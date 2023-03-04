В матче 24-го тура испанской Примеры «Мальорка» на своем поле сыграет против «Эльче». Встреча состоится 4 марта и начнется в 20:30 по мск. «Мальорка» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальорка»

Команда находится в верхней части турнирной таблицы Примеры. «Мальорка» борется за выход в еврокубки, для этого команде необходимо занимать минимум 6-ю строчку, которая находится в трех очках.

Проблема «Мальорка» — это низкая результативность. В среднем команда забивает меньше гола за игру, 21 гол в 23-х матчах сезона.

Коэффициенты матча Мальорка — Эльче 1X2Новым игрокам 1.683.356.30Фрибет$40

В последних шести матчах чемпионат Испании «Мальорка» выиграла трижды у «Вильярреала» (4:2), «Реала» (1:0) и «Сельты» (1:0). Проиграла «Севильи» (0:2), «Кадису» (0:2) и «Эспаньолу» (1:2).

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Балеарцы одержала победы в четырех последних поединках, поэтому будет явным фаворитом грядущей игры.

«Эльче»

«Эльче» занимает последнее место в таблице Ла Лиги, набрав в 23 матчах всего лишь девять очков.

До безопасной 17-й позиции команду отделяет целая пропасть — 15 очков, что практически ставит крест на ее шансах остаться в элитном дивизионе.

Не так давно клуб наконец-то одержал первую победу в текущем чемпионате. В начале февраля команда Пабло Мачина выиграла на своем поле у «Вильярреала» — 3:1.

После этого коллектив потерпел три поражения кряду с общей разницей 2-8, так что гости будут явным аутсайдером поединка.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Мальорку», коэффициент на победу которой равен 1,72. Успех «Эльче» оценивается в 6,40, ничья — в 3,35.

Гости уступали к перерыву в шести из 10 последних выездных матчей.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Мальорка» выиграет 1-й тайм за 2,50.

Еще один вариант ставки — «Мальорка» выиграет 1-й тайм и матч за 2,80, ведь это если хозяева выиграют 1-й тайм, то их домашняя форма позволяет им рассчитывать и на итоговую победу.