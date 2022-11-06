«Вест Хэм» сыграет на своем поле с «Кристал Пэлас» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 17:00 мск. «Вест Хэм» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. Лондонцы только тринадцатые, да и атака явно проседает — всего 11 забитых мячей.

В предыдущем туре «молотобойцы» не добыли даже балл. «Вест Хэм» на выезде потерпел минимальное поражение от «Кристал Пэлас».

Коэффициенты матча Вест Хэм — Кристал Пэлас 1X2Новым игрокам 1.883.504.30Фрибет$40

«Вест Хэм» вполне себе прилично обороняется. В 13 матчах пропущено всего 13 мячей.

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Матчи с «Кристал Пэлас» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков команда выиграла дважды при одной коллизии.

«Кристал Пэлас»

Эта команда традиционно является середняком лиги. Нынешнее 10 место в этом плане выглядит показательным.

Минувший тур также стал для лондонцев успешным. Дома «Кристал Пэлас» минимально одолел «Саутгемптон».

Лондонцы крайне нестабильны. Зачастую успешные поединки у них чередуются с откровенно блеклыми.

«Кристал Пэлас» наверняка постарается дать бой землякам. Правда, для этого нужно решить проблемы с надежностью собственных тылов.

Прогноз и ставка

На победу «Вест Хэма» в этом матче можно поставить за 1.90, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Кристал Пэлас» — за 4.20.

«Вест Хэм» не проигрывал «Кристал Пэлас» уже почти три года. «Кристал Пэлас» имеет проблемы в обороне .

«Молотобойцы» имеют сбалансированный состав, и наверняка с первых минут будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Вест Хэма» в 1 тайме с коэффициентом 2.60.