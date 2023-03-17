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    Команды снова сыграют вничью?

    «Сассуоло» — «Специя». Прогноз, ставка (к. 3.90) на футбол, Серия А, 17 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сассуоло» — «Специя»
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    «Сассуоло» — «Специя»
    17 марта пройдет матч, в котором «Сассуоло» сыграет против «Специи» в поединке 27-го тура итальянской Серии А. Начало — в 20:30 по мск. «Сассуоло» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 17 Марта 2023 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 20:30 Специя Специя
  • Италия. Серия А
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    «Сассуоло»

    Команда находится во второй части турнирной таблицы Серии А, но имеет комфортный отрыв от зоны вылета, который составляет 14 очков. «Сассуоло» имеет лишь теоретические шансы побороться за зону еврокубков.

    Команда проводит довольно средний сезон, выиграв 9 матчей из 26-и. «Сассуоло» отлично действует в атаке, занимая 7-е место в лиге по забитым голам (34).

    Коэффициенты матча Сассуоло — Специя

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  • 1.783.804.40Фрибет$40
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    Стоит отметить, что у команды продолжается победная серия в чемпионате, которая составляет уже 3 матча, а в последних 8-и встречах «Сассуоло» проиграл лишь однажды. За этот период команда забила 17 голов и 12 пропустила.

    Все прогнозы на Серию А

    В последнем матче «Сассуоло» обыграл «Рому» (4:3). К концу первого тайма команда вела со счетом 3:1 и во втором тайме подопечные Жозе Моуринью не смогли зацепиться за результат.

    «Специя»

    Команда находится на грани с зоной вылета из итальянской Серии А. «Специя» имеет отрыв от 18-й строчки на 5 очков, но в любой момент ситуация может поменяться.

    Команда проводит не самый удачный сезон. «Специю» подводит оборона, команда располагается на 3-м месте с конца в лиге по игре у своих ворота, пропустив 42 гола.

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    • Несмотря на это, в последних 5-и матчах «Специя» выглядит бодро. Команда лишь раз проиграла «Ювентусу» (0:2), один раз выиграла у «Интера» (2:1) и трижды сыграла вничью. За этот период команда забила 6 голов и 7 пропустила.

    Стоит отметить, что «Специя» не лучшим образом выступает на чужом поле. Команда одержала всего 2 победы в 12-и матчах, но в последних двух гостевых матчах «Специя» сыграла вничью.

    «Специя» и «Сассуоло» уже встречались в нынешнем сезоне. В рамках третьего тура итальянской Серии А команды разошлись миром (2:2). В той встрече «Специи» не удалось удержать преимущество в счете и к тому же на 82-й минуте команда осталась в меньшинстве.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «Сассуоло», коэффициент на победу которого равен 1.82. Успех «Специи» оценивается в 4.30, ничья — в 3.90.

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    «Сассуоло» неплохо выступает на своем поле, но и «Специя» набрала ход. Можно предположить, что команды вновь сыграют вничью.

    Поэтому наши прогноз и ставка — ничья за 3.90.

    Еще один вариант ставки — Тотал голов 3 больше за 2.20

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    «Сассуоло» — «Специя»: прогноз, ставка (3.90), статистика, коэффициенты матча 17.03.2023. Прогнозы на футбол. Команды снова сыграют вничью?
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