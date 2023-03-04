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    «Милан» разделается с «фиалками»

    «Фиорентина» — «Милан». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Серия А, 4 марта 2023 года

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    Тео Эрнандес
    «Фиорентина» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 25-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 4 марта, начало — в 22:45 мск. «Фиорентина» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 04 Марта 2023 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 22:45 Милан Милан
  • Милан
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    «Фиорентина»

    Флорентийцы проводят откровенно унылый сезон. Нынешнее 12 место в таблице об этом красноречиво свидетельствует.

    Имея средние показатели, «фиалки» не претендуют на еврокубковые места. Да и вылет команде явно не грозит.

    Коэффициенты матча Фиорентина — Милан

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    В своем предыдущем поединке «Фиорентина» добыла 3 очка. На выезде команда не оставила шансов «Вероне» (0:3).

    Все прогнозы на Серию А

    Матчи с «Миланом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграно 4.

    Сейчас «Фиорентина» находится на некотором подъеме. В двух своих последних поединках «фиалки» выиграли.

    «Милан»

    «Милан» проводит не особенно продуктивный сезон. Команда находится на 3 месте в турнирной таблице Серии А.

    Правда, «россонери» выиграли лишь 14 матчей из 24. Да и атакует команда не столь ярко, забив лишь 41 мяч.

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    • Свой последний поединок команда провела успешно. Миланцы дома уверенно переиграли крепкую «Аталанту» (2:0).

    В последних матчах оборона команды не дает сбоев. В 4 последних поединках миланцы вообще не пропускали.

    «Милан» явно будет активен в атаке. Не исключено, что получит игровое время и наконец-то вернувшийся в строй Златан Ибрагимович.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Милана» предлагают — 2.50.

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    На викторию «Фиорентины» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.30.

    Миланцы выглядят сильнее середняка лиги, и наверняка еще поборются, как минимум, за 2 место.

    Наш прогноз — Победа «Милана». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.

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    «Фиорентина» — «Милан»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 04.03.2023. Прогнозы на футбол. «Милан» разделается с «фиалками»
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