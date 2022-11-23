«Краснодар» сыграет на своем поле с «Локомотивом» в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 20:00 мск. «Краснодар» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар»

«Быки» пока явно не преуспевают в Кубке. В своей группе команда занимает только 3 место.

Правда, ситуация вполне себе поправимая. Отставание от идущих в лидерах «Пари НН» и «Локомотива» минимальное.

Коэффициенты матча Краснодар — Локомотив 1X2Новым игрокам 2.103.503.50Фрибет$40

В предыдущем туре чемпионата «Краснодар» разгромно уступил. «Оренбург» не оставил «быкам» даже малейших шансов (5:1).

Все прогнозы на футбол

Поединки с железнодорожниками для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков соперники извлекли по две победы.

«Локомотив»

Нынешний сезон для «Локомотива» складывается ужасающе. Есть угроза даже вылететь из элитного дивизиона.

В минувшем туре РПЛ «Локомотив» вновь проиграл. Команда уступила в столичном дерби «Спартаку» (1:2).

Михаилу Галактионову досталось не столь крепкое хозяйство. Однако этот специалист умеет работать с перспективной молодежью.

В этой встрече у «Локомотива» есть шанс закрепиться в дуэте лидеров группы. Да и вообще, железнодорожники исторически считаются кубковой командой.

Прогноз и ставка

На победу «Краснодара» в этом матче можно поставить за 2.10, ничью букмекеры предлагают взять за 3.84, а победу «Локомотива» — за 3.56.

«Краснодар» уже месяц не знает вкуса побед . «Локомотив» явно не будет отсиживаться в тылах.

Обе команды в нынешнем сезоне выглядят не столь уверенно, и уж кому-то точно не удастся забить. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.