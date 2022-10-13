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    Голевой бартер после перерыва заказывали?!

    «Балкани» — «Сивасспор». Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, Лига конференций, 13 октября 2022 года

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    Мустафа Ятабаре
    «Балкани» сыграет на своем поле с «Сивасспором» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 13 октября, начало — в 22:00 мск. «Балкани» — «Сивасспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа G 13 Октября 2022 года
    Балкани
  • Сува-Река
    •  Балкани 22:00 Сивасспор Сивасспор
  • Сивас
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    «Балкани»

    «Балкани» находится на первом месте в своем квартете. Правда, у всех оппонентов по квартету также по 4 очка!

    Причем косовары забивают чаще всех в группе. При 7 забитых мячах команда пропустила столько же.

    Предыдущий тур своего чемпионата «Балкани» провел удачно. Дома команда переиграла «Малишево» (2:1) и потенциально лидирует.

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    «Балкани» наверняка будет привычно активен в атаке. В первом встрече с «Сивасспором» команда была сильнее (3:4).

    «Сивасспор»

    Эта команда проводит весьма неудачный отрезок. «Сивасспор» проиграл три своих последних матча.

    Турки пока пребывают на 2 месте в группе. Причем забила команда 5 мячей, пропустив столько же.

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    • В Приштине косовары наверняка планируют, как минимум, разжиться очками. Хозяева будут активно идти вперед.

    Обнадеживает и серия из пяти побед к ряду. «Балкани» не знает горечи поражений с середины сентября.

    Прогноз и ставка

    На победу «Сивасспора» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.25, а победу «Балкани» — за 3.10.

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    «Балкани» неплохо выглядит в атаке.

    Турки постараются прервать серию своих неудач.

    Результат первой встречи наталкивает на гипотезу, что и поединок в Приштине будет результативным. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 3.00.

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    «Балкани» — «Сивасспор»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 13.10.2022. Прогнозы на футбол. Голевой бартер после перерыва заказывали?!
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