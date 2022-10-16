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    Поднимется ли «Милан» в зону Лиги чемпионов?

    «Верона» — «Милан». Прогноз (к. 2.20) и ставки на чемпионат Италии 16 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Верона» — «Милан»
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    «Милан» идет на 5 месте
    «Верона» сыграет против «Милана» в рамках домашнего матча 10-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 16 октября, начало — в 21:45 мск. «Верона» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 16 Октября 2022 года
    Верона
  • Верона
    •  Верона 21:45 Милан Милан
  • Милан
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    «Верона»

    Веронцы оказались в зоне вылета Серии А. Сейчас у них 5 очков после 9 туров и они занимают 18-е место.

    Команда из одноименного города проиграла четыре последних матча в Серии А, уступив «Лацио» и «Фиорентине» с одинаковым счетом 0:2, а также «Удинезе» и «Салернитане» с одинаковым счетом 1:2.

    Коэффициенты матча Верона — Милан

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    Перед этим она одержала свою первую победу в сезоне, выиграв у «Сампдории» 2:1.

    Все прогнозы на Серию А

    Всего у «Вероны» 1 победа, две ничьи и 6 поражений, а также отрицательная разница голов, которая составляет -9.

    «Милан»

    Миланцы в нынешнем сезоне вряд ли походят на фаворита Серии А. Действующий чемпион пока только пятый.

    Отставание от зоны Лиги чемпионов измеряется не очками, а дополнительными показателями. Лидер «Наполи» оторвался от клуба на три балла.

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    • Да и в Лиге чемпионов дела у «россонери» идут явно не лучшим образом. В четырех турах «Милан» набрал лишь 4 очка и занимает только третье место.

    Вот и в своем предыдущем поединке команда полностью провалилась. Коллектив уступил на своем поле «Челси» (0:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,53.

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    Успех хозяев поля оценивается в 5,80, тогда как ничья — 4,20.

    Наши прогноз и ставка — «Верона» не забьет за 2,20.

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    «Верона» — «Милан»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 16.10.2022. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Милан» в зону Лиги чемпионов?
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