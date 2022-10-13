«Балкани»
«Балкани» находится на первом месте в своем квартете. Правда, у всех оппонентов по квартету также по 4 очка!
Причем косовары забивают чаще всех в группе. При 7 забитых мячах команда пропустила столько же.
Предыдущий тур своего чемпионата «Балкани» провел удачно. Дома команда переиграла «Малишево» (2:1) и потенциально лидирует.
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«Балкани» наверняка будет привычно активен в атаке. В первом встрече с «Сивасспором» команда была сильнее (3:4).
«Сивасспор»
Эта команда проводит весьма неудачный отрезок. «Сивасспор» проиграл три своих последних матча.
Турки пока пребывают на 2 месте в группе. Причем забила команда 5 мячей, пропустив столько же.
В Приштине косовары наверняка планируют, как минимум, разжиться очками. Хозяева будут активно идти вперед.
Обнадеживает и серия из пяти побед к ряду. «Балкани» не знает горечи поражений с середины сентября.
Прогноз и ставка
На победу «Сивасспора» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.25, а победу «Балкани» — за 3.10.
«Балкани»
Турки постараются прервать серию своих неудач.
Результат первой встречи наталкивает на гипотезу, что и поединок в Приштине будет результативным. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 3.00.