«Краснодар»
«Быки» пока явно не преуспевают в Кубке. В своей группе команда занимает только 3 место.
Правда, ситуация вполне себе поправимая. Отставание от идущих в лидерах «Пари НН» и «Локомотива» минимальное.
Коэффициенты матча Краснодар — Локомотив
В предыдущем туре чемпионата «Краснодар» разгромно уступил. «Оренбург» не оставил «быкам» даже малейших шансов (5:1).
Поединки с железнодорожниками для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков соперники извлекли по две победы.
«Локомотив»
Нынешний сезон для «Локомотива» складывается ужасающе. Есть угроза даже вылететь из элитного дивизиона.
В минувшем туре РПЛ «Локомотив» вновь проиграл. Команда уступила в столичном дерби «Спартаку» (1:2).
Михаилу Галактионову досталось не столь крепкое хозяйство. Однако этот специалист умеет работать с перспективной молодежью.
В этой встрече у «Локомотива» есть шанс закрепиться в дуэте лидеров группы. Да и вообще, железнодорожники исторически считаются кубковой командой.
Прогноз и ставка
На победу «Краснодара» в этом матче можно поставить за 2.10, ничью букмекеры предлагают взять за 3.84, а победу «Локомотива» — за 3.56.
«Краснодар»
Обе команды в нынешнем сезоне выглядят не столь уверенно, и уж кому-то точно не удастся забить. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.