«Фрозиноне»
Эта команда лидирует во втором по рангу итальянском дивизионе. Да и отрыв от идущей следом «Реджины» составляет 6 очков.
Вот только с результативностью у команды имеются сложности. В 16 матчах игроки «Фрозиноне» забили только 25 мячей.
В предыдущем туре «Фрозиноне» добыл три очка. На выезде команда разгромила «Реджину» со счетом 0:3.
Отметим сверхнадежные тылы команды. «Фрозиноне» пропустил всего лишь 10 мячей.
В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Нужно ведь максимально отрываться от конкурентов.
«Пиза»
Пизанцы смотрятся не столь уверенно. Команда не так давно улучшила свои результаты, и сейчас находится на 8 позиции.
В минувшем туре чемпионата «Пиза» сумела победить. Дома со счетом 2:0 был обыгран «Асколи».
С надежностью тылов у команды имеются значительные трудности. Пизанцы пропустили в свои ворота уже 20 мячей.
В этой встрече «Пиза» наверняка постарается разжиться баллами. Да и дать бой лидеру команда способна.
Последняя очная встреча с «Фрозиноне» стала для команды успешной. Пизанцы в мае обыграли соперника со счетом 1:2.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фрозиноне» предлагают — 1.87.
На викторию «Пизы» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.58.
Наш прогноз — Победа «Фрозиноне» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.47. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.07.