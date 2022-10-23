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    Голевой обмен во втором тайме заказывали?!

    «Лилль» — «Монако». Прогноз, ставка (к. 2.75) на футбол, Лига 1, 23 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Монако»
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    Александр Головин
    «Лилль» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 12-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 23 октября, начало — в 21:45 мск. «Лилль» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 23 Октября 2022 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 21:45 Монако Монако
  • Монако
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    «Лилль»

    «Лилль» пока не блещет в чемпионате. «Доги» всего лишь седьмые, но вполне способны подняться повыше.

    Правда, с обороной у команды не все так позитивно. В 11 матчах «Лилль» пропустил уже 18 раз.

    Коэффициенты матча Лилль — Монако

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    В своем последнем поединке «Лилль» победил. На выезде «доги» загрызли слабенький «Страсбург» (0:3).

    Все прогнозы на Лигу 1

    «Лилль» традиционно сложно играет с «Монако». Из пяти последних очных поединков команда выиграла лишь однажды.

    «Монако»

    «Монако» в нынешнем сезоне выглядит скромновато. Нынешнее 6 место в Лиге 1 едва ли можно считать приемлемой диспозицией.

    Правда, победы даются монегаскам натужно. В 11 матчах команда выиграла только 6 раз.

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    • «Монако» в своем последнем матче потерял очки. Дома монегаски не сумели одолеть «Клермон» (1:1).

    Наверняка «Монако» будет активно атаковать. Виссам Бен Йеддер способен сделать разницу.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лилля» в этом матче можно поставить за 2.45, ничью букмекеры предлагают взять за 3.70, а победу «Монако» — за 2.70.

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    «Лилль» неплохо выглядит в атаке. «Монако» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей.

    Соперники наверняка прибавят в активности после перерыва. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 2.75.

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    «Лилль» — «Монако»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 23.10.2022. Прогнозы на футбол. Голевой обмен во втором тайме заказывали?!
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