«Балкани» сыграет на своем поле с «Сивасспором» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 13 октября, начало — в 22:00 мск. «Балкани» — «Сивасспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Балкани»

«Балкани» находится на первом месте в своем квартете. Правда, у всех оппонентов по квартету также по 4 очка!

Причем косовары забивают чаще всех в группе. При 7 забитых мячах команда пропустила столько же.

Предыдущий тур своего чемпионата «Балкани» провел удачно. Дома команда переиграла «Малишево» (2:1) и потенциально лидирует.

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«Балкани» наверняка будет привычно активен в атаке. В первом встрече с «Сивасспором» команда была сильнее (3:4).

«Сивасспор»

Эта команда проводит весьма неудачный отрезок. «Сивасспор» проиграл три своих последних матча.

Турки пока пребывают на 2 месте в группе. Причем забила команда 5 мячей, пропустив столько же.

В Приштине косовары наверняка планируют, как минимум, разжиться очками. Хозяева будут активно идти вперед.

Обнадеживает и серия из пяти побед к ряду. «Балкани» не знает горечи поражений с середины сентября.

Прогноз и ставка

На победу «Сивасспора» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.25, а победу «Балкани» — за 3.10.

«Балкани» неплохо выглядит в атаке .

Турки постараются прервать серию своих неудач.

Результат первой встречи наталкивает на гипотезу, что и поединок в Приштине будет результативным. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 3.00.