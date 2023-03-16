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    «Горняки» дадут бой «Фейеноорду»

    «Фейеноорд» — «Шахтер» Донецк. Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, Лига Европы, 16 марта 2023 года

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    Оркун Кёкчю
    «Фейеноорд» сыграет на своем поле с «Шахтером» Донецк в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 16 марта, начало — в 20:45 мск. «Фейеноорд» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 16 Марта 2023 года
    Фейеноорд
  • Лига Европы. 1/8 финала
    •  Фейеноорд 20:45 Шахтёр Д Шахтёр Д
  • Донецк
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    «Фейеноорд»

    «Фейеноорд» в нынешнем сезоне борется за чемпионский титул в Эредивизии. Роттердамцы ныне как раз лидируют, однако конкуренты на хвосте.

    Главной проблемой команды является не столь высокая результативность. В 25 матчах чемпионата роттердамцы забили 56 мячей.

    Коэффициенты матча Фейеноорд — Шахтёр Д

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    В минувшем туре своего чемпионата «Фейеноорд» добыл викторию. Дома роттердамцы буквально выгрызли 3 очка у «Волендама» (2:1).

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    В первой встрече с дончанами голландцы выглядели уверенно. Вот только добились всего лишь ничьей (1:1).

    «Фейеноорд» наверняка не собирается затягивать с быстрым голом. Голландцы уж точно постараются быстро вскрыть оборону соперника.

    «Шахтер» Донецк

    Для дончан нынешний сезон — поле для экспериментов. В кои-то веки «горняки» вынуждены рассчитывать на украинцев в составе.

    Правда, и их усилий хватает команде Игоря Йовичевича для лидерства в УПЛ. Там «Шахтер» Донецк вышел на 1 место только в минувшем туре.

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    • Йовичевич вовсю тасует состав, и пока это дает результат. Наверняка и в этой встрече дончане не будут отсиживаться лишь в обороне.

    Свой предыдущий поединок «Шахтер» Донецк провел успешно. «Горняки» на выезде легко переиграли «Кривбасс» (0:3).

    «Горняки» имеют в своем составе неплохих атакующих исполнителей. Они-то наверняка и проявят особую активность в этой встрече.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фейеноорда» предлагают — 1.45.

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    На викторию «Шахтера» Донецк дают — 6.50, ничья оценена — в 4.20.

    «Горняки» явно не собираются сдаваться на милость голландцев, и уж точно дадут бой сопернику.

    Наш прогноз — Победа «Шахтера» Донецк или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.63. Еще вариант для ставки — Проход «Шахтера» Донецк за 4.00.

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    «Фейеноорд» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 16.03.2023. Прогнозы на футбол. «Горняки» дадут бой «Фейеноорду»
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