20 декабря «Ньюкасл» примет «Борнмут» на «Сент-Джеймс Парк» в рамках матча 1/8 финала Кубка английской лиги. Начало игры в 22:45 мск. «Ньюкасл» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

«Сороки» могут стать открытием сезона в АПЛ. Команда Эдди Хау занимает 3-е место в турнире. В заключительном матче лиги перед паузой на чемпионат мира хозяева выиграли дома у «Челси» (1:0). Этот результат говорит о многом.

«Ньюкасл» выиграл 6 официальных матчей подряд. Помимо «аристократов» «черно-белым» покорились «Астон Вилла» (4:1), «Тоттенхэм» (2:1), «Эвертон» (1:0) и «Саутгемптон» (4:1).

Коэффициенты матча Ньюкасл — Борнмут 1X2Новым игрокам 1.454.606.80Фрибет$40

Также отметим, что в прошлом раунде Кубка лиги «Ньюкасл» справился с «Кристал Пэлас», правда уже в серии пенальти.

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В списке травмированных игроков у хозяев Пол Дамметт, Александр Исак, Эмиль Крафт и Мэтт Ричи.

«Борнмут»

У «вишен» тяжелый сезон. В АПЛ команда идет на 14 месте. Там у нее 4 поражения в 5 последних турах. Лишь победа над «Эвертоном» со счетом 3:0 позволила прервать негативную серию.

Интересно, что как раз тот же «Эвертон» перед матчем в лиге «Борнмут» разгромил в Кубке. Гости забили 4 мяча и выиграли со счетом 4:1. Так что у подопечных Гари О'Нила теперь две победы подряд с разгромным результатом.

На выезде «Борнмут» играет не очень хорошо. Тут стоит вспомнить разгромные поражения от «Ман Сити» (0:4) и «Ливерпуля» (0:9). На данный момент у команды 2 ничьи и 2 поражения в виде серии. В последних трех выездных играх гости пропускали не менее двух голов.

Не сыграют из-за травм Дэвид Брукс, Ллойд Келли и вратарь Нето.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что именно «Ньюкасл» пройдет в следующий раунд. На его победу дают 1.47. На победу «Борнмута» предлагается котировка 6.40.

«Ньюкасл» сейчас в отличной форме. Это демонстрирует его высокая позиция в таблице АПЛ. Коллектив Эдди Хау много забивает, при этом его соперник также много пропускает.

Возможно, «Ньюкаслу» удастся выиграть с разрывом в счете. Ставка — фора первой -1.5 за 2.22.

В матчах с участием «Борнмута» регулярно забивается не менее трех мячей. Такая серия длится уже 4 поединка. В таком случае рекомендуется поставить на тотал больше 3.5 за 2.66.