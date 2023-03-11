«Эмполи»
«Эмполи» проводит нормальный как для себя сезон. И по итогам 25 проведенных туров команда с 32 очками идет на 10-й позиции.
Отставание от зоны еврокубков и отрыв от зоны вылета составляет 10 очков, так что коллектив по сути лишен турнирной мотивации.
Коэффициенты матча Эмполи — Удинезе
Тосканцы за всю дистанцию первенства смогли выиграть только в шести поединках, восемь встреч они еще проиграли и 11 раз делили очки со своими оппонентами.
Вот уже шесть поединков клуб не знает побед при трех поражениях, так что он явно не будет фаворитом грядущей игры.
«Удинезе»
«Удинезе» проводит привычный для себя сезон. Типичный середняк Серии А сейчас находится на 10-м месте.
«Зебры» неплохо выглядят в обороне. В 25 матчах фриуланцы пропустили в свои ворота 30 раз.
Свой последний поединок команда провела не столь успешно. Удинцы на выезде сыграли вничью с «Аталантой» (0:0).
Как и соперник, клуб не знает побед шесть матчей кряду при четырех ничьих и двух поражениях, так что его форма оставляет лучшего.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Удинезе», коэффициент на победу которого равен 2,65. Успех «Эмполи» оценивается в 2,85, ничья — в 3,25.
В девяти из 15 последних матчей хозяева забивали меньше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 1,90.
Еще один вариант ставки — ничья после 1-го тайма за 2,23, ведь гости разошлись мировой к перерыву в семи из 10 последних выездных матчей.