«Фейеноорд» сыграет на своем поле с «Шахтером» Донецк в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 16 марта, начало — в 20:45 мск. «Фейеноорд» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» в нынешнем сезоне борется за чемпионский титул в Эредивизии. Роттердамцы ныне как раз лидируют, однако конкуренты на хвосте.

Главной проблемой команды является не столь высокая результативность. В 25 матчах чемпионата роттердамцы забили 56 мячей.

Коэффициенты матча Фейеноорд — Шахтёр Д 1X2Новым игрокам 1.504.406.50Фрибет$40

В минувшем туре своего чемпионата «Фейеноорд» добыл викторию. Дома роттердамцы буквально выгрызли 3 очка у «Волендама» (2:1).

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В первой встрече с дончанами голландцы выглядели уверенно. Вот только добились всего лишь ничьей (1:1).

«Фейеноорд» наверняка не собирается затягивать с быстрым голом. Голландцы уж точно постараются быстро вскрыть оборону соперника.

«Шахтер» Донецк

Для дончан нынешний сезон — поле для экспериментов. В кои-то веки «горняки» вынуждены рассчитывать на украинцев в составе.

Правда, и их усилий хватает команде Игоря Йовичевича для лидерства в УПЛ. Там «Шахтер» Донецк вышел на 1 место только в минувшем туре.

Йовичевич вовсю тасует состав, и пока это дает результат. Наверняка и в этой встрече дончане не будут отсиживаться лишь в обороне.

Свой предыдущий поединок «Шахтер» Донецк провел успешно. «Горняки» на выезде легко переиграли «Кривбасс» (0:3).

«Горняки» имеют в своем составе неплохих атакующих исполнителей. Они-то наверняка и проявят особую активность в этой встрече.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фейеноорда» предлагают — 1.45.

На викторию «Шахтера» Донецк дают — 6.50, ничья оценена — в 4.20.

«Горняки» явно не собираются сдаваться на милость голландцев , и уж точно дадут бой сопернику.

Наш прогноз — Победа «Шахтера» Донецк или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.63. Еще вариант для ставки — Проход «Шахтера» Донецк за 4.00.