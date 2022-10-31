«Эльче» сыграет на своем поле с «Хетафе» в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 31 октября, начало — в 22:00 мск. «Эльче» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эльче»

«Эльче» явно будет бороться за выживание в Примере. На текущий момент команда находится на последнем 20 месте в таблице.

Команда смотрится реально слабее всех в лиге. В 11 матчах не добыто ни одной победы.

Коэффициенты матча Эльче — Хетафе 1X2Новым игрокам 2.703.002.85Фрибет$40

В своем последнем поединке «Эльче» дал бой «Эспаньолу». На выезде команда добыла один балл (2:2).

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При всей своей плохой форме, стоит отметить, что коллектив потерпел только одно поражение в последних четырех матчах при трех ничьих.

«Хетафе»

«Хетафе» в нынешнем сезоне выглядит крайне неубедительно. Нынешнее 16 место в Примере едва ли можно считать приемлемой диспозицией.

Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 11 матчах пропущено 19 мячей.

«Хетафе» в своем последнем матче добыл один балл. На выезде команда сыграла вничью с «Сельтой» (1:1).

На сегодня у коллектива из пригорода Мадрида серия из трех мировых кряду после двух поражений подряд.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,70.

Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,00.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.