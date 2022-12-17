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    Вернется ли «Фулхэм» к победам?

    «Фулхэм» — «Вест Хэм». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, товарищеский матч, 17 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Вест Хэм»
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    «Вест Хэм» выиграл два последних матча
    «Фулхэм» сыграет на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 16:00 мск. «Фулхэм» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 17 Декабря 2022 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 16:00 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    «Фулхэм»

    «Дачникам» в АПЛ пока довольно комфортно. Команда-лифт сейчас смотрится выгодно, занимая 9 место в таблице.

    Минувший тур снова не принес лондонцам положительных эмоций. На своем поле они на последних минутах потерпели поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2).

    Перед этим «Фулхэм» в гостях уступил «Манчестер Сити» (1:2) и не смог справиться на своем поле с «Эвертоном» (0:0), так что коллектив переживает некоторый спад.

    Все прогнозы на футбол

    Причем до того они выиграли два матча кряду. Правда, оборона команды выглядит не лучшим образом: 26 пропущенных мяча в 15 матчах.

    «Вест Хэм»

    Нынешний сезон для этой команды складывается крайне сложно. «Молотобойцы» все никак не поднимутся из нижней части турнирной таблицы.

    Причем «Вест Хэм» имеет явные проблемы с реализацией. В 15 матчах игроки команды сумели забить всего лишь 12 мячей.

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    • Клуб в своем последнем официальном матче разочаровал, уступив «Лестеру» (0:2). С обороной у него ситуация более позитивная. В 15 турах пропущено всего 17 мячей.

    При этом контрольные поединки в декабре завершились победой над «Кембридж Юнайтед» (4:2) и «Удинезе» (3:1). Так что гости в лучшей форме, чем хозяева.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,63. Успех хозяев оценивается в 3,25, ничья — в 2,71.

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    В последних двух матчах этих команд забивают оба соперника, тогда как «Фулхэм» только начинает товарищеские встречи после паузы, а значит только пытается вернуть игровой тонус.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Вест Хэм» выиграет, и обе команды забьют за 2,05.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,82. Опять-таки результативность этих клубов делает данный расклад вполне вероятным.

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    «Фулхэм» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 17.12.2022. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Фулхэм» к победам?
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