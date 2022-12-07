«Аякс» сыграет на своем поле с «Волендамом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 14:00 мск. «Аякс» — «Волендам»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

Амстердамцы упустили лидерство в своем чемпионате. Причем отставание от лидера «Фейеноорда» составляет 3 очка.

При этом «Аякс» потрясающе выглядит в атаке. В 14 матчах Эредивизии игроки команды наколотили 44 мяча.

В предыдущем своем официальном поединке «Аякс» не смог одержать викторию. На выезде команда удовлетворилась лишь ничьей с «Эмменом» (3:3).

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Вот и свой последний контрольный поединок команда провела неудачно. «Аякс» уступил «Блэкберну» со счетом 0:2.

В этом поединке команда явно будет активно атаковать. «Аякс» больше месяца не знает вкуса побед, и это станет хорошим раздражителем.

«Волендам»

Нынешний сезон для этой команды складывается крайне неудачно. На данный момент она находится на последнем 18 месте в таблице Эредивизии.

Причем «Волендам» имеет явные проблемы с реализацией. В 14 матчах забито всего лишь 13 мячей.

«Волендам» в своем последнем матче вновь провалился. Дома команда разгромно уступила «Утрехту» (0:4).

Да и с обороной у «Волендама» не все в порядке. Пропускает команда слишком часто: 39 мячей в 14 матчах.

А вот матчи с амстердамцами для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков «Волендам» проиграл трижды.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аякса» предлагают — 1.68.

На викторию «Волендама» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.90.

Даже без нескольких своих ведущих исполнителей «Аякс» будет активно атаковать с первых минут встречи .

Наш прогноз — Победа «Аякса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.95.