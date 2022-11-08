«Эльче»

«Эльче» явно будет бороться за выживание в Примере. На текущий момент команда находится на последнем 20 месте в таблице.

Команда смотрится реально слабее всех в лиге. В 13 матчах не добыто ни одной победы.

Коэффициенты матча Эльче — Жирона 1X2Новым игрокам 2.953.302.45Фрибет$40

Недавно «Эльче» дал бой «Эспаньолу». На выезде коллектив добыл один балл (2:2).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

После этого клуб потерпел два поражения — от «Хетафе» (0:1) дома и «Вальядолида» (1:2) на выезде.

«Жирона»

В целом, гости звезд с неба не хватают и после 13 сыгранных матчей чемпионата В их активе 13 очков, которые они набрали благодаря трем победам и 4 ничьим.

Тем не менее в прошлых трех турах «Жирона» показала упорство, отобрав очки у двух команд из топ-7. Каталонцы сыграли вничью с «Осасуной» и «Реалом». Оба поединка завершились со счетом 1:1.

В последнем туре они и вовсе одержали неожиданную победу, обыграв на своем поле «Атлетик» (2:1). Благодаря таким результатам коллектив опережает зону вылета на два очка.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,45.

Успех хозяев поля оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,05.