которых Лещук отразил удары Кузяева и Дугласа.

Ошибка Кукуляка остается, ее обязательно будут разбирать, однако совсем уж от позора "Динамо" рефери спасло.

Победа должна придать бело-голубым уверенности. А Йоканович может выдохнуть — победой над "Зенитом" он здорово улучшил свое положение».

Зелимхан Бакаев Полузащитник «Зенита» Разберёмся завтра, что мы сделали не так. Никакого недонастроя не было точно — настрой у нас был боевой. На дерби двух столиц настраиваться не надо. Чего не хватило «Зениту» для того, чтобы забить второй? Бывает такое в футболе. Нам нужно будет больше работать. Мы не забили и довели дело до серии пенальти. А там уже может пойти или не пойти. Это футбол. Эпизод с Тюкавиным? Я считаю, что в таком матче подобные моменты не должны заканчиваться пенальти. Мяч далеко отскочил от Тюкавина, да и контакта особого там не было. Клаудиньо сразу же двумя руками показал, что его не трогал. Может быть, какое-то небольшое касание там и было. Думаю, судья хорошо разобрался в данном эпизоде.

«Зениту» не хватило ресурса

Автор Bobsoccer.ru Алексей Андрианов винит в неудаче «Зенита» потери игроков из-за дисквалификаций и травм.

«А "Зенит" мог забивать второй мяч еще до перерыва, но то ли не хватило ресурса (напомню об отсутствии Малкома), то ли скорости (Мостовой остался в запасе), то ли того, и другого. Как следствие — игра плавно перешла во второй тайм с той лишь разницей, что преимущество перешло от хозяев к гостям. Бело-голубые эффектно поиграли мускулами, с выходом Грулева прибавили в агрессии и могли склонить чашу весов в свою пользу.

Семак, решивший не менять схему из-за отсутствия Барриоса, попытался выжать из нынешней вариации 4-3-3 максимум, но возместить потери Родригао, Барриоса, Малкома и Сергеева не сумел. В эндшпиле замены тренерского штаба "Зенита" выглядели логичными. Кроме одной — даже "наевшийся" Бакаев был ключевым пенальтистом. "Динамо" идет дальше. Результат справедлив».

Дмитрий Чистяко Защитник «Зенита» Момент я видел. Там не было пенальти, потому что не была фола. Судья же посмотрел видеоповтор и не назначил 11-метровый удар. Значит, не было нарушения.

Цифровое измерение четвертьфинала

Автор Soccer.Ru Вадим Багров изучает статистику кубкового поединка в Петербурге.

«Московское "Динамо" не проиграло в Петербурге. Выключили счетчик на восьмом поединке. Была древняя техническая победа, но теперь есть ничья и успех в серии пенальти. У "Зенита" одиннадцатый вылет из Кубка за последние тринадцать сезонов. А у "Динамо" впереди много приключений, ведь Путь Регионов сложный.

Москвичи отработали вторым номером. 37% владения это мало. Особенно если у соперника нет шести игроков оптимальной основы, а у тебя многие лучшие в заявке или на поле. С другой стороны, тактика сработала. "Динамо" отсиделось, а потом перешло к атакам, исключив финальный штурм от "Зенита". Осторожный, но умный подход.

Всего один удар в створ до перерыва. Два гола, но один точный удар, ведь выстрел в штангу в эту статистику не попадает. Матч в целом без ворот, невзирая на неточные выстрелы "Зенита". Во втором тайме добавили метких попыток, но "Зенит" явно ждал серию пенальти. И поплатился за пассивность после перерыва».

Это какой-то позор

Эмоциональная реплика заместителя главного редактора «Спорт-Экспресса» Максима Алланазарова по судейству кубкового матча в Петербурге.

«Российское судейство на дне. Количество скандалов, вызванных отвратительной работой арбитров, зашкаливает, и конца такой грустной тенденции не видно. Печально, что в нашей стране ровно полтора по-настоящему квалифицированных рефери, а общий уровень остальных с каждым годом только падает.

"Спартак", "Пари НН", "Динамо" — каждый из этих клубов был "убит" людьми в черном в течение последней недели. Отечественные судьи напрямую влияют на результаты встреч, допуская грубейшие ошибки и вызывая тем самым разговоры о закулисных играх. Смена руководства ничего не изменит, похоже, что воспитывать новые поколение арбитров у нас сегодня просто некому.

Увы, но в ближайшие годы российский футбол, похоже, станет деградировать с крейсерской скоростью. Пустые трибуны, международные баны, уровень судейства — очень тяжелые кирпичи, из-за которых коллапс может настать очень быстро».