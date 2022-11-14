«Рух» сыграет на своем поле с «Минаем» в рамках 13-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 14 ноября, начало — в 16:00 мск. «Рух» — «Минай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рух»

«Рух» не отличается стабильностью результатов. Текущая десятая позиция не устраивает, да и 11 очков явно маловато.

Вот и минувший тур команда провалила. В львовском дерби «Рух» сенсационно уступил «Львову» (2:1).

Главным бичом львовян является слабая оборона. В 11 матчах пропущено уже 18 мячей, и это, наряду с «Металлистом», худший показатель в УПЛ.

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Матчи с закарпатцами для команды проходят традиционно успешно. Из пяти последних очных встреч были выиграны две при трех паритетах.

«Минай»

Эта команда также сражается за сохранение прописки в элите. Сейчас закарпатцы находятся на 14 месте.

Вот и минувший тур также стал для команды неудачным. «Минай» дома минимально уступил «Черноморцу».

Главной проблемой команды является слабая атака. Забито всего 7 мячей, к тому же в заявку перестал попадать авторитетный форвард Евгений Селезнев.

Наверняка в этом матче закарпатцы будут рады и ничьей. Вот только добыть ее будет делом крайне непростым.

Прогноз и ставка

На победу «Руха» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Миная» — за 3.80.

«Рух» по игре выглядит сильнее соперника .

«Минай» традиционно сложно играет с львовянами.

«Рух» наверняка будет активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Руха» во 2 тайме с коэффициентом 2.30.