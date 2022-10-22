«Локомотив»
Октябрь железнодорожники начали с того, что в РПЛ на своем поле уступили дома «Уралу» (2:4), а потом на выезде были разгромлены «Сочи» со счетом 0:4.
После этого руководство «Локо» уволило главного тренера Йозефа Циннбауэра и его штаб (фактический руководивший командой Марвин Комппер был уволен еще раньше).
Под временным руководством Заура Хапова и Андрея Федорова железнодорожники в РПЛ победили на выезде «Торпедо» (1:0), а в Кубке России справились с «Химками» (1:0).
Прогнозы на чемпионат России по футболу
После 13 туров РПЛ «Локомотив» с 12 очками и разницей мячей 16-26 идет на 14-м месте в турнирной таблице. 4 гола у Миранчука.
«Динамо»
В конце сентября подопечные Славиши Йокановича дома проиграли «Зениту» (0:2) в чемпионате России, а в Кубке уступили по пенальти «Оренбургу» на выезде — 2:2 (3:4).
Октябрь «Динамо» начало с того, что в матчах чемпионата России уступило «Ахмату» (1:2) в Грозном и поделило очки с ЦСКА на выезде — 1:1.
В последних матчах бело-голубые дома победили «Оренбург» (3:2) в матче РПЛ, а в Кубке России на своем поле справились с «Ростовом» (2:1).
С 20 очками после 13 туров «Динамо» идет на 6-м месте в таблице РПЛ, разница мячей 21-16, 5 голов у Смолова.
Прогноз и ставка
На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.65, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Динамо» — 2.65.
В пяти последних очных официальных встречах «Динамо» дважды победило и трижды сыграло вничью с «Локо». Три матча были верховыми, в 4 забивали обе команды.
Прогноз:
Интересны варианты ставок