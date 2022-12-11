«Фрозиноне» сыграет на своем поле с «Пизой» в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 22:30 мск. «Фрозиноне» — «Пиза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрозиноне»

Эта команда лидирует во втором по рангу итальянском дивизионе. Да и отрыв от идущей следом «Реджины» составляет 6 очков.

Вот только с результативностью у команды имеются сложности. В 16 матчах игроки «Фрозиноне» забили только 25 мячей.

В предыдущем туре «Фрозиноне» добыл три очка. На выезде команда разгромила «Реджину» со счетом 0:3.

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Отметим сверхнадежные тылы команды. «Фрозиноне» пропустил всего лишь 10 мячей.

В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Нужно ведь максимально отрываться от конкурентов.

«Пиза»

Пизанцы смотрятся не столь уверенно. Команда не так давно улучшила свои результаты, и сейчас находится на 8 позиции.

В минувшем туре чемпионата «Пиза» сумела победить. Дома со счетом 2:0 был обыгран «Асколи».

С надежностью тылов у команды имеются значительные трудности. Пизанцы пропустили в свои ворота уже 20 мячей.

В этой встрече «Пиза» наверняка постарается разжиться баллами. Да и дать бой лидеру команда способна.

Последняя очная встреча с «Фрозиноне» стала для команды успешной. Пизанцы в мае обыграли соперника со счетом 1:2.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фрозиноне» предлагают — 1.87.

На викторию «Пизы» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.58.

«Фрозиноне» на всех парах мчится в Серию А , и наверняка начнет поединок максимально активно.

Наш прогноз — Победа «Фрозиноне» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.47. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.07.