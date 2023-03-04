«Фиорентина» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 25-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 4 марта, начало — в 22:45 мск. «Фиорентина» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

Флорентийцы проводят откровенно унылый сезон. Нынешнее 12 место в таблице об этом красноречиво свидетельствует.

Имея средние показатели, «фиалки» не претендуют на еврокубковые места. Да и вылет команде явно не грозит.

Коэффициенты матча Фиорентина — Милан 1X2Новым игрокам 2.853.302.50Фрибет$40

В своем предыдущем поединке «Фиорентина» добыла 3 очка. На выезде команда не оставила шансов «Вероне» (0:3).

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Матчи с «Миланом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграно 4.

Сейчас «Фиорентина» находится на некотором подъеме. В двух своих последних поединках «фиалки» выиграли.

«Милан»

«Милан» проводит не особенно продуктивный сезон. Команда находится на 3 месте в турнирной таблице Серии А.

Правда, «россонери» выиграли лишь 14 матчей из 24. Да и атакует команда не столь ярко, забив лишь 41 мяч.

Свой последний поединок команда провела успешно. Миланцы дома уверенно переиграли крепкую «Аталанту» (2:0).

В последних матчах оборона команды не дает сбоев. В 4 последних поединках миланцы вообще не пропускали.

«Милан» явно будет активен в атаке. Не исключено, что получит игровое время и наконец-то вернувшийся в строй Златан Ибрагимович.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Милана» предлагают — 2.50.

На викторию «Фиорентины» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.30.

Миланцы выглядят сильнее середняка лиги , и наверняка еще поборются, как минимум, за 2 место.

Наш прогноз — Победа «Милана». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.