«Лилль» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 12-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 23 октября, начало — в 21:45 мск. «Лилль» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

«Лилль» пока не блещет в чемпионате. «Доги» всего лишь седьмые, но вполне способны подняться повыше.

Правда, с обороной у команды не все так позитивно. В 11 матчах «Лилль» пропустил уже 18 раз.

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В своем последнем поединке «Лилль» победил. На выезде «доги» загрызли слабенький «Страсбург» (0:3).

Все прогнозы на Лигу 1

«Лилль» традиционно сложно играет с «Монако». Из пяти последних очных поединков команда выиграла лишь однажды.

«Монако»

«Монако» в нынешнем сезоне выглядит скромновато. Нынешнее 6 место в Лиге 1 едва ли можно считать приемлемой диспозицией.

Правда, победы даются монегаскам натужно. В 11 матчах команда выиграла только 6 раз.

«Монако» в своем последнем матче потерял очки. Дома монегаски не сумели одолеть «Клермон» (1:1).

Наверняка «Монако» будет активно атаковать. Виссам Бен Йеддер способен сделать разницу.

Прогноз и ставка

На победу «Лилля» в этом матче можно поставить за 2.45, ничью букмекеры предлагают взять за 3.70, а победу «Монако» — за 2.70.

«Лилль» неплохо выглядит в атаке . «Монако» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей.

Соперники наверняка прибавят в активности после перерыва. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 2.75.