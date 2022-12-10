«Лестер» сыграет на своем поле с «Труа» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 16:00 мск. «Лестер» — «Труа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

«Лисы» имеют 14 очков, но занимают 13-ю позицию с отрывом в один балл от «Борнмута».

«Лестер» выиграл 3 последних матча во всех турнирах. Он обыграл «Эвертон» (2:0) и «Вест Хэм» (2:0) в АПЛ, а также «Ньюпорт Каунти» (3:0).

В семи последних поединках было лишь одно поражение — от «Манчестер Сити», который закончился со счетом 0:1.

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В шести последних матчах во всех турнирах было одержано пять побед, так что команду будет трудно остановить.

«Труа»

Команда не побеждает в турнире достаточный промежуток времени. За весь октябрь у нее не было ни одной победы — только три ничьи и два поражения.

Не стало лучше и в ноябре — ничья и поражение. Таким образом, в семи последних поединках коллектив не выигрывает.

«Труа» занимает 13-ю позицию во французской Лиге 1, опережая лишь на один балл зону вылета, которая начинается с 17-й строчки.

Все это говорит о том, что гостям вряд ли удастся обыграть столь мощного сегодня соперника.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,62. Успех хозяев оценивается в 3,77, ничья — в 2,81.

Свои победы в последних матчах английский клуб одержал без пропущенных мячей, тогда как «Труа» забивал в каждом из своих последних восьми играх.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Лестер» выиграет, и обе команды забьют за 2,27.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,00. Результативность обеих команд дает высокий шанс на такой потенциальный результат.