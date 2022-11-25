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    В Одессе забьют не все

    «Черноморец» — «Металлист». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, УПЛ, 25 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Черноморец» — «Металлист»
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    Роман Григорчук
    «Черноморец» сыграет на своем поле с «Металлистом» в рамках 15-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 14:00 мск. «Черноморец» — «Металлист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 25 Ноября 2022 года
    Черноморец Од
  • Украина. Премьер-лига
    •  Черноморец Од 14:00 Металлист Металлист
  • Украина. Премьер-лига
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    «Черноморец»

    «Черноморец» несколько поправил свою турнирную ситуацию. Одесситы оттолкнулись от дна таблицы, но и конкуренты не дремлют.

    Команда Романа Григорчука в последних матчах заметно прибавила. Правда, голы все еще даются одесситам натужно: всего 8 мячей в 12 матчах.

    В предыдущем туре «Черноморец» добыл важнейшие три очка. «Моряки» в родных стенах переиграли «Львов» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Металлистом» для команды проходят традиционно неудачно. Последняя победа над харьковчанами пришлась еще на 2009 год.

    «Металлист»

    «Желто-синие» в последнее время выглядят ужасающе. Команда Олега Ратия проигрывает всем подряд, и уже докатилась до 10 места.

    Минувший тур также не принес команде очков. На сей раз «Металлист» минимально уступил «Минаю».

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    • Последняя победа харьковчан случилась более месяца назад. Заметно по игре команды, что дело здесь уже сугубо в психологии.

    При этом оборона команды действует не лучшим образом. Особенно часто ошибается пара центрбеков, что и привело к 20 пропущенным мячам.

    Прогноз и ставка

    На победу «Черноморца» в этом матче можно поставить за 2.35, ничью букмекеры предлагают взять за 3.15, а победу «Металлиста» — за 3.24.

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    Одесситы мотивированы выбраться из опасной зоны.

    «Металлист» имеет заметные трудности с надежностью тылов.

    Обе команды не преуспевают в плане реализации. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.

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    «Черноморец» — «Металлист»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 25.11.2022. Прогнозы на футбол. В Одессе забьют не все
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