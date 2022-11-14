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    «Рух» додавит закарпатцев

    «Рух» — «Минай». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, УПЛ, 14 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рух» — «Минай»
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    Владимир Шаран
    «Рух» сыграет на своем поле с «Минаем» в рамках 13-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 14 ноября, начало — в 16:00 мск. «Рух» — «Минай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 14 Ноября 2022 года
    Рух В
  • Винники
    •  Рух В 16:00 Минай Минай
  • Минай
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    «Рух»

    «Рух» не отличается стабильностью результатов. Текущая десятая позиция не устраивает, да и 11 очков явно маловато.

    Вот и минувший тур команда провалила. В львовском дерби «Рух» сенсационно уступил «Львову» (2:1).

    Главным бичом львовян является слабая оборона. В 11 матчах пропущено уже 18 мячей, и это, наряду с «Металлистом», худший показатель в УПЛ.

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    Матчи с закарпатцами для команды проходят традиционно успешно. Из пяти последних очных встреч были выиграны две при трех паритетах.

    «Минай»

    Эта команда также сражается за сохранение прописки в элите. Сейчас закарпатцы находятся на 14 месте.

    Вот и минувший тур также стал для команды неудачным. «Минай» дома минимально уступил «Черноморцу».

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    • Главной проблемой команды является слабая атака. Забито всего 7 мячей, к тому же в заявку перестал попадать авторитетный форвард Евгений Селезнев.

    Наверняка в этом матче закарпатцы будут рады и ничьей. Вот только добыть ее будет делом крайне непростым.

    Прогноз и ставка

    На победу «Руха» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Миная» — за 3.80.

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    «Рух» по игре выглядит сильнее соперника.

    «Минай» традиционно сложно играет с львовянами.

    «Рух» наверняка будет активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Руха» во 2 тайме с коэффициентом 2.30.

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    «Рух» — «Минай»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 14.11.2022. Прогнозы на футбол. «Рух» додавит закарпатцев
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