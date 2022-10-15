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    «Аталанта» продлит свою беспроигрышную серию?

    «Аталанта» — «Сассуоло». Ставки (к. 2.47) и прогноз на футбол, Серия А, 15 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Сассуоло»
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    Луис Муриэль
    В 10-м туре Серии А «Аталанта» в Бергамо примет «Сассуоло». Встреча состоится 15 октября в 21:45 мск. «Аталанта» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 15 Октября 2022 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 21:45 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
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    «Аталанта»

    Неожиданно выглядит турнирная таблица Серии А и «Аталанта» там занимает 2-е место. У нее 21 очко на счету, а отставание от лидирующего «Наполи» составляет всего 2 пункта.

    Бергамаски, как и лидер, ни разу не проиграли в этом сезоне. Они выиграли 6 из 9 поединок и в трех случаях сыграли вничью. Интересно, что несмотря на высокую позицию в таблице, у хозяев всего 14 забитых голов на счету. Из топ-6 меньше только у «Ромы» (12).

    Коэффициенты матча Аталанта — Сассуоло

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    В этом месяце команда Гасперини победил «Фиорентину» (1:0) и сыграла вничью с «Удинезе» (2:2).

    Все прогнозы на Серию А

    Под вопросом участие Давиде Дзаппакосты. Травмированы Рафаэл Толои, Дуван Сапата, Жозе Паломино и Берат Джимсити.

    «Сассуоло»

    Гости находятся там, где им комфортнее всего — в середине турнирной таблице. На данный момент команда располагается на 9-й строчке с 12 очками.

    За 9 туров чемпионата «Сассуоло» по 3 раза победил, проиграл и сыграл вничью. В прошлом туре «черно-зеленые» уступили 1:2 «Интеру». До этого они одержали две победы подряд.

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    • Моденцы разгромили «Салернитану» тур назад со счетом 5:0, а также выиграли на выезде у «Торино» с результатом 1:0.

    В лазарете команды находятся защитник Мерт Мюлдюр и нападающий Грегуар Дефрель.

    Прогноз и ставка

    Ставки на победу одной и другой команды принимаются с котировками 1.67 и 4.90 соответственно. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.20.

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    «Аталанта» мало забивает и мало пропускает. К тому же она ни разу не проиграла в этом сезоне, а гости пока что неудачно играют на выезде.

    Возможно стоит обратить внимание на вариант со ставкой на двойной исход «1Х и ТМ 2.5».

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    «Аталанта» — «Сассуоло»: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты матча 15.10.2022. Прогнозы на футбол. «Аталанта» продлит свою беспроигрышную серию?
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