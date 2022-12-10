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    Остановит ли «Труа» «Лестер»?

    «Лестер» — «Труа». Прогноз, ставка (к. 2.27) на футбол, товарищеский матч, 10 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Труа»
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    «Лестер» выиграл пять из шести последних матчей
    «Лестер» сыграет на своем поле с «Труа» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 16:00 мск. «Лестер» — «Труа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 10 Декабря 2022 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 16:00 Труа Труа
  • Труа
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    «Лестер»

    «Лисы» имеют 14 очков, но занимают 13-ю позицию с отрывом в один балл от «Борнмута».

    «Лестер» выиграл 3 последних матча во всех турнирах. Он обыграл «Эвертон» (2:0) и «Вест Хэм» (2:0) в АПЛ, а также «Ньюпорт Каунти» (3:0).

    В семи последних поединках было лишь одно поражение — от «Манчестер Сити», который закончился со счетом 0:1.

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    В шести последних матчах во всех турнирах было одержано пять побед, так что команду будет трудно остановить.

    «Труа»

    Команда не побеждает в турнире достаточный промежуток времени. За весь октябрь у нее не было ни одной победы — только три ничьи и два поражения.

    Не стало лучше и в ноябре — ничья и поражение. Таким образом, в семи последних поединках коллектив не выигрывает.

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    • «Труа» занимает 13-ю позицию во французской Лиге 1, опережая лишь на один балл зону вылета, которая начинается с 17-й строчки.

    Все это говорит о том, что гостям вряд ли удастся обыграть столь мощного сегодня соперника.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,62. Успех хозяев оценивается в 3,77, ничья — в 2,81.

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    Свои победы в последних матчах английский клуб одержал без пропущенных мячей, тогда как «Труа» забивал в каждом из своих последних восьми играх.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Лестер» выиграет, и обе команды забьют за 2,27.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,00. Результативность обеих команд дает высокий шанс на такой потенциальный результат.

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    «Лестер» — «Труа»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 10.12.2022. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Труа» «Лестер»?
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