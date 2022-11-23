«Оренбург»
Оренбуржцы пока не преуспевают в Кубке. Зато в РПЛ команда несколько отдалилась от опасной зоны.
В Кубке России «Оренбург» выиграл только один матч из четырех. Да и 10 пропущенный мячей — показатель ненадежности тылов.
Коэффициенты матча Оренбург — Ростов
В предыдущем туре чемпионата команда «Оренбург» выдал суперматч. Дома команда Марцела Лички разгромила «Краснодар» (5:1).
Поединки с ростовчанами для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков «газовики» проиграли три раза.
«Ростов»
Ростовчане и в чемпионате выглядят симпатично, и в Кубке имеют все шансы на проход в следующий раунд. Нынешнее 3 место в группе не устраивает, к тому же у идущего вторым «Ахмата» столько же набранных очков — 2.
В минувшем туре РПЛ «Ростов» взял три очка. Команда на выезде одолела «Крылья Советов» со счетом 1:3.
Нынешний сезон неплохо удается Дмитрию Полозу. Форвард настрелял уже 8 мячей в чемпионате, присовокупив к ним один гол в Кубке.
В этой встрече у «Ростов» есть шанс зацепиться за борьбу за второе место. Ростовчане наверняка будут активно идти в атаку.
Прогноз и ставка
На победу «Оренбурга» в этом матче можно поставить за 2.26, ничью букмекеры предлагают взять за 3.82, а победу «Ростова» — за 3.04.
«Оренбург»
Атака ростовчан обеспечит им победу. Наши прогноз и ставка — Победа «Ростова» с коэффициентом 3.04.