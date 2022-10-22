В субботу, 22 октября, московский «Локомотив» примет «Динамо» в рамках 14-го тура РПЛ. Матч на «РЖД Арене» начнется в 19:00 (мск). «Локомотив» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Октябрь железнодорожники начали с того, что в РПЛ на своем поле уступили дома «Уралу» (2:4), а потом на выезде были разгромлены «Сочи» со счетом 0:4.

После этого руководство «Локо» уволило главного тренера Йозефа Циннбауэра и его штаб (фактический руководивший командой Марвин Комппер был уволен еще раньше).

Под временным руководством Заура Хапова и Андрея Федорова железнодорожники в РПЛ победили на выезде «Торпедо» (1:0), а в Кубке России справились с «Химками» (1:0).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 13 туров РПЛ «Локомотив» с 12 очками и разницей мячей 16-26 идет на 14-м месте в турнирной таблице. 4 гола у Миранчука.

«Динамо»

В конце сентября подопечные Славиши Йокановича дома проиграли «Зениту» (0:2) в чемпионате России, а в Кубке уступили по пенальти «Оренбургу» на выезде — 2:2 (3:4).

Октябрь «Динамо» начало с того, что в матчах чемпионата России уступило «Ахмату» (1:2) в Грозном и поделило очки с ЦСКА на выезде — 1:1.

В последних матчах бело-голубые дома победили «Оренбург» (3:2) в матче РПЛ, а в Кубке России на своем поле справились с «Ростовом» (2:1).

Календарь и таблица РПЛ

С 20 очками после 13 туров «Динамо» идет на 6-м месте в таблице РПЛ, разница мячей 21-16, 5 голов у Смолова.

Прогноз и ставка

На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.65, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Динамо» — 2.65.

В пяти последних очных официальных встречах «Динамо» дважды победило и трижды сыграло вничью с «Локо». Три матча были верховыми, в 4 забивали обе команды.

Прогноз: «Динамо» не проиграет верховой матч .