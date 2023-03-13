«Милан» сыграет на своем поле с «Салернитаной» в рамках 26-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет в понедельник, 13 марта, начало — в 22:45 мск. «Милан» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

Команда из одноименного города в текущем сезоне итальянской Серии А борется за место в Лиге чемпионов, но не за чемпионство. «Россонери» в настоящий момент занимают пятое место в турнирной таблице.

На счету команды Стефано Пиоли 47 очков. Столько же у четвертой «Ромы», а до второго «Интера» лишь три пункта, поэтому вся борьба за топ-3 еще впереди. Не достать команде из Милана лишь лидирующий «Наполи», который оторвался на 18 баллов.

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Также «Милан» уже вылетел из Кубка Италии, но продолжает борьбу в Лиге чемпионов. Команда преодолела стадию 1/8 финала, обыграв по сумме двух встреч лондонский «Тоттенхэм» (1:0, 0:0), и пробилась в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Старого Света.

Все прогнозы на Серию А

В чемпионате Италии «Милан» в последнем матче проиграл «Фиорентине» (1:2), но до этого обыграл «Аталанта» (2:0), «Монцу» (1:0) и «Торино» (1:0).

«Салернитана»

«Темно-красные» ведут борьбу за выживание. «Гранатовые» на данный момент располагаются на шестнадцатом месте в турнирной таблице итальянской Серии А.

В активе «морских коньков» сейчас 25 очков. Они пока могут чувствовать себя относительно спокойно, поскольку отрыв от зоны вылета составляет семь баллов, однако впереди еще много игр и расслабляться нельзя.

В последней игре «Салернитана» сыграла вничью с «Сампдорией» (0:0), а до этого разгромила «Монцу» (3:0), но проиграла «Лацио» (0:2), «Верона» (0:1) и «Ювентуса» (0:3).

Из других турниров команда Паулу Соузы давно вылетела и может сосредоточиться исключительно на Серии А. «Салернитана» за 25 матчей забила 28 мячей, а пропустила — 44.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам поля. На победу «Милана» выставлен коэффициент 1.28.

На викторию «Салернитаны» можно поставить за 11.50, ничья оценена в 5.90.

Наши прогноз и ставка — обе забьют. Команды должны хоть по разу поразить ворота друг друга.

Также поставим на сенсацию. «Милан» крайне нестабильный, поэтому вполне возможен ничейный результат.