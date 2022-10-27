ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стивен ДжеррардДжеррард в «Астон Вилле»: скучный футбол, проблемы с атакой и безжалостное увольнение «Барселона» — один из лидеров Ла Лиги Спокойствие Мадрида и Барселоны Килиан Мбаппе и НеймарБескультурье. ПСЖ полон ярких звезд, но не имеет клубной культуры
    Все новости спорта

    Потеряет ли «Славия» шансы на плей-офф Лиги конференций?

    «Балкани» — «Славия» Прага. Прогноз, ставка (к. 2.75) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 5, квартет F, 27 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Балкани Прогнозы на Славия Прага Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Балкани» — «Славия» Прага
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Славия» идет на 3 месте
    В четверг, 27 октября «Балкани» дома сыграет против «Славии» Праги в рамках 5-го тура Лиги конференций. Квартет F. Начало битвы — в 22:00 (мск). «Балкани» — «Славия» Прага: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Группа G 27 Октября 2022 года
    Балкани
  • Сува-Река
    •  Балкани 22:00 Славия П Славия П
  • Прага
    •

    «Балкани»

    «Балкани» находится на последнем месте в своем квартете. Правда, у грядущего соперника также 4 очка.

    Причем косовары забивают чаще всех в группе. При 8 забитых мячах команда пропустила девять голов.

    Тем не менее, коллектив потерпел два поражения на этой стадии Лиги конференций, но не проигрывает три игры кряду во всех турнирах.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Предыдущий тур своего чемпионата «Балкани» провел не слишком удачно. На выезде команда сыграла вничью с «Дуканджини» (1:1) и потенциально лидирует.

    «Славия»

    Пражский клуб в аналогичной ситуации — 4 очка и 3 строчка в турнирной таблице с отставанием в три балла от лидера «Сивасспора» и «Клужа».

    «Славия» в этом розыгрыше сыграла вничью с «Сивасспором» (1:1), победила «Балкани» (3:2) и дважды проиграла «Клужу» (0:1 и 0:2).

  • Футбол — это жизнь. За что мы любим и ненавидим его?
  • За что мы любим самую популярную игру с мячом и что в ней терпеть не можем?
  • 05/10/2022

    • В чемпионате Чехии «Славия» продолжает идти на 2-м месте в регулярном первенстве. Отставание от лидера «Виктории» — четыре балла.

    И все же, в последних трех поединках во всех турнирах клуб одержал три победы и пропустил лишь один мяч.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,53.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Успех хозяев поля оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч СКА — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Интер — Виктория
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Брюгге — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аякс — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.06
  • Экспресс дня 26 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.00
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Балкани» — «Славия» Прага: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 27.10.2022. Прогнозы на футбол. Потеряет ли «Славия» шансы на плей-офф Лиги конференций?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры