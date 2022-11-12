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    Вернется ли «Болонья» на победный путь?

    «Болонья» — «Сассуоло». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, чемпионат Италии, 12 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Сассуоло»
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    «Болонья» занимает 12 место
    В субботу, 12 ноября, в 15-м туре итальянской Серии А «Болонья» на своем поле сыграет против «Сассуоло». Начало — в 22:45 по мск. «Болонья» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Ноября 2022 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 22:45 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
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    «Болонья»

    Эта команда за выживание не борется, но и ни на выход в еврокубки не претендует. 12 место для «Болоньи» видится вполне характерным.

    Минувший тур сложился для команды провально. На выезде «россоблу» потерпели сокрушительный разгром от «Интера» (1:6).

    Коэффициенты матча Болонья — Сассуоло

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    Перед этим у коллектива была серия из четырех побед кряду во всех турнирах, три из которых пришлись на Серию А.

    Все прогнозы на Серию А

    Успех в еще одной игре пришелся на Кубок Италии, где на своем поле клуб победил «Кальяри» (1:0) на своем поле.

    «Сассуоло»

    По итогам 13 сыгранных туров «Сассуоло» находится на 13 месте в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 16 баллов.

    Причем запас перед зоной вылета составляет аж девять пунктов.

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    • За всю турнирную дистанцию «зелено-черные» смогли отпраздновать только четыре виктории, еще четыре поединка они свели вничью и аж шесть раз уходили с поля поверженными.

    Команда в последнее время выступает неудачно, проиграв четыре из шести последних игр при одной победе. При этом в трех последних матчах она не выиграла при двух поражениях.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

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    Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.

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    «Болонья» — «Сассуоло»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 12.11.2022. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Болонья» на победный путь?
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