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    Забить получится не у всех

    «Краснодар» — «Локомотив». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Кубок России, 23 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Локомотив»
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    Артем Карпукас
    «Краснодар» сыграет на своем поле с «Локомотивом» в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 20:00 мск. «Краснодар» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 23 Ноября 2022 года
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    «Краснодар»

    «Быки» пока явно не преуспевают в Кубке. В своей группе команда занимает только 3 место.

    Правда, ситуация вполне себе поправимая. Отставание от идущих в лидерах «Пари НН» и «Локомотива» минимальное.

    Коэффициенты матча Краснодар — Локомотив

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    В предыдущем туре чемпионата «Краснодар» разгромно уступил. «Оренбург» не оставил «быкам» даже малейших шансов (5:1).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с железнодорожниками для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков соперники извлекли по две победы.

    «Локомотив»

    Нынешний сезон для «Локомотива» складывается ужасающе. Есть угроза даже вылететь из элитного дивизиона.

    В минувшем туре РПЛ «Локомотив» вновь проиграл. Команда уступила в столичном дерби «Спартаку» (1:2).

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    • Михаилу Галактионову досталось не столь крепкое хозяйство. Однако этот специалист умеет работать с перспективной молодежью.

    В этой встрече у «Локомотива» есть шанс закрепиться в дуэте лидеров группы. Да и вообще, железнодорожники исторически считаются кубковой командой.

    Прогноз и ставка

    На победу «Краснодара» в этом матче можно поставить за 2.10, ничью букмекеры предлагают взять за 3.84, а победу «Локомотива» — за 3.56.

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    «Краснодар» уже месяц не знает вкуса побед. «Локомотив» явно не будет отсиживаться в тылах.

    Обе команды в нынешнем сезоне выглядят не столь уверенно, и уж кому-то точно не удастся забить. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.

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    «Краснодар» — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 23.11.2022. Прогнозы на футбол. Забить получится не у всех
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