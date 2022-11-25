«Черноморец» сыграет на своем поле с «Металлистом» в рамках 15-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 14:00 мск. «Черноморец» — «Металлист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Черноморец»

«Черноморец» несколько поправил свою турнирную ситуацию. Одесситы оттолкнулись от дна таблицы, но и конкуренты не дремлют.

Команда Романа Григорчука в последних матчах заметно прибавила. Правда, голы все еще даются одесситам натужно: всего 8 мячей в 12 матчах.

В предыдущем туре «Черноморец» добыл важнейшие три очка. «Моряки» в родных стенах переиграли «Львов» (2:0).

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Матчи с «Металлистом» для команды проходят традиционно неудачно. Последняя победа над харьковчанами пришлась еще на 2009 год.

«Металлист»

«Желто-синие» в последнее время выглядят ужасающе. Команда Олега Ратия проигрывает всем подряд, и уже докатилась до 10 места.

Минувший тур также не принес команде очков. На сей раз «Металлист» минимально уступил «Минаю».

Последняя победа харьковчан случилась более месяца назад. Заметно по игре команды, что дело здесь уже сугубо в психологии.

При этом оборона команды действует не лучшим образом. Особенно часто ошибается пара центрбеков, что и привело к 20 пропущенным мячам.

Прогноз и ставка

На победу «Черноморца» в этом матче можно поставить за 2.35, ничью букмекеры предлагают взять за 3.15, а победу «Металлиста» — за 3.24.

Одесситы мотивированы выбраться из опасной зоны .

«Металлист» имеет заметные трудности с надежностью тылов.

Обе команды не преуспевают в плане реализации. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.