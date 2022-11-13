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    Будет ли у «Интера» первая мировая в этом розыгрыше Серии А?

    «Аталанта» — «Интер». Прогноз, ставка (к. 3.70) на футбол, чемпионат Италии, 13 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Интер»
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    «Интер»
    13 ноября в Бергамо в рамках 15-го тура итальянской Серии А «Аталанта» сыграет против миланского «Интера». Стартовый свисток к данной игре прозвучит в 14:30 по мск. «Аталанта» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Ноября 2022 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 14:30 Интер Интер
  • Милан
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    «Аталанта»

    «Аталанта» превосходно стартовала в этом сезоне и даже некоторое время шла во главе турнирной таблицы Серии А. Однако в последнее время дела команды сильно пошли на спад.

    И сейчас она находится с 27 очками на шестой позиции. Правда, отставание от второй строки составляет всего лишь три очка, но ее уровень игры указывает на то, что падение будет продолжаться.

    Коэффициенты матча Аталанта — Интер

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    Так, у клуба из Бергамо в минувших четырех поединках одна победа и три фиаско. Свои две последние встречи он проиграл с одинаковым счетом по 1:2 на своем поле «Наполи» и в гостях «Лечче».

    Календарь и таблица Серии А

    «Боги» проиграли свои две последние домашние игры чемпионата. И данные фиаско стали первыми неудачами в родных стенах в этом сезоне. Ранее они трижды выиграли и два поединка свели вничью.

    «Интер»

    На данный момент «Интер» в турнирной таблице Серии А разместился с теме же 27 очками на пятой строчке. Отставание от четвертого места составляет два балла, а лидеру он уступает 11 пунктов.

    «Нерадзурри» в текущем первенстве еще не играли вничью. В пяти встречах они терпели поражения и восемь раз побеждали. Последний отрезок чемпионата коллектив Индзаги проводит удачно, потерпев лишь одну неудачу за шесть встреч, проиграв в Турине «Ювентусу» 0:2.

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    • Остальные же пять матчей в данный период миланский клуб выиграл. В прошлом же туре он просто поиздевался на своем поле над «Болоньей», разгромив ее со счетом 6:1.

    Выступление «Интера» в этом сезоне на выезде нельзя назвать успешным, ведь он проиграл четыре поединка из семи при трех мировых исходах.

    «Аталанта» не может обыграть «Интер» в семи последних очных противостояниях. В этот период пять раз оппоненты расписали ничью и дважды сильнее оказались миланцы.

    Прогноз и ставка на «Аталанта» — «Интер»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Интера» предлагают — 2.31.

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    На викторию «Аталанты» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.70.

    В данном поединке рискнем поставить на мировой исход, так как во-первых между собой эти клубы зачастую играть вничью в последнее время, а во-вторых у миланцев наконец-то должна прерваться бескомпромиссная серия.

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    «Аталанта» — «Интер»: прогноз, ставка (3.70), статистика, коэффициенты матча 13.11.2022. Прогнозы на футбол. Будет ли у «Интера» первая мировая в этом розыгрыше Серии А?
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