«Бари» сыграет на своем поле с «Пизой» в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 17:00 мск. «Бари» — «Пиза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бари»

Нынешний сезон эта команда проводит продуктивно. «Бари» борется за повышение в классе.

Вот только с результативностью у команды имеются сложности. В 14 матчах игроки «Бари» забили только 22 мяча.

В предыдущем туре «Бари» потерял два очка. На выезде команда не смогла одолеть «Комо» (1:1).

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Всего лишь 5 побед в 14 матчах — явно маловато для претендента на выход в Серию А. Да и оборона частенько сбоит (16 пропущенных мячей).

В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Интересно, что последний раз команда проигрывала «Пизе» еще в далеком 2007 году.

«Пиза»

Пизанцы пока находятся в середине турнирной таблицы Серии В. Нынешнее 10 место выглядит неплохим плацдармом для подъема в зону стыков.

В минувшем туре чемпионата «Пиза» добыла три очка. Пизанцы довольно легко переиграли «Тернану» (3:1).

Правда, с надежностью тылов у команды все равно не все ладно. В 14 турах команда пропустила уже 20 мячей.

В этой встрече «Пиза» наверняка постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Например, Этторе Льоцци, забившего 5 мячей в чемпионате.

Гости неплохо атакуют. Вот только стабильности в игре «Пизы» нет даже в первом приближении. Правда, в октябре-ноябре пизанцы несколько прибавили.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бари» предлагают — 2.10.

На викторию «Пизы» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.25.

«Бари» традиционно успешно противостоит пизанцам , и наверняка воспользуется преимуществом своего поля.

Наш прогноз — Победа «Бари». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.07.