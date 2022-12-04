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    Израильтяне накажут греков

    «Арис» Салоники — «Маккаби» Хайфа. Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, товарищеский матч, 4 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Арис» Салоники — «Маккаби» Хайфа
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    Раз Меир
    «Арис» Салоники сыграет на своем поле с «Маккаби» Хайфа в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 19:30 мск. «Арис» Салоники — «Маккаби» Хайфа: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Арис» Салоники

    Эта команда нынешний сезон проводит довольно продуктивно. В своем чемпионате «Арис» Салоники находится на 6 месте.

    Более того, «Арис» Салоники блестяще обороняется. В 13 турах чемпионата Греции команда пропустила 11 мячей.

    В предыдущем своем официальном поединке «Арис» Салоники добыл яркую победу. На выезде была разгромлена «ПАС Янина» (0:4).

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    Более того, команда не пропускает уже в трех матчах к ряду. Даже лидеру чемпионата Греции «Панатинакоису» «Арис» уступил минимально.

    В этом поединке команда наверняка постарается вновь сыграть насухо. Да и придумать что-то в атаке греки вполне способны.

    «Маккаби» Хайфа

    Нынешний сезон для этой команды проходит великолепно. Единоличное лидерство в чемпионате Израиля выглядит заслуженным.

    Причем «Маккаби» Хайфа выиграл 11 поединков из 13. Вот только забила команда не так много, как для лидера — 29 голов.

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    • «Маккаби» Хайфа в своем последнем матче вновь порадовал результатом. Дома команда переиграла «Хапоэль» из Тель-Авива (5:2).

    А вот пропускает команда из Хайфы частенько. Все-таки 13 пропущенных голов в 13 встречах многовато.

    В этой встрече израильтяне наверняка будут активны в атаке. Состав у них довольно приличный, да и есть шанс поработать над реализацией.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Маккаби» Хайфа предлагают — 2.00.

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    На викторию «Ариса» Салоники дают — 4.00, ничья оценена — в 3.30.

    «Маккаби» Хайфа в нынешнем сезоне выглядит блестяще, и наверняка будет активно атаковать.

    Наш прогноз — Победа «Маккаби» Хайфа. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.

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    «Арис» Салоники — «Маккаби» Хайфа: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 04.12.2022. Прогнозы на футбол. Израильтяне накажут греков
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