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    «Фрозиноне» быстро разделается с пизанцами

    «Фрозиноне» — «Пиза». Прогноз, ставка (к. 2.47) на футбол, Серия В, 11 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фрозиноне» — «Пиза»
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    Маркус Роден
    «Фрозиноне» сыграет на своем поле с «Пизой» в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 22:30 мск. «Фрозиноне» — «Пиза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 11 Декабря 2022 года
    Фрозиноне
  • Италия. Серия B
    •  Фрозиноне 22:30 Пиза Пиза
  • Италия. Серия B
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    «Фрозиноне»

    Эта команда лидирует во втором по рангу итальянском дивизионе. Да и отрыв от идущей следом «Реджины» составляет 6 очков.

    Вот только с результативностью у команды имеются сложности. В 16 матчах игроки «Фрозиноне» забили только 25 мячей.

    В предыдущем туре «Фрозиноне» добыл три очка. На выезде команда разгромила «Реджину» со счетом 0:3.

    Все прогнозы на футбол

    Отметим сверхнадежные тылы команды. «Фрозиноне» пропустил всего лишь 10 мячей.

    В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Нужно ведь максимально отрываться от конкурентов.

    «Пиза»

    Пизанцы смотрятся не столь уверенно. Команда не так давно улучшила свои результаты, и сейчас находится на 8 позиции.

    В минувшем туре чемпионата «Пиза» сумела победить. Дома со счетом 2:0 был обыгран «Асколи».

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    • С надежностью тылов у команды имеются значительные трудности. Пизанцы пропустили в свои ворота уже 20 мячей.

    В этой встрече «Пиза» наверняка постарается разжиться баллами. Да и дать бой лидеру команда способна.

    Последняя очная встреча с «Фрозиноне» стала для команды успешной. Пизанцы в мае обыграли соперника со счетом 1:2.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фрозиноне» предлагают — 1.87.

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    На викторию «Пизы» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.58.

    «Фрозиноне» на всех парах мчится в Серию А, и наверняка начнет поединок максимально активно.

    Наш прогноз — Победа «Фрозиноне» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.47. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.07.

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    «Фрозиноне» — «Пиза»: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты матча 11.12.2022. Прогнозы на футбол. «Фрозиноне» быстро разделается с пизанцами
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