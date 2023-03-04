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    Сохранит ли «Мальорка» домашние успехи?

    «Мальорка» — «Эльче». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Чемпионат Испании, 4 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Мальорка» — «Эльче»
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    «Мальорка» занимает 10-е место
    В матче 24-го тура испанской Примеры «Мальорка» на своем поле сыграет против «Эльче». Встреча состоится 4 марта и начнется в 20:30 по мск. «Мальорка» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 04 Марта 2023 года
    Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 20:30 Эльче Эльче
  • Испания. Примера
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    «Мальорка»

    Команда находится в верхней части турнирной таблицы Примеры. «Мальорка» борется за выход в еврокубки, для этого команде необходимо занимать минимум 6-ю строчку, которая находится в трех очках.

    Проблема «Мальорка» — это низкая результативность. В среднем команда забивает меньше гола за игру, 21 гол в 23-х матчах сезона.

    Коэффициенты матча Мальорка — Эльче

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    В последних шести матчах чемпионат Испании «Мальорка» выиграла трижды у «Вильярреала» (4:2), «Реала» (1:0) и «Сельты» (1:0). Проиграла «Севильи» (0:2), «Кадису» (0:2) и «Эспаньолу» (1:2).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Балеарцы одержала победы в четырех последних поединках, поэтому будет явным фаворитом грядущей игры.

    «Эльче»

    «Эльче» занимает последнее место в таблице Ла Лиги, набрав в 23 матчах всего лишь девять очков.

    До безопасной 17-й позиции команду отделяет целая пропасть — 15 очков, что практически ставит крест на ее шансах остаться в элитном дивизионе.

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  • Вчера

    • Не так давно клуб наконец-то одержал первую победу в текущем чемпионате. В начале февраля команда Пабло Мачина выиграла на своем поле у «Вильярреала» — 3:1.

    После этого коллектив потерпел три поражения кряду с общей разницей 2-8, так что гости будут явным аутсайдером поединка.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Мальорку», коэффициент на победу которой равен 1,72. Успех «Эльче» оценивается в 6,40, ничья — в 3,35.

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    Гости уступали к перерыву в шести из 10 последних выездных матчей.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Мальорка» выиграет 1-й тайм за 2,50.

    Еще один вариант ставки — «Мальорка» выиграет 1-й тайм и матч за 2,80, ведь это если хозяева выиграют 1-й тайм, то их домашняя форма позволяет им рассчитывать и на итоговую победу.

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    «Мальорка» — «Эльче»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 04.03.2023. Прогнозы на футбол. Сохранит ли «Мальорка» домашние успехи?
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