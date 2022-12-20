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    «Ньюкасл» уверенно справится с «Борнмутом»?

    «Ньюкасл» — «Борнмут». Ставки (к. 2.22) и прогноз на Кубок английской лиги 20 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Борнмут»
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    Жоэлинтон
    20 декабря «Ньюкасл» примет «Борнмут» на «Сент-Джеймс Парк» в рамках матча 1/8 финала Кубка английской лиги. Начало игры в 22:45 мск. «Ньюкасл» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 20 Декабря 2022 года
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    «Ньюкасл»

    «Сороки» могут стать открытием сезона в АПЛ. Команда Эдди Хау занимает 3-е место в турнире. В заключительном матче лиги перед паузой на чемпионат мира хозяева выиграли дома у «Челси» (1:0). Этот результат говорит о многом.

    «Ньюкасл» выиграл 6 официальных матчей подряд. Помимо «аристократов» «черно-белым» покорились «Астон Вилла» (4:1), «Тоттенхэм» (2:1), «Эвертон» (1:0) и «Саутгемптон» (4:1).

    Коэффициенты матча Ньюкасл — Борнмут

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  • 1.454.606.80Фрибет$40
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    Также отметим, что в прошлом раунде Кубка лиги «Ньюкасл» справился с «Кристал Пэлас», правда уже в серии пенальти.

    Все прогнозы на футбол

    В списке травмированных игроков у хозяев Пол Дамметт, Александр Исак, Эмиль Крафт и Мэтт Ричи.

    «Борнмут»

    У «вишен» тяжелый сезон. В АПЛ команда идет на 14 месте. Там у нее 4 поражения в 5 последних турах. Лишь победа над «Эвертоном» со счетом 3:0 позволила прервать негативную серию.

    Интересно, что как раз тот же «Эвертон» перед матчем в лиге «Борнмут» разгромил в Кубке. Гости забили 4 мяча и выиграли со счетом 4:1. Так что у подопечных Гари О'Нила теперь две победы подряд с разгромным результатом.

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    • На выезде «Борнмут» играет не очень хорошо. Тут стоит вспомнить разгромные поражения от «Ман Сити» (0:4) и «Ливерпуля» (0:9). На данный момент у команды 2 ничьи и 2 поражения в виде серии. В последних трех выездных играх гости пропускали не менее двух голов.

    Не сыграют из-за травм Дэвид Брукс, Ллойд Келли и вратарь Нето.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что именно «Ньюкасл» пройдет в следующий раунд. На его победу дают 1.47. На победу «Борнмута» предлагается котировка 6.40.

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    «Ньюкасл» сейчас в отличной форме. Это демонстрирует его высокая позиция в таблице АПЛ. Коллектив Эдди Хау много забивает, при этом его соперник также много пропускает.

    Возможно, «Ньюкаслу» удастся выиграть с разрывом в счете. Ставка — фора первой -1.5 за 2.22.

    В матчах с участием «Борнмута» регулярно забивается не менее трех мячей. Такая серия длится уже 4 поединка. В таком случае рекомендуется поставить на тотал больше 3.5 за 2.66.

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    «Ньюкасл» — «Борнмут»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 20.12.2022. Прогнозы на футбол. «Ньюкасл» уверенно справится с «Борнмутом»?
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