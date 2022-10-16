«Верона» сыграет против «Милана» в рамках домашнего матча 10-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 16 октября, начало — в 21:45 мск. «Верона» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верона»

Веронцы оказались в зоне вылета Серии А. Сейчас у них 5 очков после 9 туров и они занимают 18-е место.

Команда из одноименного города проиграла четыре последних матча в Серии А, уступив «Лацио» и «Фиорентине» с одинаковым счетом 0:2, а также «Удинезе» и «Салернитане» с одинаковым счетом 1:2.

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Перед этим она одержала свою первую победу в сезоне, выиграв у «Сампдории» 2:1.

Все прогнозы на Серию А

Всего у «Вероны» 1 победа, две ничьи и 6 поражений, а также отрицательная разница голов, которая составляет -9.

«Милан»

Миланцы в нынешнем сезоне вряд ли походят на фаворита Серии А. Действующий чемпион пока только пятый.

Отставание от зоны Лиги чемпионов измеряется не очками, а дополнительными показателями. Лидер «Наполи» оторвался от клуба на три балла.

Да и в Лиге чемпионов дела у «россонери» идут явно не лучшим образом. В четырех турах «Милан» набрал лишь 4 очка и занимает только третье место.

Вот и в своем предыдущем поединке команда полностью провалилась. Коллектив уступил на своем поле «Челси» (0:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,53.

Успех хозяев поля оценивается в 5,80, тогда как ничья — 4,20.

Наши прогноз и ставка — «Верона» не забьет за 2,20.