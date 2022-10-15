«Лорьян» сыграет на своем поле с «Реймсом» в рамках 11-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 15 октября, начало — в 18:00 мск. «Лорьян» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лорьян»

«Лорьян» на текущий момент находится на 2 месте. Команда выглядит очень симпатично, и ее подъем не назовешь чистой случайностью.

Причем скромный клуб проиграл лишь один матч из десяти сыгранных в чемпионате. Правда, пропускает команда частенько: 14 голов.

Коэффициенты матча Лорьян — Реймс 1X2Новым игрокам 2.253.453.15Фрибет$40

Свой последний поединок дерзкий выскочка провел продуктивно. «Лорьян» на выезде переиграл «Брест» (1:2).

Все прогнозы на Лигу 1

«Лорьян» традиционно успешно противостоит «Реймсу». Из пяти последних очных встреч команда выиграла три раза при одной неудаче.

«Реймс»

Эта команда традиционно пребывает в нижней части таблицы. «Реймс» осел на 15 строчке, набрав 8 очков.

Причем команда опережает опасную зону лишь по дополнительным показателям. Да и выиграл «Реймс» лишь однажды.

Зато свой последний поединок «Реймс» сыграл весьма успешно. Дома команда отобрала очки у самого ПСЖ (0:0).э

Правда, полтора месяца без побед — явно не катализатор для улучшения психологического состояния игроков. Однако «Реймс» мотивирован подняться хотя бы в середину таблицы.

Прогноз и ставка

На победу «Лорьяна» в этом матче можно поставить за 2.25, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Реймса» — за 3.25.

«Лорьян» выиграл шесть своих последних матчей . «Реймс» давненько не знает вкуса побед.

«Лорьян» проводит блестящий турнирный отрезок. Наши прогноз и ставка — Победа «Лорьяна» с коэффициентом 2.25.