«Фейеноорд»
«Фейеноорд» в нынешнем сезоне борется за чемпионский титул в Эредивизии. Роттердамцы ныне как раз лидируют, однако конкуренты на хвосте.
Главной проблемой команды является не столь высокая результативность. В 25 матчах чемпионата роттердамцы забили 56 мячей.
Коэффициенты матча Фейеноорд — Шахтёр Д
В минувшем туре своего чемпионата «Фейеноорд» добыл викторию. Дома роттердамцы буквально выгрызли 3 очка у «Волендама» (2:1).
В первой встрече с дончанами голландцы выглядели уверенно. Вот только добились всего лишь ничьей (1:1).
«Фейеноорд» наверняка не собирается затягивать с быстрым голом. Голландцы уж точно постараются быстро вскрыть оборону соперника.
«Шахтер» Донецк
Для дончан нынешний сезон — поле для экспериментов. В кои-то веки «горняки» вынуждены рассчитывать на украинцев в составе.
Правда, и их усилий хватает команде Игоря Йовичевича для лидерства в УПЛ. Там «Шахтер» Донецк вышел на 1 место только в минувшем туре.
Йовичевич вовсю тасует состав, и пока это дает результат. Наверняка и в этой встрече дончане не будут отсиживаться лишь в обороне.
Свой предыдущий поединок «Шахтер» Донецк провел успешно. «Горняки» на выезде легко переиграли «Кривбасс» (0:3).
«Горняки» имеют в своем составе неплохих атакующих исполнителей. Они-то наверняка и проявят особую активность в этой встрече.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фейеноорда» предлагают — 1.45.
На викторию «Шахтера» Донецк дают — 6.50, ничья оценена — в 4.20.
«Горняки»
Наш прогноз — Победа «Шахтера» Донецк или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.63. Еще вариант для ставки — Проход «Шахтера» Донецк за 4.00.