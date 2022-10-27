В четверг, 27 октября «Балкани» дома сыграет против «Славии» Праги в рамках 5-го тура Лиги конференций. Квартет F. Начало битвы — в 22:00 (мск). «Балкани» — «Славия» Прага: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Балкани»

«Балкани» находится на последнем месте в своем квартете. Правда, у грядущего соперника также 4 очка.

Причем косовары забивают чаще всех в группе. При 8 забитых мячах команда пропустила девять голов.

Тем не менее, коллектив потерпел два поражения на этой стадии Лиги конференций, но не проигрывает три игры кряду во всех турнирах.

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Предыдущий тур своего чемпионата «Балкани» провел не слишком удачно. На выезде команда сыграла вничью с «Дуканджини» (1:1) и потенциально лидирует.

«Славия»

Пражский клуб в аналогичной ситуации — 4 очка и 3 строчка в турнирной таблице с отставанием в три балла от лидера «Сивасспора» и «Клужа».

«Славия» в этом розыгрыше сыграла вничью с «Сивасспором» (1:1), победила «Балкани» (3:2) и дважды проиграла «Клужу» (0:1 и 0:2).

В чемпионате Чехии «Славия» продолжает идти на 2-м месте в регулярном первенстве. Отставание от лидера «Виктории» — четыре балла.

И все же, в последних трех поединках во всех турнирах клуб одержал три победы и пропустил лишь один мяч.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,53.

Успех хозяев поля оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.