В субботу, 12 ноября, в 15-м туре итальянской Серии А «Болонья» на своем поле сыграет против «Сассуоло». Начало — в 22:45 по мск. «Болонья» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Болонья»

Эта команда за выживание не борется, но и ни на выход в еврокубки не претендует. 12 место для «Болоньи» видится вполне характерным.

Минувший тур сложился для команды провально. На выезде «россоблу» потерпели сокрушительный разгром от «Интера» (1:6).

Коэффициенты матча Болонья — Сассуоло 1X2Новым игрокам 2.303.503.00Фрибет$40

Перед этим у коллектива была серия из четырех побед кряду во всех турнирах, три из которых пришлись на Серию А.

Все прогнозы на Серию А

Успех в еще одной игре пришелся на Кубок Италии, где на своем поле клуб победил «Кальяри» (1:0) на своем поле.

«Сассуоло»

По итогам 13 сыгранных туров «Сассуоло» находится на 13 месте в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 16 баллов.

Причем запас перед зоной вылета составляет аж девять пунктов.

За всю турнирную дистанцию «зелено-черные» смогли отпраздновать только четыре виктории, еще четыре поединка они свели вничью и аж шесть раз уходили с поля поверженными.

Команда в последнее время выступает неудачно, проиграв четыре из шести последних игр при одной победе. При этом в трех последних матчах она не выиграла при двух поражениях.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.