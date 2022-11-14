«Рух»
«Рух» не отличается стабильностью результатов. Текущая десятая позиция не устраивает, да и 11 очков явно маловато.
Вот и минувший тур команда провалила. В львовском дерби «Рух» сенсационно уступил «Львову» (2:1).
Главным бичом львовян является слабая оборона. В 11 матчах пропущено уже 18 мячей, и это, наряду с «Металлистом», худший показатель в УПЛ.
Матчи с закарпатцами для команды проходят традиционно успешно. Из пяти последних очных встреч были выиграны две при трех паритетах.
«Минай»
Эта команда также сражается за сохранение прописки в элите. Сейчас закарпатцы находятся на 14 месте.
Вот и минувший тур также стал для команды неудачным. «Минай» дома минимально уступил «Черноморцу».
Главной проблемой команды является слабая атака. Забито всего 7 мячей, к тому же в заявку перестал попадать авторитетный форвард Евгений Селезнев.
Наверняка в этом матче закарпатцы будут рады и ничьей. Вот только добыть ее будет делом крайне непростым.
Прогноз и ставка
На победу «Руха» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Миная» — за 3.80.
«Рух»
«Минай» традиционно сложно играет с львовянами.
«Рух» наверняка будет активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Руха» во 2 тайме с коэффициентом 2.30.