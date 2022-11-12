«Болонья»
Эта команда за выживание не борется, но и ни на выход в еврокубки не претендует. 12 место для «Болоньи» видится вполне характерным.
Минувший тур сложился для команды провально. На выезде «россоблу» потерпели сокрушительный разгром от «Интера» (1:6).
Коэффициенты матча Болонья — Сассуоло
Перед этим у коллектива была серия из четырех побед кряду во всех турнирах, три из которых пришлись на Серию А.
Успех в еще одной игре пришелся на Кубок Италии, где на своем поле клуб победил «Кальяри» (1:0) на своем поле.
«Сассуоло»
По итогам 13 сыгранных туров «Сассуоло» находится на 13 месте в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 16 баллов.
Причем запас перед зоной вылета составляет аж девять пунктов.
За всю турнирную дистанцию «зелено-черные» смогли отпраздновать только четыре виктории, еще четыре поединка они свели вничью и аж шесть раз уходили с поля поверженными.
Команда в последнее время выступает неудачно, проиграв четыре из шести последних игр при одной победе. При этом в трех последних матчах она не выиграла при двух поражениях.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.
Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.