«Эльче»
«Эльче» явно будет бороться за выживание в Примере. На текущий момент команда находится на последнем 20 месте в таблице.
Команда смотрится реально слабее всех в лиге. В 11 матчах не добыто ни одной победы.
Коэффициенты матча Эльче — Хетафе
В своем последнем поединке «Эльче» дал бой «Эспаньолу». На выезде команда добыла один балл (2:2).
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При всей своей плохой форме, стоит отметить, что коллектив потерпел только одно поражение в последних четырех матчах при трех ничьих.
«Хетафе»
«Хетафе» в нынешнем сезоне выглядит крайне неубедительно. Нынешнее 16 место в Примере едва ли можно считать приемлемой диспозицией.
Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 11 матчах пропущено 19 мячей.
«Хетафе» в своем последнем матче добыл один балл. На выезде команда сыграла вничью с «Сельтой» (1:1).
На сегодня у коллектива из пригорода Мадрида серия из трех мировых кряду после двух поражений подряд.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,70.
Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,00.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.