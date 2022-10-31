ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ТунисВ ожидании ЧМ-2022. Орлы Карфагена Лионель МессиПобедители и неудачники. Провал испанских клубов, неожиданный успех «Интера» и Симоне Индзаги, рекорд Месси и драма в Лондоне Ислам МахачевИслам Махачев новый король в легком дивизионе UFC. Победная серия Чарльза Оливейры подошла к концу
  • 00:00
    • «Барселона» вырвала победу у «Валенсии» благодаря голу Левандовского
  • 23:42
    • «Лидс» вырвал победу у «Ливерпуля» на «Энфилде»
  • 21:00
    • Гол Медины принес ЦСКА победу над «Локо» в столичном дерби
  • 19:19
    • «Кадис» вырвал победу у «Атлетико» на 9-й добавленной минуте
  • 18:58
    • «Тоттенхэм» отыгрался с 0:2 и победил в матче с «Борнмутом»
  • 18:58
    • «Челси» разгромно проиграл «Брайтону», дважды забив в свои ворота
  • 18:29
    • «Бавария» разгромила «Майнц», «Лейпциг» победил «Байер»
    Все новости спорта

    Позволит ли «Хетафе» подняться «Эльче» со дна?

    «Эльче» — «Хетафе». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Примера, 31 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Эльче Прогнозы на Хетафе Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Эльче» — «Хетафе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Хетафе» идет на 16 месте
    «Эльче» сыграет на своем поле с «Хетафе» в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 31 октября, начало — в 22:00 мск. «Эльче» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 31 Октября 2022 года
    Эльче
  • Испания. Примера
    •  Эльче 23:00 Хетафе Хетафе
  • Хетафе
    •

    «Эльче»

    «Эльче» явно будет бороться за выживание в Примере. На текущий момент команда находится на последнем 20 месте в таблице.

    Команда смотрится реально слабее всех в лиге. В 11 матчах не добыто ни одной победы.

    Коэффициенты матча Эльче — Хетафе

    1X2Новым игрокам
  • 2.703.002.85Фрибет$40
    •

    В своем последнем поединке «Эльче» дал бой «Эспаньолу». На выезде команда добыла один балл (2:2).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    При всей своей плохой форме, стоит отметить, что коллектив потерпел только одно поражение в последних четырех матчах при трех ничьих.

    «Хетафе»

    «Хетафе» в нынешнем сезоне выглядит крайне неубедительно. Нынешнее 16 место в Примере едва ли можно считать приемлемой диспозицией.

    Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 11 матчах пропущено 19 мячей.

  • Они играли за «Реал». Это’о, Фабиньо, Камбьяссо и еще 14 футболистов, которые, оказывается, выступали за «Мадрид»
  • В «Реале» далеко не всегда умели разглядеть в молодых игроках будущих звезд
  • 26/10/2022

    • «Хетафе» в своем последнем матче добыл один балл. На выезде команда сыграла вничью с «Сельтой» (1:1).

    На сегодня у коллектива из пригорода Мадрида серия из трех мировых кряду после двух поражений подряд.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,70.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,00.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сочи — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Автомобилист — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  4.40
  • Прогноз на матч Рубин — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Медведев — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Монако — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.66
  • Прогноз на матч Гетеборг — Хеккен
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Унион — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эльче» — «Хетафе»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 31.10.2022. Прогнозы на футбол. Позволит ли «Хетафе» подняться «Эльче» со дна?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры