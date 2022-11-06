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    «Молотобойцы» быстро разберутся с земляками

    «Вест Хэм» — «Кристал Пэлас». Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, АПЛ, 6 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Кристал Пэлас»
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    Джаррод Боуэн
    «Вест Хэм» сыграет на своем поле с «Кристал Пэлас» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 17:00 мск. «Вест Хэм» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Ноября 2022 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 17:00 Кристал Пэлас Кристал Пэлас
  • Лондон
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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. Лондонцы только тринадцатые, да и атака явно проседает — всего 11 забитых мячей.

    В предыдущем туре «молотобойцы» не добыли даже балл. «Вест Хэм» на выезде потерпел минимальное поражение от «Кристал Пэлас».

    Коэффициенты матча Вест Хэм — Кристал Пэлас

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    «Вест Хэм» вполне себе прилично обороняется. В 13 матчах пропущено всего 13 мячей.

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    Матчи с «Кристал Пэлас» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков команда выиграла дважды при одной коллизии.

    «Кристал Пэлас»

    Эта команда традиционно является середняком лиги. Нынешнее 10 место в этом плане выглядит показательным.

    Минувший тур также стал для лондонцев успешным. Дома «Кристал Пэлас» минимально одолел «Саутгемптон».

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    • Лондонцы крайне нестабильны. Зачастую успешные поединки у них чередуются с откровенно блеклыми.

    «Кристал Пэлас» наверняка постарается дать бой землякам. Правда, для этого нужно решить проблемы с надежностью собственных тылов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Вест Хэма» в этом матче можно поставить за 1.90, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Кристал Пэлас» — за 4.20.

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    «Вест Хэм» не проигрывал «Кристал Пэлас» уже почти три года. «Кристал Пэлас» имеет проблемы в обороне.

    «Молотобойцы» имеют сбалансированный состав, и наверняка с первых минут будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Вест Хэма» в 1 тайме с коэффициентом 2.60.

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    «Вест Хэм» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 06.11.2022. Прогнозы на футбол. «Молотобойцы» быстро разберутся с земляками
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