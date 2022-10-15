«Ланс» сыграет на своем поле с «Монпелье» в рамках 11-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 15 октября, начало — в 22:00 мск. «Ланс» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланс»

«Ланс» на проводит весьма продуктивный сезон. Команда пребывает на высоком 4 месте в турнирной таблице Лиги 1.

Главным достоинством команды является надежная оборона. В 10 турах «Ланс» пропустил лишь 8 раз.

Свой последний поединок команда проиграла. На выезде «Ланс» минимально уступил «Лиллю».

Все прогнозы на Лигу 1

«Ланс» традиционно сложно противостоит «Монпелье». Из пяти последних очных встреч команда выиграла дважды, три раза уступив оппоненту.

«Монпелье»

Эта команда традиционно пребывает на экваторе таблицы. «Монпелье» находится на 10 строчке, набрав 12 очков.

Причем команда обходится без ничьих. Четыре раза «Монпелье» побеждал, однако проиграл 6 раз.

Два своих последних поединка команда проиграла. Последняя неудача пришлась на домашний матч с «Монако» (0:2).

Интересно, что команда сильна в плане реализации. В 10 матчах игроки «Монпелье» забили уже 21 мяч.

Прогноз и ставка

На победу «Ланса» в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают взять за 5.00, а победу «Монпелье» — за 7.50.

«Ланс» борется за самые высокие места . «Монпелье» крайне нестабилен в плане результатов.

Обе команды весьма неплохо атакуют. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.37.