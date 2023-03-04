4 марта в Москве на «Открытие Арене» в рамках 18-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» сыграет против «Урала» из Екатеринбурга. Начало поединка намечено на 14:00 по мск. «Спартак» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

На зимний перерыв «Спартак» ушел на второй строке с 36 набранными очками. От первого «Зенита» москвичи отстают на шесть баллов, а от третьего «Ростова» оторвались на пункт.

За 17 проведенных встреч первой половины чемпионата «красно-белые» смогли отпраздновать 11 викторий, три поединка они еще свели вничью и столько же раз уступали, забили 40 голов при 18 пропущенных.

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При подготовке к рестарту первенства дружина Абаскаля провела шесть спаррингов, ни разу не проиграв в них, добыв четыре победных результата и дважды сыграв вничью.

Перед этим поединком «народная команда» смогла пробиться в полуфинал Кубка России, переиграв на четвертьфинальной стадии дважды московский «Локомотив» — 4:2 и 1:0.

Календарь и таблица РПЛ

На «Открытие Арене» в первой половине чемпионата «Спартак» провел семь встреч, сумев выиграть шесть из них при одном фиаско, пропустив всего пять мячей.

«Урал»

Коллектив из Екатеринбурга в первой части розыгрыша РПЛ заработал 21 балл, с которым идет на десятой позиции в турнирной таблице, оторвавшись на восемь пунктов от красной зоны.

«Урал» смог выиграть шесть встреч из 17 проведенных, восемь раз он уходил с поля поверженным и расписал три мировые, забил 21 гол, а пропустил на семь больше.

Зимой «шмели» провели восемь контрольных встреч, выиграв только в одной из них при четырех фиаско и трех ничейных результатах, в том числе и с «Зенитом» 1:1.

Дружина Виктора Гончаренко также смогла пробиться в полуфинал Кубка России, накануне справившись с «Ростовом» (2:1 и 1:1). И этими результатами она продлила свою беспроигрышную серию в официальных играх до 13 матчей, где восемь были выиграны.

Все прогнозы на футбол

Вне родных стен в текущем первенстве страны «Урал» уступил в трех поединках из семи проведенных, а также по два раза играл вничью и терпел фиаско.

«Спартак» выиграл у «Урала» в последних пяти очных противостояниях, в том числе и в первом круге этого розыгрыша РПЛ в Екатеринбурге со счетом 2:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спартака» предлагают — 1.56.

На викторию «Урала» дают — 6.15, ничья оценена — в 4.68.

Москвичи явно сильнее «шмелей» и на своем поле должны уверенно побеждать. Плюс еще на это указывает то, что для «Спартака» «Урал» является удобным соперником. В общем, прогнозируем викторию хозяев с форой -1,5.

Также ждем от этого противостоянии верхового исхода с обоюдным обменом забитыми мячами.