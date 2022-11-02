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    «Бенфика» наберет очки в результативном поединке

    «Маккаби» Хайфа — «Бенфика». Ставки (к. 2.23) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 2 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Маккаби» Хайфа — «Бенфика»
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    Жоау Мариу
    2 ноября, 6-й тур групповой стадии Лиги чемпионов, группа H — «Маккаби» в Хайфе примет «Бенфику». Игра стартует в 23:00 мск. «Маккаби» Хайфа — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 02 Ноября 2022 года
    Маккаби Хф
  • Хайфа
    •  Маккаби Хф 23:00 Бенфика Бенфика
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    «Маккаби» Хайфа

    Для хозяев этот матч крайне важен. В случае положительного результата и потери очков у «Ювентуса», «Маккаби» пройдет в плей-офф Лиги Европы.

    Сейчас у команды равное количество очков с «бьянконери» (3), которые сыграют дома с ПСЖ. Шанс на успех у коллектива из Хайфы есть.

    Коэффициенты матча Маккаби Хф — Бенфика

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    В прошлом туре «Маккаби» потерпел сокрушительное поражение от ПСЖ, пропустив 7 мячей. Счет составил 2:7. А вот туром ранее клуб одержал важную победу над «Юве» (2:0), не дав ему уйти вперед, сохранив тем самым шансы на плей-офф.

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    У команды 4 победы подряд на домашнем стадионе, при одном пропущенном мяче.

    «Бенфика»

    «Орлы» уже обеспечили себе выход в плей-офф ЛЧ, но у них есть шанс побороться за первое место в группе. Подопечные Шмидта набрали те же 11 очков, что и ПСЖ.

    У «Бенфики» две ничьи с «парижанами» (1:1, 1:1), две победы над «Юве» (4:3, 2:1). «Маккаби» гости обыграли в самом начале групповой стадии (2:0).

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    • В последних матчах «Бенфика» была особенно опасна в атаке. После 4 мячей в ворота «Ювентуса» она оформила 5 голов в поединке с «Шавишем» (5:0) в рамках чемпионата Португалии.

    «Красно-белые» потеряли основного полузащитника Энцо Фернандеса. Под вопросом полузащитник Юлиан Дракслер.

    Прогноз и ставка

    Никаких сюрпризов от букмекеров4.70 на «Маккаби» и 1.69 на «Бенфику». Ничья выставлена с коэффициентом 4.30.

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    Матч вряд ли будет скучным. «Маккаби» терять нечего. Команда пойдет вперед добывать путевку в плей-офф Лиги Европы. «Бенфика» в качестве мотивации использует возможность обойти ПСЖ, хотя тут многое будет зависеть от ПСЖ.

    Местами ждем открытого футбола. «Бенфика» — 2-я команда группы по результативности. У «Маккаби» больше всего пропущенных голов. Ставка — победа «Бенфики» и ТБ 2.5 за 2.23.

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    «Маккаби» Хайфа — «Бенфика»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 02.11.2022. Прогнозы на футбол. «Бенфика» наберет очки в результативном поединке
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