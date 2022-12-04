«Арис» Салоники сыграет на своем поле с «Маккаби» Хайфа в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 19:30 мск. «Арис» Салоники — «Маккаби» Хайфа: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арис» Салоники

Эта команда нынешний сезон проводит довольно продуктивно. В своем чемпионате «Арис» Салоники находится на 6 месте.

Более того, «Арис» Салоники блестяще обороняется. В 13 турах чемпионата Греции команда пропустила 11 мячей.

В предыдущем своем официальном поединке «Арис» Салоники добыл яркую победу. На выезде была разгромлена «ПАС Янина» (0:4).

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Более того, команда не пропускает уже в трех матчах к ряду. Даже лидеру чемпионата Греции «Панатинакоису» «Арис» уступил минимально.

В этом поединке команда наверняка постарается вновь сыграть насухо. Да и придумать что-то в атаке греки вполне способны.

«Маккаби» Хайфа

Нынешний сезон для этой команды проходит великолепно. Единоличное лидерство в чемпионате Израиля выглядит заслуженным.

Причем «Маккаби» Хайфа выиграл 11 поединков из 13. Вот только забила команда не так много, как для лидера — 29 голов.

«Маккаби» Хайфа в своем последнем матче вновь порадовал результатом. Дома команда переиграла «Хапоэль» из Тель-Авива (5:2).

А вот пропускает команда из Хайфы частенько. Все-таки 13 пропущенных голов в 13 встречах многовато.

В этой встрече израильтяне наверняка будут активны в атаке. Состав у них довольно приличный, да и есть шанс поработать над реализацией.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Маккаби» Хайфа предлагают — 2.00.

На викторию «Ариса» Салоники дают — 4.00, ничья оценена — в 3.30.

«Маккаби» Хайфа в нынешнем сезоне выглядит блестяще , и наверняка будет активно атаковать.

Наш прогноз — Победа «Маккаби» Хайфа. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.