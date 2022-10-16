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    В матче будет забито 2-3 мяча

    «Леванте» — «Леганес». Прогноз, ставка (к. 1.94) на футбол, чемпионат Испании, 16 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Леганес»
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    «Леванте»
    «Леванте» на своем поле примет «Леганес» в рамках 11-го тура испанской Сегунды. Поединок состоится 16 октября и начнется в 15:00 по мск. «Леванте» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 16 Октября 2022 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 15:00 Леганес Леганес
  • Леганес
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    «Леванте»

    «Леванте» по итогам прошлого сезона понизился в классе, вылетев из Примеры. В элите клуб финишировал на предпоследней позиции, заработав всего 35 очков в 38 играх.

    В Сегунде «лягушки» пока выступают не лучшим образом и на текущий момент идут в середине турнирной таблицы, имея в активе 13 очков. От зоны плей-офф они отстают на четыре пункта.

    Коэффициенты матча Леванте — Леганес

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    Клуб из Валенсии по три раза побеждал и проигрывал, а также четыре игры свел вничью. В минувшем туре он на выезде переиграл со счетом 1:0 «Мирандес». И данной викторией он прервал свою 4-матчевую безвыигрышную серию, где трижды уступал.

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    На своей арене «Леванте » в текущем первенстве выиграл только две встречи из пяти проведенных. Два раз он еще терпел фиаско и одну игру завершил мировым исходом.

    «Леганес»

    «Леганес», который еще пару лет тому назад играл в Примере, превратился в середняка Сегунды. Так, в прошлом сезоне он финишировал на 12-й строке в турнирной таблице.

    Этот же чемпионат «огурцы» проводят пока слабо и на данный момент расположились с десятью очками вблизи зоны вылета, опережая ее лишь по разности мячей.

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    • Правда, в последнем отрезке клуб из пригорода Мадрида выступает превосходно, выиграв свои две последние игры, поочередно одолев в гостях 2:1 «Картахену» и 1:0 дома «Малагу».

    Стоит отметить, «Леганеса» в данном первенстве на выезде потерпел четыре фиаско за пять проведенных матчей при одном победном результате.

    В пяти последних очных противостояниях этих клубов четыре раза сильнее были «лягушки» и только раз победили «огурцы». К слову, в четырех из пяти этих встреч забивалось 2-3 мяча.

    Прогноз и ставка на «Леванте» — «Леганес»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леванте» предлагают — 2.05.

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    На викторию «Леганеса» дают — 3.78, ничья оценена — в 3.28.

    Статистика игр этих клубов указывает на то, что зачастую в очных встречах забивается 2-3 мяча за поединок. В общем, именно на такое количество голов мы и рекомендуем ставить.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Леванте» — «Леганес»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 16.10.2022. Прогнозы на футбол. В матче будет забито 2-3 мяча
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