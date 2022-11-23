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    «Ростов» переиграет «газовиков»

    «Оренбург» — «Ростов». Прогноз, ставка (к. 3.04) на футбол, Кубок России, 23 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Ростов»
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    Дмитрий Полоз
    «Оренбург» сыграет на своем поле с «Ростовом» в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 14:00 мск. «Оренбург» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 23 Ноября 2022 года
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    «Оренбург»

    Оренбуржцы пока не преуспевают в Кубке. Зато в РПЛ команда несколько отдалилась от опасной зоны.

    В Кубке России «Оренбург» выиграл только один матч из четырех. Да и 10 пропущенный мячей — показатель ненадежности тылов.

    Коэффициенты матча Оренбург — Ростов

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    В предыдущем туре чемпионата команда «Оренбург» выдал суперматч. Дома команда Марцела Лички разгромила «Краснодар» (5:1).

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    Поединки с ростовчанами для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков «газовики» проиграли три раза.

    «Ростов»

    Ростовчане и в чемпионате выглядят симпатично, и в Кубке имеют все шансы на проход в следующий раунд. Нынешнее 3 место в группе не устраивает, к тому же у идущего вторым «Ахмата» столько же набранных очков — 2.

    В минувшем туре РПЛ «Ростов» взял три очка. Команда на выезде одолела «Крылья Советов» со счетом 1:3.

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    • Нынешний сезон неплохо удается Дмитрию Полозу. Форвард настрелял уже 8 мячей в чемпионате, присовокупив к ним один гол в Кубке.

    В этой встрече у «Ростов» есть шанс зацепиться за борьбу за второе место. Ростовчане наверняка будут активно идти в атаку.

    Прогноз и ставка

    На победу «Оренбурга» в этом матче можно поставить за 2.26, ничью букмекеры предлагают взять за 3.82, а победу «Ростова» — за 3.04.

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    «Оренбург» многовато пропускает в кубковых матчах. «Ростов» наверняка будет действовать первым номером.

    Атака ростовчан обеспечит им победу. Наши прогноз и ставка — Победа «Ростова» с коэффициентом 3.04.

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    «Оренбург» — «Ростов»: прогноз, ставка (3.04), статистика, коэффициенты матча 23.11.2022. Прогнозы на футбол. «Ростов» переиграет «газовиков»
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