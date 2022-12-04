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    Три очка для «Бари»?!

    «Бари» — «Пиза». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Серия В, 4 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бари» — «Пиза»
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    Валид Чеддира
    «Бари» сыграет на своем поле с «Пизой» в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 17:00 мск. «Бари» — «Пиза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 04 Декабря 2022 года
    Бари
  • Италия. Серия B
    •  Бари 17:00 Пиза Пиза
  • Италия. Серия B
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    «Бари»

    Нынешний сезон эта команда проводит продуктивно. «Бари» борется за повышение в классе.

    Вот только с результативностью у команды имеются сложности. В 14 матчах игроки «Бари» забили только 22 мяча.

    В предыдущем туре «Бари» потерял два очка. На выезде команда не смогла одолеть «Комо» (1:1).

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    Всего лишь 5 побед в 14 матчах — явно маловато для претендента на выход в Серию А. Да и оборона частенько сбоит (16 пропущенных мячей).

    В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Интересно, что последний раз команда проигрывала «Пизе» еще в далеком 2007 году.

    «Пиза»

    Пизанцы пока находятся в середине турнирной таблицы Серии В. Нынешнее 10 место выглядит неплохим плацдармом для подъема в зону стыков.

    В минувшем туре чемпионата «Пиза» добыла три очка. Пизанцы довольно легко переиграли «Тернану» (3:1).

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    • Правда, с надежностью тылов у команды все равно не все ладно. В 14 турах команда пропустила уже 20 мячей.

    В этой встрече «Пиза» наверняка постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Например, Этторе Льоцци, забившего 5 мячей в чемпионате.

    Гости неплохо атакуют. Вот только стабильности в игре «Пизы» нет даже в первом приближении. Правда, в октябре-ноябре пизанцы несколько прибавили.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бари» предлагают — 2.10.

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    На викторию «Пизы» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.25.

    «Бари» традиционно успешно противостоит пизанцам, и наверняка воспользуется преимуществом своего поля.

    Наш прогноз — Победа «Бари». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.07.

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    «Бари» — «Пиза»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 04.12.2022. Прогнозы на футбол. Три очка для «Бари»?!
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