«Лестер»
«Лисы» имеют 14 очков, но занимают 13-ю позицию с отрывом в один балл от «Борнмута».
«Лестер» выиграл 3 последних матча во всех турнирах. Он обыграл «Эвертон» (2:0) и «Вест Хэм» (2:0) в АПЛ, а также «Ньюпорт Каунти» (3:0).
В семи последних поединках было лишь одно поражение — от «Манчестер Сити», который закончился со счетом 0:1.
В шести последних матчах во всех турнирах было одержано пять побед, так что команду будет трудно остановить.
«Труа»
Команда не побеждает в турнире достаточный промежуток времени. За весь октябрь у нее не было ни одной победы — только три ничьи и два поражения.
Не стало лучше и в ноябре — ничья и поражение. Таким образом, в семи последних поединках коллектив не выигрывает.
«Труа» занимает 13-ю позицию во французской Лиге 1, опережая лишь на один балл зону вылета, которая начинается с 17-й строчки.
Все это говорит о том, что гостям вряд ли удастся обыграть столь мощного сегодня соперника.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,62. Успех хозяев оценивается в 3,77, ничья — в 2,81.
Свои победы в последних матчах английский клуб одержал без пропущенных мячей, тогда как «Труа» забивал в каждом из своих последних восьми играх.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Лестер» выиграет, и обе команды забьют за 2,27.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,00. Результативность обеих команд дает высокий шанс на такой потенциальный результат.