«Лилль»
«Лилль» пока не блещет в чемпионате. «Доги» всего лишь седьмые, но вполне способны подняться повыше.
Правда, с обороной у команды не все так позитивно. В 11 матчах «Лилль» пропустил уже 18 раз.
Коэффициенты матча Лилль — Монако
В своем последнем поединке «Лилль» победил. На выезде «доги» загрызли слабенький «Страсбург» (0:3).
«Лилль» традиционно сложно играет с «Монако». Из пяти последних очных поединков команда выиграла лишь однажды.
«Монако»
«Монако» в нынешнем сезоне выглядит скромновато. Нынешнее 6 место в Лиге 1 едва ли можно считать приемлемой диспозицией.
Правда, победы даются монегаскам натужно. В 11 матчах команда выиграла только 6 раз.
«Монако» в своем последнем матче потерял очки. Дома монегаски не сумели одолеть «Клермон» (1:1).
Наверняка «Монако» будет активно атаковать. Виссам Бен Йеддер способен сделать разницу.
Прогноз и ставка
На победу «Лилля» в этом матче можно поставить за 2.45, ничью букмекеры предлагают взять за 3.70, а победу «Монако» — за 2.70.
«Лилль»
Соперники наверняка прибавят в активности после перерыва. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 2.75.