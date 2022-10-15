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    «Лорьян» добудет седьмую победу к ряду

    «Лорьян» — «Реймс». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Лига 1, 15 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лорьян» — «Реймс»
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    Данго Уаттара
    «Лорьян» сыграет на своем поле с «Реймсом» в рамках 11-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 15 октября, начало — в 18:00 мск. «Лорьян» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 15 Октября 2022 года
    Лорьян
  • Франция. Лига 1
    •  Лорьян 18:00 Реймс Реймс
  • Франция. Лига 1
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    «Лорьян»

    «Лорьян» на текущий момент находится на 2 месте. Команда выглядит очень симпатично, и ее подъем не назовешь чистой случайностью.

    Причем скромный клуб проиграл лишь один матч из десяти сыгранных в чемпионате. Правда, пропускает команда частенько: 14 голов.

    Коэффициенты матча Лорьян — Реймс

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    Свой последний поединок дерзкий выскочка провел продуктивно. «Лорьян» на выезде переиграл «Брест» (1:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    «Лорьян» традиционно успешно противостоит «Реймсу». Из пяти последних очных встреч команда выиграла три раза при одной неудаче.

    «Реймс»

    Эта команда традиционно пребывает в нижней части таблицы. «Реймс» осел на 15 строчке, набрав 8 очков.

    Причем команда опережает опасную зону лишь по дополнительным показателям. Да и выиграл «Реймс» лишь однажды.

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    • Зато свой последний поединок «Реймс» сыграл весьма успешно. Дома команда отобрала очки у самого ПСЖ (0:0).э

    Правда, полтора месяца без побед — явно не катализатор для улучшения психологического состояния игроков. Однако «Реймс» мотивирован подняться хотя бы в середину таблицы.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лорьяна» в этом матче можно поставить за 2.25, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Реймса» — за 3.25.

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    «Лорьян» выиграл шесть своих последних матчей. «Реймс» давненько не знает вкуса побед.

    «Лорьян» проводит блестящий турнирный отрезок. Наши прогноз и ставка — Победа «Лорьяна» с коэффициентом 2.25.

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    «Лорьян» — «Реймс»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 15.10.2022. Прогнозы на футбол. «Лорьян» добудет седьмую победу к ряду
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