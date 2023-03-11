«Эмполи» сыграет на своем поле против «Удинезе» в рамках 26-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 11 марта, начало — в 17:00 мск. «Эмполи» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эмполи»

«Эмполи» проводит нормальный как для себя сезон. И по итогам 25 проведенных туров команда с 32 очками идет на 10-й позиции.

Отставание от зоны еврокубков и отрыв от зоны вылета составляет 10 очков, так что коллектив по сути лишен турнирной мотивации.

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Тосканцы за всю дистанцию первенства смогли выиграть только в шести поединках, восемь встреч они еще проиграли и 11 раз делили очки со своими оппонентами.

Все прогнозы на Серию А

Вот уже шесть поединков клуб не знает побед при трех поражениях, так что он явно не будет фаворитом грядущей игры.

«Удинезе»

«Удинезе» проводит привычный для себя сезон. Типичный середняк Серии А сейчас находится на 10-м месте.

«Зебры» неплохо выглядят в обороне. В 25 матчах фриуланцы пропустили в свои ворота 30 раз.

Свой последний поединок команда провела не столь успешно. Удинцы на выезде сыграли вничью с «Аталантой» (0:0).

Как и соперник, клуб не знает побед шесть матчей кряду при четырех ничьих и двух поражениях, так что его форма оставляет лучшего.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Удинезе», коэффициент на победу которого равен 2,65. Успех «Эмполи» оценивается в 2,85, ничья — в 3,25.

В девяти из 15 последних матчей хозяева забивали меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 1,90.

Еще один вариант ставки — ничья после 1-го тайма за 2,23, ведь гости разошлись мировой к перерыву в семи из 10 последних выездных матчей.