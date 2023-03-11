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    «Эмполи» — «Удинезе». Прогноз (к. 1.90) и ставки на чемпионат Италии 11 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эмполи» — «Удинезе»
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    «Удинезе» идет на 10 месте
    «Эмполи» сыграет на своем поле против «Удинезе» в рамках 26-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 11 марта, начало — в 17:00 мск. «Эмполи» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 11 Марта 2023 года
    Эмполи
  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 17:00 Удинезе Удинезе
  • Удине
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    «Эмполи»

    «Эмполи» проводит нормальный как для себя сезон. И по итогам 25 проведенных туров команда с 32 очками идет на 10-й позиции.

    Отставание от зоны еврокубков и отрыв от зоны вылета составляет 10 очков, так что коллектив по сути лишен турнирной мотивации.

    Коэффициенты матча Эмполи — Удинезе

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    Тосканцы за всю дистанцию первенства смогли выиграть только в шести поединках, восемь встреч они еще проиграли и 11 раз делили очки со своими оппонентами.

    Все прогнозы на Серию А

    Вот уже шесть поединков клуб не знает побед при трех поражениях, так что он явно не будет фаворитом грядущей игры.

    «Удинезе»

    «Удинезе» проводит привычный для себя сезон. Типичный середняк Серии А сейчас находится на 10-м месте.

    «Зебры» неплохо выглядят в обороне. В 25 матчах фриуланцы пропустили в свои ворота 30 раз.

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    • Свой последний поединок команда провела не столь успешно. Удинцы на выезде сыграли вничью с «Аталантой» (0:0).

    Как и соперник, клуб не знает побед шесть матчей кряду при четырех ничьих и двух поражениях, так что его форма оставляет лучшего.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Удинезе», коэффициент на победу которого равен 2,65. Успех «Эмполи» оценивается в 2,85, ничья — в 3,25.

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    В девяти из 15 последних матчей хозяева забивали меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 1,90.

    Еще один вариант ставки — ничья после 1-го тайма за 2,23, ведь гости разошлись мировой к перерыву в семи из 10 последних выездных матчей.

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    «Эмполи» — «Удинезе»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 11.03.2023. Прогнозы на футбол. Кто вспомнит вкус победы?
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