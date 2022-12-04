«Бари»
Нынешний сезон эта команда проводит продуктивно. «Бари» борется за повышение в классе.
Вот только с результативностью у команды имеются сложности. В 14 матчах игроки «Бари» забили только 22 мяча.
В предыдущем туре «Бари» потерял два очка. На выезде команда не смогла одолеть «Комо» (1:1).
Всего лишь 5 побед в 14 матчах — явно маловато для претендента на выход в Серию А. Да и оборона частенько сбоит (16 пропущенных мячей).
В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Интересно, что последний раз команда проигрывала «Пизе» еще в далеком 2007 году.
«Пиза»
Пизанцы пока находятся в середине турнирной таблицы Серии В. Нынешнее 10 место выглядит неплохим плацдармом для подъема в зону стыков.
В минувшем туре чемпионата «Пиза» добыла три очка. Пизанцы довольно легко переиграли «Тернану» (3:1).
Правда, с надежностью тылов у команды все равно не все ладно. В 14 турах команда пропустила уже 20 мячей.
В этой встрече «Пиза» наверняка постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Например, Этторе Льоцци, забившего 5 мячей в чемпионате.
Гости неплохо атакуют. Вот только стабильности в игре «Пизы» нет даже в первом приближении. Правда, в октябре-ноябре пизанцы несколько прибавили.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бари» предлагают — 2.10.
На викторию «Пизы» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.25.
Наш прогноз — Победа «Бари». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.07.