«Оренбург» сыграет на своем поле с «Ростовом» в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 14:00 мск. «Оренбург» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

Оренбуржцы пока не преуспевают в Кубке. Зато в РПЛ команда несколько отдалилась от опасной зоны.

В Кубке России «Оренбург» выиграл только один матч из четырех. Да и 10 пропущенный мячей — показатель ненадежности тылов.

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В предыдущем туре чемпионата команда «Оренбург» выдал суперматч. Дома команда Марцела Лички разгромила «Краснодар» (5:1).

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Поединки с ростовчанами для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков «газовики» проиграли три раза.

«Ростов»

Ростовчане и в чемпионате выглядят симпатично, и в Кубке имеют все шансы на проход в следующий раунд. Нынешнее 3 место в группе не устраивает, к тому же у идущего вторым «Ахмата» столько же набранных очков — 2.

В минувшем туре РПЛ «Ростов» взял три очка. Команда на выезде одолела «Крылья Советов» со счетом 1:3.

Нынешний сезон неплохо удается Дмитрию Полозу. Форвард настрелял уже 8 мячей в чемпионате, присовокупив к ним один гол в Кубке.

В этой встрече у «Ростов» есть шанс зацепиться за борьбу за второе место. Ростовчане наверняка будут активно идти в атаку.

Прогноз и ставка

На победу «Оренбурга» в этом матче можно поставить за 2.26, ничью букмекеры предлагают взять за 3.82, а победу «Ростова» — за 3.04.

«Оренбург» многовато пропускает в кубковых матчах . «Ростов» наверняка будет действовать первым номером.

Атака ростовчан обеспечит им победу. Наши прогноз и ставка — Победа «Ростова» с коэффициентом 3.04.