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    Продолжатся ли успехи «Жироны»?

    «Эльче» — «Жирона». Ставка (к. 2.05) и прогноз на чемпионат Испании по футболу 8 ноября 2022 года

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    «Жирона» не проигрывает три последних матча
    В прогнозе от LiveSport.Ru рассмотрим матч 14-го тура чемпионата Испании, в котором «Эльче» примет «Жирону» на «Камп Ноу». Начало в 21:00 мск. «Эльче» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 08 Ноября 2022 года
    Эльче
  • Испания. Примера
    •  Эльче 21:00 Жирона Жирона
  • Испания. Примера
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    «Эльче»

    «Эльче» явно будет бороться за выживание в Примере. На текущий момент команда находится на последнем 20 месте в таблице.

    Команда смотрится реально слабее всех в лиге. В 13 матчах не добыто ни одной победы.

    Коэффициенты матча Эльче — Жирона

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    Недавно «Эльче» дал бой «Эспаньолу». На выезде коллектив добыл один балл (2:2).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    После этого клуб потерпел два поражения — от «Хетафе» (0:1) дома и «Вальядолида» (1:2) на выезде.

    «Жирона»

    В целом, гости звезд с неба не хватают и после 13 сыгранных матчей чемпионата В их активе 13 очков, которые они набрали благодаря трем победам и 4 ничьим.

    Тем не менее в прошлых трех турах «Жирона» показала упорство, отобрав очки у двух команд из топ-7. Каталонцы сыграли вничью с «Осасуной» и «Реалом». Оба поединка завершились со счетом 1:1.

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    • В последнем туре они и вовсе одержали неожиданную победу, обыграв на своем поле «Атлетик» (2:1). Благодаря таким результатам коллектив опережает зону вылета на два очка.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,45.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,05.

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    «Эльче» — «Жирона»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 08.11.2022. Прогнозы на футбол. Продолжатся ли успехи «Жироны»?
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