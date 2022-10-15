«Лорьян»
«Лорьян» на текущий момент находится на 2 месте. Команда выглядит очень симпатично, и ее подъем не назовешь чистой случайностью.
Причем скромный клуб проиграл лишь один матч из десяти сыгранных в чемпионате. Правда, пропускает команда частенько: 14 голов.
Коэффициенты матча Лорьян — Реймс
Свой последний поединок дерзкий выскочка провел продуктивно. «Лорьян» на выезде переиграл «Брест» (1:2).
«Лорьян» традиционно успешно противостоит «Реймсу». Из пяти последних очных встреч команда выиграла три раза при одной неудаче.
«Реймс»
Эта команда традиционно пребывает в нижней части таблицы. «Реймс» осел на 15 строчке, набрав 8 очков.
Причем команда опережает опасную зону лишь по дополнительным показателям. Да и выиграл «Реймс» лишь однажды.
Зато свой последний поединок «Реймс» сыграл весьма успешно. Дома команда отобрала очки у самого ПСЖ (0:0).э
Правда, полтора месяца без побед — явно не катализатор для улучшения психологического состояния игроков. Однако «Реймс» мотивирован подняться хотя бы в середину таблицы.
Прогноз и ставка
На победу «Лорьяна» в этом матче можно поставить за 2.25, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Реймса» — за 3.25.
«Лорьян»
«Лорьян» проводит блестящий турнирный отрезок. Наши прогноз и ставка — Победа «Лорьяна» с коэффициентом 2.25.