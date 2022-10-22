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    «Динамо» продлит свою беспроигрышную серию матчей с «Локо»?

    «Локомотив» — «Динамо». Ставка (к. 2.11) и прогноз на чемпионат России по футболу, 22 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Динамо»
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    «Динамо»
    В субботу, 22 октября, московский «Локомотив» примет «Динамо» в рамках 14-го тура РПЛ. Матч на «РЖД Арене» начнется в 19:00 (мск). «Локомотив» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 22 Октября 2022 года
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    «Локомотив»

    Октябрь железнодорожники начали с того, что в РПЛ на своем поле уступили дома «Уралу» (2:4), а потом на выезде были разгромлены «Сочи» со счетом 0:4.

    После этого руководство «Локо» уволило главного тренера Йозефа Циннбауэра и его штаб (фактический руководивший командой Марвин Комппер был уволен еще раньше).

    Под временным руководством Заура Хапова и Андрея Федорова железнодорожники в РПЛ победили на выезде «Торпедо» (1:0), а в Кубке России справились с «Химками» (1:0).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 13 туров РПЛ «Локомотив» с 12 очками и разницей мячей 16-26 идет на 14-м месте в турнирной таблице. 4 гола у Миранчука.

    «Динамо»

    В конце сентября подопечные Славиши Йокановича дома проиграли «Зениту» (0:2) в чемпионате России, а в Кубке уступили по пенальти «Оренбургу» на выезде — 2:2 (3:4).

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    • Октябрь «Динамо» начало с того, что в матчах чемпионата России уступило «Ахмату» (1:2) в Грозном и поделило очки с ЦСКА на выезде — 1:1.

    В последних матчах бело-голубые дома победили «Оренбург» (3:2) в матче РПЛ, а в Кубке России на своем поле справились с «Ростовом» (2:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    С 20 очками после 13 туров «Динамо» идет на 6-м месте в таблице РПЛ, разница мячей 21-16, 5 голов у Смолова.

    Прогноз и ставка

    На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.65, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Динамо» — 2.65.

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    В пяти последних очных официальных встречах «Динамо» дважды победило и трижды сыграло вничью с «Локо». Три матча были верховыми, в 4 забивали обе команды.

    Прогноз: «Динамо» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.61 и ТБ 2,5 за 1.75.

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    «Локомотив» — «Динамо»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 22.10.2022. Прогнозы на футбол. «Динамо» продлит свою беспроигрышную серию матчей с «Локо»?
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